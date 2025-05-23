من أعماق القطب الجنوبي... علماء روس يطورون علاجات جديدة ضد عدوى المكورات العنقودية

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لافروف: موسكو مستعدة لنقل مسودة تسوية إلى كييف بعد استكمال تبادل الأسرى ... فيديو
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لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
09:03 GMT
57 د
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:31 GMT
20 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
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الزومبا بين الرياضة واللياقة
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لقاء سبوتنيك
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حصاد الأسبوع
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بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
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29 د
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الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
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29 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي - إعادة
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عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:16 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:30 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
12:30 GMT
29 د
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183 د
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تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس"، بوتين: القوات الروسية تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا
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خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
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https://sarabic.ae/20250523/من-أعماق-القطب-الجنوبي-علماء-روس-يطورون-علاجات-جديدة-ضد-عدوى-المكورات-العنقودية-1100901091.html
من أعماق القطب الجنوبي... علماء روس يطورون علاجات جديدة ضد عدوى المكورات العنقودية
من أعماق القطب الجنوبي... علماء روس يطورون علاجات جديدة ضد عدوى المكورات العنقودية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الموارد الطبيعية الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال الجلسة العامة لمؤتمر نيفسكي الدولي الحادي عشر للبيئة، أن علماء روس عزلوا بكتيريا من تربة أنتاركتيكا،... 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T15:35+0000
2025-05-23T15:35+0000
مجتمع
علوم
روسيا
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وأشار الوزير إلى أن الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم تواجه مشكلة عدم استجابة العدوى للأدوية التقليدية، ما يستدعي البحث عن مضادات حيوية جديدة.وقال كوزلوف: "خلال بعثات بحثية سابقة، عزل متخصصون بكتيريا (مُنتجة لمركبات مضادة للميكروبات) من تربة أنتاركتيكا. وقد أظهرت التجارب أن سلالتين واعدتين لعلاج عدوى المكورات العنقودية".وأشار إلى أن جميع الأعمال التي يقوم بها المتخصصون الروس في أنتاركتيكا تحظى بتقدير المجتمع العلمي الدولي.يُعقد مؤتمر نيفسكي البيئي الدولي في سانت بطرسبورغ منذ عام 2008، ويُعقد هذا العام يومي 22 و23 مايو/أيار.يُنظم هذا المنتدى كل من الحكومة الروسية، ومجلس الاتحاد، ووزارة الموارد الطبيعية، والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة.
https://sarabic.ae/20250523/بمشاركة-سعودية-علماء-روس-يكشفون-أسرار-الغرافين-أقوى-مادة-عرفها-العالم-1100898770.html
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علوم, روسيا
علوم, روسيا

من أعماق القطب الجنوبي... علماء روس يطورون علاجات جديدة ضد عدوى المكورات العنقودية

15:35 GMT 23.05.2025
© Getty Imagesتربة جافة
تربة جافة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© Getty Images
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أعلن وزير الموارد الطبيعية الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال الجلسة العامة لمؤتمر نيفسكي الدولي الحادي عشر للبيئة، أن علماء روس عزلوا بكتيريا من تربة أنتاركتيكا، يمكن أن تُسهم في تطوير أدوية جديدة وأكثر فعالية لعلاج عدوى المكورات العنقودية.
وأشار الوزير إلى أن الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم تواجه مشكلة عدم استجابة العدوى للأدوية التقليدية، ما يستدعي البحث عن مضادات حيوية جديدة.
وأشار الوزير إلى أن الرعاية الصحية حول العالم تواجه مشكلة عدم استجابة العدوى للأدوية التقليدية، ما يستدعي البحث عن مضادات حيوية جديدة.
وقال كوزلوف: "خلال بعثات بحثية سابقة، عزل متخصصون بكتيريا (مُنتجة لمركبات مضادة للميكروبات) من تربة أنتاركتيكا. وقد أظهرت التجارب أن سلالتين واعدتين لعلاج عدوى المكورات العنقودية".
مادة الغرافين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
مجتمع
بمشاركة سعودية.. علماء روس يكشفون أسرار "الغرافين" أقوى مادة عرفها العالم
14:23 GMT
وأشار إلى أن جميع الأعمال التي يقوم بها المتخصصون الروس في أنتاركتيكا تحظى بتقدير المجتمع العلمي الدولي.

وأكد الوزير: "القارة القطبية الجنوبية هي أرض تكشف فيها الأرض أسرارها، ليس للسياسيين، بل للعلماء".

يُعقد مؤتمر نيفسكي البيئي الدولي في سانت بطرسبورغ منذ عام 2008، ويُعقد هذا العام يومي 22 و23 مايو/أيار.
يُنظم هذا المنتدى كل من الحكومة الروسية، ومجلس الاتحاد، ووزارة الموارد الطبيعية، والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة.
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