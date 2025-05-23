https://sarabic.ae/20250523/تصويت-برأيك،-هل-تحسم-الجولة-الخامسة-من-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-مصير-الملف-النووي؟-1100881414.html
تصويت.. برأيك هل تحسم الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية مصير الملف النووي؟
تصويت.. برأيك هل تحسم الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية مصير الملف النووي؟
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أنه "سيتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران... 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T07:28+0000
2025-05-23T07:28+0000
2025-05-23T07:55+0000
وسائط متعددة
استطلاعات الرأي
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101847/15/1018471512_0:349:4256:2743_1920x0_80_0_0_38986ecc86f4721cebd5821587e08d8c.jpg
وقال عراقجي، عبر حسابه على "إكس"، إن "إيجاد مسار نحو اتفاق ليس معادلة معقدة" وأن "صفر سلاح نووي يساوي لدينا اتفاق، وصفر تخصيب يساوي، لا يوجد أي اتفاق"، في إشارة إلى تمسك طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم مقابل ضمان سلمية برنامجها النووي.وبدورها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن المحادثات النووية مع إيران قد تكلل بالنجاح.برأيك... هل تحسم الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية مصير الملف النووي؟تصويت... برأيك هل تستطيع إسرائيل تدمير المفاعلات النووية الإيرانية كما هدد نتنياهو؟ تصويت... برأيك هل تشهد الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية تحولا مفصليا في الملف النووي؟
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101847/15/1018471512_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_d20bb8c2d14229cbd865581909397982.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы
استطلاعات الرأي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы
تصويت.. برأيك هل تحسم الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية مصير الملف النووي؟
07:28 GMT 23.05.2025 (تم التحديث: 07:55 GMT 23.05.2025)
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أنه "سيتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".
وقال عراقجي، عبر حسابه على "إكس"، إن "إيجاد مسار نحو اتفاق ليس معادلة معقدة" وأن "صفر سلاح نووي يساوي لدينا اتفاق، وصفر تخصيب يساوي، لا يوجد أي اتفاق"، في إشارة إلى تمسك طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم مقابل ضمان سلمية برنامجها النووي.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "لقد حان وقت اتخاذ القرار"، مؤكدا أن "المطالبة بحرمان إيران من تخصيب اليورانيوم تعني عدم التوصل لاتفاق".
وبدورها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن المحادثات النووية مع إيران قد تكلل بالنجاح.
برأيك... هل تحسم الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية مصير الملف النووي؟