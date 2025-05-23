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لافروف: موسكو مستعدة لنقل مسودة تسوية إلى كييف بعد استكمال تبادل الأسرى ... فيديو
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الجيش اللبناني يعلن تسلمه "هبة مالية" من قطر
الجيش اللبناني يعلن تسلمه "هبة مالية" من قطر
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، عن تسلمها هبة مالية مقدمة من دولة قطر. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T15:52+0000
2025-05-23T15:52+0000
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وأضاف الجيش اللبناني في بيان له، أن الهبة المالية جاءت تنفيذا "لتوجيهات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".وتابع البيان: "أعرب قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، عن شكره لقطر على هذه المبادرة، مؤكدا أنها تشكّل دعما حيويا للعسكريين، وتساهم في التخفيف من معاناتهم، كما تعزز قدرة الجيش على تنفيذ مهامه في حفظ الأمن والاستقرار".وشهد لبنان في عام 2019 أزمة اقتصادية ومصرفية خانقة، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ما دفع المصارف إلى تقييد أموال المودعين، وأثار موجة احتجاجات أمام المؤسسات الحكومية ومصرف لبنان والبنوك.وتزامنت الأزمة مع هجرة واسعة للكفاءات الأكاديمية والمهنية إلى الخارج، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتدني الأجور في القطاعين العام والخاص.
https://sarabic.ae/20250430/عون-الجيش-اللبناني-أنجز-85-من-مهامه-بالجنوب-1100054806.html
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لبنان, أخبار لبنان, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن تسلمه "هبة مالية" من قطر

15:52 GMT 23.05.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش اللبناني
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، عن تسلمها هبة مالية مقدمة من دولة قطر.
وأضاف الجيش اللبناني في بيان له، أن الهبة المالية جاءت تنفيذا "لتوجيهات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".
وتابع البيان: "أعرب قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، عن شكره لقطر على هذه المبادرة، مؤكدا أنها تشكّل دعما حيويا للعسكريين، وتساهم في التخفيف من معاناتهم، كما تعزز قدرة الجيش على تنفيذ مهامه في حفظ الأمن والاستقرار".
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
عون: الجيش اللبناني أنجز 85% من مهامه بالجنوب
30 أبريل, 18:05 GMT
وشهد لبنان في عام 2019 أزمة اقتصادية ومصرفية خانقة، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ما دفع المصارف إلى تقييد أموال المودعين، وأثار موجة احتجاجات أمام المؤسسات الحكومية ومصرف لبنان والبنوك.
وتزامنت الأزمة مع هجرة واسعة للكفاءات الأكاديمية والمهنية إلى الخارج، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتدني الأجور في القطاعين العام والخاص.
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