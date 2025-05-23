https://sarabic.ae/20250523/الجيش-اللبناني-يعلن-تسلمه-هبة-مالية-من-قطر-1100902201.html
الجيش اللبناني يعلن تسلمه "هبة مالية" من قطر
الجيش اللبناني يعلن تسلمه "هبة مالية" من قطر
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، عن تسلمها هبة مالية مقدمة من دولة قطر. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T15:52+0000
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2025-05-23T15:52+0000
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وأضاف الجيش اللبناني في بيان له، أن الهبة المالية جاءت تنفيذا "لتوجيهات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".وتابع البيان: "أعرب قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، عن شكره لقطر على هذه المبادرة، مؤكدا أنها تشكّل دعما حيويا للعسكريين، وتساهم في التخفيف من معاناتهم، كما تعزز قدرة الجيش على تنفيذ مهامه في حفظ الأمن والاستقرار".وشهد لبنان في عام 2019 أزمة اقتصادية ومصرفية خانقة، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ما دفع المصارف إلى تقييد أموال المودعين، وأثار موجة احتجاجات أمام المؤسسات الحكومية ومصرف لبنان والبنوك.وتزامنت الأزمة مع هجرة واسعة للكفاءات الأكاديمية والمهنية إلى الخارج، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتدني الأجور في القطاعين العام والخاص.
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لبنان, أخبار لبنان, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
الجيش اللبناني يعلن تسلمه "هبة مالية" من قطر
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، عن تسلمها هبة مالية مقدمة من دولة قطر.
وأضاف الجيش اللبناني في بيان
له، أن الهبة المالية جاءت تنفيذا "لتوجيهات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".
وتابع البيان: "أعرب قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، عن شكره لقطر على هذه المبادرة، مؤكدا أنها تشكّل دعما حيويا للعسكريين، وتساهم في التخفيف من معاناتهم، كما تعزز قدرة الجيش على تنفيذ مهامه في حفظ الأمن والاستقرار".
وشهد لبنان في عام 2019 أزمة اقتصادية ومصرفية خانقة، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ما دفع المصارف إلى تقييد أموال المودعين، وأثار موجة احتجاجات أمام المؤسسات الحكومية ومصرف لبنان والبنوك.
وتزامنت الأزمة مع هجرة واسعة للكفاءات الأكاديمية والمهنية إلى الخارج، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتدني الأجور في القطاعين العام والخاص.