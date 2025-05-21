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"الرئاسي" الليبي يقبل دعوة مصر لتوافق وحوار داخلي يفضي إلى انتخابات
"الرئاسي" الليبي يقبل دعوة مصر لتوافق وحوار داخلي يفضي إلى انتخابات
سبوتنيك عربي
رحب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، بالبيان المصري بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي للوصول إلى... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T14:19+0000
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، عن المنفي، ترحيبه بالبيان المصري بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي للوصول إلى انتخابات عامة في البلاد.كما أوضح محمد المنفي أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة الليبية هو اختصاص المجلس "الرئاسي" بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة.ويشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا صحفيًا، السبت الماضي، أعربت فيه عن متابعة القاهرة باهتمام كبير وقلق عميق للتطورات الجارية في ليبيا.ودعت الوزارة، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جميع الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وأكد البيان المصري مجددًا على ضرورة أن يتحلى المواطنون المصريون المقيمون في ليبيا بأعلى درجات الحيطة والحذر، والبقاء في منازلهم لحين توضيح الأوضاع.وشددت على أهمية استمرار تواصلهم مع السفارة المصرية في طرابلس، وغرفة العمليات التي أنشأتها وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، للرد على أي استفسارات أو طلبات.وكان مجلس النواب الليبي قد أوضح أنه يقوم "التنسيق مع مجلس الدولة بشكل مستمر وعاجل لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة تباشر عملها خلال الأيام المقبلة، بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لتولي الرئاسة".وقال النواب الليبي، في بيان له، إن "حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها واليوم أسقطها الشعب لتصبح هي والعدم سواء".ودعا المجلس جميع الجهات الأمنية في طرابلس إلى "عدم التعرض للمتظاهرين السلميين وحمايتهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة"، مطالبًا المتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.واندلعت اشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواءين 444 و111 التابعين لمنطقة طرابلس العسكرية، وبعد ذلك أعلنت وزارة الدفاع الليبية، الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة، ووفق مصادر طبية، أسفرت المواجهات الأخيرة في العاصمة الليبية عن مقتل ستة أشخاص.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
https://sarabic.ae/20250515/الدبيبة-العملية-الأمنية-في-جنوب-العاصمة-الليبية-طرابلس-كانت-ضرورية-ونفذت-دون-مواجهات-1100593671.html
https://sarabic.ae/20250521/ليبيا-أمام-4-خيارات-انتخابية-تقرير-استشاري-أممي-يفتح-باب-الحوار-الوطني-1100820934.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

"الرئاسي" الليبي يقبل دعوة مصر لتوافق وحوار داخلي يفضي إلى انتخابات

14:19 GMT 21.05.2025
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Photo / Saudi Ministry of Information
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رحب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، بالبيان المصري بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي للوصول إلى انتخابات عامة.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، عن المنفي، ترحيبه بالبيان المصري بشأن الدعوة لحوار وتوافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي للوصول إلى انتخابات عامة في البلاد.
كما أوضح محمد المنفي أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة الليبية هو اختصاص المجلس "الرئاسي" بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة.
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الدبيبة: العملية الأمنية في جنوب العاصمة الليبية طرابلس كانت ضرورية ونفذت دون مواجهات
15 مايو, 23:48 GMT
ويشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا صحفيًا، السبت الماضي، أعربت فيه عن متابعة القاهرة باهتمام كبير وقلق عميق للتطورات الجارية في ليبيا.
ودعت الوزارة، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جميع الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وأكد البيان المصري مجددًا على ضرورة أن يتحلى المواطنون المصريون المقيمون في ليبيا بأعلى درجات الحيطة والحذر، والبقاء في منازلهم لحين توضيح الأوضاع.
وشددت على أهمية استمرار تواصلهم مع السفارة المصرية في طرابلس، وغرفة العمليات التي أنشأتها وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، للرد على أي استفسارات أو طلبات.
وكان مجلس النواب الليبي قد أوضح أنه يقوم "التنسيق مع مجلس الدولة بشكل مستمر وعاجل لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة تباشر عملها خلال الأيام المقبلة، بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لتولي الرئاسة".
وقال النواب الليبي، في بيان له، إن "حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها واليوم أسقطها الشعب لتصبح هي والعدم سواء".
ودعا المجلس جميع الجهات الأمنية في طرابلس إلى "عدم التعرض للمتظاهرين السلميين وحمايتهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة"، مطالبًا المتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
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12:36 GMT
واندلعت اشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواءين 444 و111 التابعين لمنطقة طرابلس العسكرية، وبعد ذلك أعلنت وزارة الدفاع الليبية، الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة، ووفق مصادر طبية، أسفرت المواجهات الأخيرة في العاصمة الليبية عن مقتل ستة أشخاص.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
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