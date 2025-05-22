https://sarabic.ae/20250522/رئيس-المخابرات-المصرية-يجب-الحد-من-التدخلات-الخارجية-في-ليبيا-1100863852.html

رئيس المخابرات المصرية: يجب الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا

رئيس المخابرات المصرية: يجب الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، دعم مصر للحل "الليبي - الليبى" التوافقي بما يحقق تطلعات الليبيين. 22.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-22T15:31+0000

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جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن رشاد شدد على ضرورة الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا.أما رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، فقد أكد عمق العلاقات المصرية الليبية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.وشدد صالح، على دور مصر في حلحلة الأزمة الليبية وحرصها على تحقيق الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، كما أعرب عن تطلع الشعب الليبي لدفع العملية السياسية وبما يسهم في استقرار الأوضاع في البلاد.ودعت في وقت سابق، جميع الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وأمس الأربعاء، رحب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالبيان المصري بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي للوصول إلى انتخابات عامة.وقبل أيام، شهدت العاصمة الليبية طرابلس، خروج مظاهرات كبيرة تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، على خلفية النزاع المسلح الأخير الذي خلّف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.

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