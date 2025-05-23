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الإليزيه يعقد اجتماعا رفيعا لبحث الأزمة مع الجزائر
الإليزيه يعقد اجتماعا رفيعا لبحث الأزمة مع الجزائر
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر حكومية فرنسية، أمس الخميس، بأن قصر الإليزيه شهد مساء الأربعاء الماضي اجتماعا خُصص لبحث الأزمة مع الجزائر، في ظل تعليق شامل للتعاون بين البلدين. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضحت المصادر أن الاجتماع عُقد برئاسة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وضم رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، ووزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ووزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، ووزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان.وكانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس، للرد على قرار الجزائر طرد 15 مسؤولا فرنسيا.وأفادت صحيفة "الخبر"، بأن استدعاء الخارجية الفرنسية جاء للتنديد بالقرار الذي وصفه جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي بـ"غير المبرر وغير المفهوم" الذي اتخذته الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين.وكانت فرنسا، قد أعلنت منتصف نيسان/ أبريل الماضي، عن طرد 12 موظفا بالسفارة والقنصليات الجزائرية واستدعاء سفيرها في الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردًا على إجراءات الجزائر المماثلة.كما أكدت الجزائر، قبلها، اعتبار 12 موظفا في سفارة فرنسا لديها، أشخاصا غير مرغوب فيهم، مع إلزامهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردا على اعتقال أحد دبلوماسييها في فرنسا، محذرة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، من أن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرفه سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي توجيه الاتهام إلى أحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، توترا منذ أشهر، على خلفية اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وتبعته قضايا أخرى عدة، أبرزها قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي رحّلته فرنسا.
https://sarabic.ae/20250512/فرنسا-تتوعد-برد-فوري-وحازم-على-طرد-الجزائر-لعدد-من-دبلوماسييها-1100434401.html
https://sarabic.ae/20250514/فرنسا-تطرد-دبلوماسيين-جزائريين-تطبيقا-لمبدأ-المعاملة-بالمثل-1100537404.html
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أخبار فرنسا , الجزائر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , الجزائر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الإليزيه يعقد اجتماعا رفيعا لبحث الأزمة مع الجزائر

20:08 GMT 23.05.2025
© Sputnik . Sergey Subbotin / الانتقال إلى بنك الصورقصر الإليزيه
قصر الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
قصر الإليزيه
© Sputnik . Sergey Subbotin
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تابعنا عبر
أفادت مصادر حكومية فرنسية، أمس الخميس، بأن قصر الإليزيه شهد مساء الأربعاء الماضي اجتماعا خُصص لبحث الأزمة مع الجزائر، في ظل تعليق شامل للتعاون بين البلدين.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع عُقد برئاسة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وضم رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، ووزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ووزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، ووزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس، للرد على قرار الجزائر طرد 15 مسؤولا فرنسيا.
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
فرنسا تتوعد برد فوري وحازم على طرد الجزائر لعدد من دبلوماسييها
12 مايو, 11:30 GMT
وأفادت صحيفة "الخبر"، بأن استدعاء الخارجية الفرنسية جاء للتنديد بالقرار الذي وصفه جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي بـ"غير المبرر وغير المفهوم" الذي اتخذته الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين.
وكانت فرنسا، قد أعلنت منتصف نيسان/ أبريل الماضي، عن طرد 12 موظفا بالسفارة والقنصليات الجزائرية واستدعاء سفيرها في الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردًا على إجراءات الجزائر المماثلة.
كما أكدت الجزائر، قبلها، اعتبار 12 موظفا في سفارة فرنسا لديها، أشخاصا غير مرغوب فيهم، مع إلزامهم بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردا على اعتقال أحد دبلوماسييها في فرنسا، محذرة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، من أن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرفه سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
مشهد يطل على برج إيفل في باريس، والذي تم إطفاء إضاءته لإحياء ذكرى ضحايا عملية تفجير مترو في مدينة سان بطرسبورغ، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
فرنسا تطرد دبلوماسيين جزائريين تطبيقا لمبدأ "المعاملة بالمثل"
14 مايو, 15:10 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي توجيه الاتهام إلى أحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، توترا منذ أشهر، على خلفية اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وتبعته قضايا أخرى عدة، أبرزها قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي رحّلته فرنسا.
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