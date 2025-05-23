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لافروف: روسيا لم تتراجع أبدا عن الاتصالات مع أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20250523/تصويت-برأيك،-هل-تحسم-الجولة-الخامسة-من-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-مصير-الملف-النووي؟-1100881414.html
تصويت.. برأيك هل تحسم الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية مصير الملف النووي؟
تصويت.. برأيك هل تحسم الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية مصير الملف النووي؟
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أنه "سيتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران... 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T07:28+0000
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وقال عراقجي، عبر حسابه على "إكس"، إن "إيجاد مسار نحو اتفاق ليس معادلة معقدة" وأن "صفر سلاح نووي يساوي لدينا اتفاق، وصفر تخصيب يساوي، لا يوجد أي اتفاق"، في إشارة إلى تمسك طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم مقابل ضمان سلمية برنامجها النووي.وبدورها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن المحادثات النووية مع إيران قد تكلل بالنجاح.برأيك... هل تحسم الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية مصير الملف النووي؟تصويت... برأيك هل تستطيع إسرائيل تدمير المفاعلات النووية الإيرانية كما هدد نتنياهو؟ تصويت... برأيك هل تشهد الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية تحولا مفصليا في الملف النووي؟
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استطلاعات الرأي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы

تصويت.. برأيك هل تحسم الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية مصير الملف النووي؟

07:28 GMT 23.05.2025 (تم التحديث: 07:55 GMT 23.05.2025)
© AP Photoالمفاعل النووي الإيراني
المفاعل النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© AP Photo
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أنه "سيتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".
وقال عراقجي، عبر حسابه على "إكس"، إن "إيجاد مسار نحو اتفاق ليس معادلة معقدة" وأن "صفر سلاح نووي يساوي لدينا اتفاق، وصفر تخصيب يساوي، لا يوجد أي اتفاق"، في إشارة إلى تمسك طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم مقابل ضمان سلمية برنامجها النووي.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "لقد حان وقت اتخاذ القرار"، مؤكدا أن "المطالبة بحرمان إيران من تخصيب اليورانيوم تعني عدم التوصل لاتفاق".
وبدورها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن المحادثات النووية مع إيران قد تكلل بالنجاح.
برأيك... هل تحسم الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية مصير الملف النووي؟
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