أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:16 GMT
37 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:30 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس"، بوتين: القوات الروسية تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:16 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
08:41 GMT
19 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:30 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
16:34 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250524/أردوغان-يدعو-دمشق-إلى-التركيز-على-اتفاقها-مع-قسد-ما-الذي-تريده-أنقرة؟-1100926451.html
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يتعيّن على الحكومة السورية التركيز على اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي ينص على اندماجها في القوات المسلحة... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T12:29+0000
2025-05-24T12:35+0000
راديو
ملفات ساخنة
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
قسد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100926087_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_236a150ed6e06b5d0cea1a403e6122be.png
إردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع (قسد): ما الذي تريده أنقرة؟
سبوتنيك عربي
إردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع (قسد): ما الذي تريده أنقرة؟
وأضاف أردوغان أن "تركيا تتابع عن كثب قضية وحدات حماية الشعب الكردية بشكل خاص"، مشيرًا إلى أنه "من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن تلك المسألة، بحسب ما أورد مكتب الرئاسة التركية.وتابع الرئيس التركي، قائلًا إنه يرى أن "الأيام المقبلة حاسمة للغاية، والمؤسسات التركية تراقب عملية انضمام جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش السوري".وأضاف أردوغان أن "تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة شكلوا لجنة لمناقشة مصير مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) في معسكرات الاعتقال بشمال شرق سوريا، التي تديرها منذ سنوات قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة"، معتبرًا أن "رفع العقوبات عن سوريا خطوة بالغة الأهمية، لتحقيق الاستقرار فيها".ولفت أويصال إلى "أن اردوغان يحذر من خلال تصريحاته من أي نوازع انفصالية قد تكون لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خاصة بعد الإعلان التاريخي الذي أعلنه حزب العمال الكردستاني بترك السلاح"، وأشار إلى أن "تصريحات أردوغان تأتي في إطار تذكير الإدارة السورية الجديدة فقط، حرصًا على الأمن القومي التركي".وأشار عكاش إلى أن "أردوغان يريد حلحلة هذه القوات لأنها هي التي أوصلت الأكراد إلى كثير من حقوق الكرد، وهي الفصيل الذي لا يشكل أي خطر يذكر على أنقرة"، لافتًا إلى أن "أردوغان يتناسى أن هناك قوات أجنبية كثيرة دخلت إلى سوريا عبر تركيا، وليس قوات سوريا فقط هي التي تحوي بداخلها قوات أجنبية، كما يزعم أردوغان، وإلا فماذا سيقول في عديد القوات الأجنبية في صفوف "داعش" وغيرها؟".المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج ملفات ساخنة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100926087_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_577606f13f60bcb38dd459ed221ad174.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, قسد, الأخبار, аудио
ملفات ساخنة, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, قسد, الأخبار, аудио

أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟

12:29 GMT 24.05.2025 (تم التحديث: 12:35 GMT 24.05.2025)
راديو
إردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع (قسد): ما الذي تريده أنقرة؟
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يتعيّن على الحكومة السورية التركيز على اتفاقها مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي ينص على اندماجها في القوات المسلحة السورية.
وأضاف أردوغان أن "تركيا تتابع عن كثب قضية وحدات حماية الشعب الكردية بشكل خاص"، مشيرًا إلى أنه "من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن تلك المسألة، بحسب ما أورد مكتب الرئاسة التركية.
وتابع الرئيس التركي، قائلًا إنه يرى أن "الأيام المقبلة حاسمة للغاية، والمؤسسات التركية تراقب عملية انضمام جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش السوري".
وأضاف أردوغان أن "تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة شكلوا لجنة لمناقشة مصير مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) في معسكرات الاعتقال بشمال شرق سوريا، التي تديرها منذ سنوات قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة"، معتبرًا أن "رفع العقوبات عن سوريا خطوة بالغة الأهمية، لتحقيق الاستقرار فيها".

من جانبه، قال د. أحمد أويصال، الكاتب والمحلل السياسي التركي، إن "تصريحات أردوغان تأتي في إطار حث الحكومة والإدارة السورية الجديدة على أن تفي قوات سوريا الديمقراطية بوعودها بمقتضى الاتفاقية، التي وقعتها مؤخرًا مع الحكومة السورية، في مارس الماضي".

ولفت أويصال إلى "أن اردوغان يحذر من خلال تصريحاته من أي نوازع انفصالية قد تكون لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خاصة بعد الإعلان التاريخي الذي أعلنه حزب العمال الكردستاني بترك السلاح"، وأشار إلى أن "تصريحات أردوغان تأتي في إطار تذكير الإدارة السورية الجديدة فقط، حرصًا على الأمن القومي التركي".

أما أحمد عكاش، الكاتب والناشط السياسي الكردي، فقال إن "هذه التصريحات لأردوغان وحكومته هي للضغط على حكومة دمشق لنزع سلاح قوات سوريا الديمقراطية، وتخفيف الضغط في الداخل التركي للقضية الكردية".

وأشار عكاش إلى أن "أردوغان يريد حلحلة هذه القوات لأنها هي التي أوصلت الأكراد إلى كثير من حقوق الكرد، وهي الفصيل الذي لا يشكل أي خطر يذكر على أنقرة"، لافتًا إلى أن "أردوغان يتناسى أن هناك قوات أجنبية كثيرة دخلت إلى سوريا عبر تركيا، وليس قوات سوريا فقط هي التي تحوي بداخلها قوات أجنبية، كما يزعم أردوغان، وإلا فماذا سيقول في عديد القوات الأجنبية في صفوف "داعش" وغيرها؟".
المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج ملفات ساخنة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала