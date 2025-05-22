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https://sarabic.ae/20250522/شركة-صناعية-روسية-تتمكن-من-استبدال-التكنولوجيا-الغربية-باستخدام-الهندسة-العكسية---1100858044.html
شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام "الهندسة العكسية"
شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام "الهندسة العكسية"
سبوتنيك عربي
أفاد نائب رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، ستيبان كوفالينكو، أن مصنع أدوات القطع المعدنية في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو" تمكن... 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T13:41+0000
2025-05-22T13:41+0000
روسيا
اقتصاد
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وأوضح كوفالينكو أن "المنطقة الاقتصادية الخاصة في موسكو (تكنوبوليس موسكو) تعد رائدة في صناعة العاصمة، حيث تضم أكثر من 220 شركة عالية التقنية، وأن تدابير دعم المدينة في شكل الإعفاءات الضريبية المقدمة للسكان تسمح لهم ليس فقط بإنتاج منتجات مبتكرة مطلوبة، ولكن أيضًا بتنفيذ حلول تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات".وتابع: "بذلك تمكنت مؤسسة متخصصة في إنتاج منتجات تشغيل المعادن من إتقان عملية الهندسة العكسية، ونجحت الشركة في استبدال التكنولوجيا الأجنبية التي كانت تستخدمها سابقًا إحدى أكبر الشركات في صناعة السيارات، وبلغ حجم الاستثمار في المشروع نحو 250 مليون روبل".من جانبه، أشار ميخائيل دياكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "ميكروبور"، إلى أن تطوير الهندسة العكسية يسمح لنا بفهم الحلول التكنولوجية للشركات الأجنبية بشكل أفضل، وتكييف أفضل ممارساتها وإنشاء تقنياتنا الخاصة التي تهدف إلى استبدال المنتجات المستوردة.يقع المصنع التابع لشركة "ميكروبور"، وهي إحدى الشركات المقيمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة منذ عام 2019، في موقع "بيتشاتنيكي".وتتيح المعدات الحديثة إنتاج 220 ألف لوحة شهريًا من السبائك الصلبة والمواد الفائقة الصلابة، كما تجري الشركة أبحاثا وتطويرا في مركزها العلمي والتقني، حيث طورت تقنيات جديدة تطبق في إنتاج منتجاتها، والتي تم إدراجها في سجل المنتجات الصناعية لوزارة الصناعة والتجارة الروسية.وأوضح غينادي ديوغتيف، المدير العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو"، أن الشركة أنتجت منتجات بقيمة تزيد على 770 مليون روبل منذ بدء عملها في المنطقة، وتستخدم منتجات "ميكروبور" حاليًا من قبل أكثر من 600 شركة صناعية روسية، مع تصدير المنتجات إلى بيلاروسيا وكازاخستان."تكنوبوليس موسكو"... فرص استثمارية ذهبية للإمارات في قلب روسيامركز التصدير الروسي و"فكونتاكتي" يفتتحان معرضا للفن الرقمي الروسي في أبو ظبي
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام "الهندسة العكسية"

13:41 GMT 22.05.2025
© Photo / the press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام "الهندسة العكسية"
شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام الهندسة العكسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
© Photo / the press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.
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حصري
أفاد نائب رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، ستيبان كوفالينكو، أن مصنع أدوات القطع المعدنية في المنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو" تمكن من إتقان تقنية الهندسة العكسية، مؤكدا أن الشركة نجحت في استبدال التكنولوجيا الأجنبية التي كانت تستخدم سابقًا في روسيا.
وأوضح كوفالينكو أن "المنطقة الاقتصادية الخاصة في موسكو (تكنوبوليس موسكو) تعد رائدة في صناعة العاصمة، حيث تضم أكثر من 220 شركة عالية التقنية، وأن تدابير دعم المدينة في شكل الإعفاءات الضريبية المقدمة للسكان تسمح لهم ليس فقط بإنتاج منتجات مبتكرة مطلوبة، ولكن أيضًا بتنفيذ حلول تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات".
© Photo / the press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام "الهندسة العكسية"
شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام الهندسة العكسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام "الهندسة العكسية"
© Photo / the press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.
وتابع: "بذلك تمكنت مؤسسة متخصصة في إنتاج منتجات تشغيل المعادن من إتقان عملية الهندسة العكسية، ونجحت الشركة في استبدال التكنولوجيا الأجنبية التي كانت تستخدمها سابقًا إحدى أكبر الشركات في صناعة السيارات، وبلغ حجم الاستثمار في المشروع نحو 250 مليون روبل".
© Photo / the press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام "الهندسة العكسية"
شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام الهندسة العكسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام "الهندسة العكسية"
© Photo / the press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.
من جانبه، أشار ميخائيل دياكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "ميكروبور"، إلى أن تطوير الهندسة العكسية يسمح لنا بفهم الحلول التكنولوجية للشركات الأجنبية بشكل أفضل، وتكييف أفضل ممارساتها وإنشاء تقنياتنا الخاصة التي تهدف إلى استبدال المنتجات المستوردة.
© Photo / the press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام "الهندسة العكسية"
شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام الهندسة العكسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام "الهندسة العكسية"
© Photo / the press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.
يقع المصنع التابع لشركة "ميكروبور"، وهي إحدى الشركات المقيمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة منذ عام 2019، في موقع "بيتشاتنيكي".
© Photo / the press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام "الهندسة العكسية"
شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام الهندسة العكسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام "الهندسة العكسية"
© Photo / the press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.
وتتيح المعدات الحديثة إنتاج 220 ألف لوحة شهريًا من السبائك الصلبة والمواد الفائقة الصلابة، كما تجري الشركة أبحاثا وتطويرا في مركزها العلمي والتقني، حيث طورت تقنيات جديدة تطبق في إنتاج منتجاتها، والتي تم إدراجها في سجل المنتجات الصناعية لوزارة الصناعة والتجارة الروسية.
© Photo / the press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام "الهندسة العكسية"
شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام الهندسة العكسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
شركة صناعية روسية تتمكن من استبدال التكنولوجيا الغربية باستخدام "الهندسة العكسية"
© Photo / the press service of the Department of Investment and Industrial Policy of the Moscow Government.
وأوضح غينادي ديوغتيف، المدير العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة "تكنوبوليس موسكو"، أن الشركة أنتجت منتجات بقيمة تزيد على 770 مليون روبل منذ بدء عملها في المنطقة، وتستخدم منتجات "ميكروبور" حاليًا من قبل أكثر من 600 شركة صناعية روسية، مع تصدير المنتجات إلى بيلاروسيا وكازاخستان.
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