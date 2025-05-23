https://sarabic.ae/20250523/من-أعماق-القطب-الجنوبي-علماء-روس-يطورون-علاجات-جديدة-ضد-عدوى-المكورات-العنقودية-1100901091.html
من أعماق القطب الجنوبي... علماء روس يطورون علاجات جديدة ضد عدوى المكورات العنقودية
من أعماق القطب الجنوبي... علماء روس يطورون علاجات جديدة ضد عدوى المكورات العنقودية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الموارد الطبيعية الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال الجلسة العامة لمؤتمر نيفسكي الدولي الحادي عشر للبيئة، أن علماء روس عزلوا بكتيريا من تربة أنتاركتيكا،... 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T15:35+0000
2025-05-23T15:35+0000
2025-05-23T15:35+0000
مجتمع
علوم
روسيا
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وأشار الوزير إلى أن الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم تواجه مشكلة عدم استجابة العدوى للأدوية التقليدية، ما يستدعي البحث عن مضادات حيوية جديدة.وقال كوزلوف: "خلال بعثات بحثية سابقة، عزل متخصصون بكتيريا (مُنتجة لمركبات مضادة للميكروبات) من تربة أنتاركتيكا. وقد أظهرت التجارب أن سلالتين واعدتين لعلاج عدوى المكورات العنقودية".وأشار إلى أن جميع الأعمال التي يقوم بها المتخصصون الروس في أنتاركتيكا تحظى بتقدير المجتمع العلمي الدولي.يُعقد مؤتمر نيفسكي البيئي الدولي في سانت بطرسبورغ منذ عام 2008، ويُعقد هذا العام يومي 22 و23 مايو/أيار.يُنظم هذا المنتدى كل من الحكومة الروسية، ومجلس الاتحاد، ووزارة الموارد الطبيعية، والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة.
https://sarabic.ae/20250523/بمشاركة-سعودية-علماء-روس-يكشفون-أسرار-الغرافين-أقوى-مادة-عرفها-العالم-1100898770.html
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علوم, روسيا
من أعماق القطب الجنوبي... علماء روس يطورون علاجات جديدة ضد عدوى المكورات العنقودية
أعلن وزير الموارد الطبيعية الروسي، ألكسندر كوزلوف، خلال الجلسة العامة لمؤتمر نيفسكي الدولي الحادي عشر للبيئة، أن علماء روس عزلوا بكتيريا من تربة أنتاركتيكا، يمكن أن تُسهم في تطوير أدوية جديدة وأكثر فعالية لعلاج عدوى المكورات العنقودية.
وأشار الوزير إلى أن الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم تواجه مشكلة عدم استجابة العدوى للأدوية التقليدية، ما يستدعي البحث عن مضادات حيوية جديدة.
وأشار الوزير إلى أن الرعاية الصحية حول العالم تواجه مشكلة عدم استجابة العدوى للأدوية التقليدية، ما يستدعي البحث عن مضادات حيوية جديدة.
وقال كوزلوف: "خلال بعثات بحثية سابقة، عزل متخصصون بكتيريا (مُنتجة لمركبات مضادة للميكروبات) من تربة أنتاركتيكا. وقد أظهرت التجارب أن سلالتين واعدتين لعلاج عدوى المكورات العنقودية".
وأشار إلى أن جميع الأعمال التي يقوم بها المتخصصون الروس في أنتاركتيكا تحظى بتقدير المجتمع العلمي الدولي.
وأكد الوزير: "القارة القطبية الجنوبية هي أرض تكشف فيها الأرض أسرارها، ليس للسياسيين، بل للعلماء".
يُعقد مؤتمر نيفسكي البيئي الدولي في سانت بطرسبورغ منذ عام 2008، ويُعقد هذا العام يومي 22 و23 مايو/أيار.
يُنظم هذا المنتدى كل من الحكومة الروسية، ومجلس الاتحاد، ووزارة الموارد الطبيعية، والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة.