https://sarabic.ae/20250522/شاكيرا-تسقط-على-مسرح-مونتريال-الكندي-فيديو-1100850268.html
شاكيرا تسقط على مسرح مونتريال الكندي... فيديو
شاكيرا تسقط على مسرح مونتريال الكندي... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للنجمة العالمية شاكيرا أثناء سقوطها المفاجئ على خشبة المسرح في عرضها الأخير بمدينة مونتريال الكندية قبل يومين. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T12:24+0000
2025-05-22T12:24+0000
2025-05-22T12:24+0000
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ويظهر الفيديو لحظة سقوط النجمة بينما كانت تسير ضمن حركات استعراضية رافعة ذراعيها، فقدت توازنها وانزلقت على الأرض، ولكنها تداركت الموقف بثقة نادرة، ونهضت مبتسمة وسط تصفيق الجمهور.وتحول المقطع المصور إلى "ترند" عالمي، وأبدى المتابعون إعجابهم بأداء النجمة ومهاراتها في التعامل مع المواقف غير المتوقعة، بينما اعتبر آخرون أن السقطة ربما كانت مقصودة ضمن استعراضها المعروف بالمفاجآت.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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نادي الفيديو, شاكيرا, أخبار شاكيرا, أخبار فن, فن, غناء, الغناء
نادي الفيديو, شاكيرا, أخبار شاكيرا, أخبار فن, فن, غناء, الغناء
شاكيرا تسقط على مسرح مونتريال الكندي... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للنجمة العالمية شاكيرا أثناء سقوطها المفاجئ على خشبة المسرح في عرضها الأخير بمدينة مونتريال الكندية قبل يومين.
ويظهر الفيديو لحظة سقوط النجمة بينما كانت تسير ضمن حركات استعراضية رافعة ذراعيها، فقدت توازنها وانزلقت على الأرض، ولكنها تداركت الموقف بثقة نادرة، ونهضت مبتسمة وسط تصفيق الجمهور.
ولم تعلق شاكيرا على الواقعة، فقط التقطت الميكروفون وأكملت الأداء بسلاسة، وكأن ما حدث كان جزءا من العرض.
وتحول المقطع المصور إلى "ترند" عالمي، وأبدى المتابعون إعجابهم بأداء النجمة ومهاراتها في التعامل مع المواقف غير المتوقعة، بينما اعتبر آخرون أن السقطة ربما كانت مقصودة ضمن استعراضها المعروف بالمفاجآت.