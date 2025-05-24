https://sarabic.ae/20250524/أصدقاء-روسيا-وخصومها-1100918708.html
أصدقاء روسيا وخصومها
أصدقاء روسيا وخصومها
سبوتنيك عربي
تصدرت فرنسا قائمة الدول التي يعتبرها الروس الأكثر عداء لبلادهم، وذلك بنسبة مرتفعة وصلت إلى 48%، بحسب استطلاع جديد للرأي أجراه مركز مركز البحوث العامة الروسي... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T10:11+0000
2025-05-24T10:11+0000
2025-05-24T10:11+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100918547_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_93c2ba85dc043c4fd5d46339b37e8359.png
وتأتي المملكة المتحدة وألمانيا في المراتب التالية، بينما تراجعت أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى المراتب الأدنى في ترتيب الدول "العدائية"، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في نظرة الروس السلبية تجاه واشنطن. بالمقابل، حافظت الصين على موقعها كأقرب حليف لروسيا في نظر الجمهور الروسي.تعرف على التفاصيل من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100918547_138:0:1098:720_1920x0_80_0_0_6fe3df1ebaae7c807394d26c74b15d01.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, العالم, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, العالم, инфографика
أصدقاء روسيا وخصومها
تصدرت فرنسا قائمة الدول التي يعتبرها الروس الأكثر عداء لبلادهم، وذلك بنسبة مرتفعة وصلت إلى 48%، بحسب استطلاع جديد للرأي أجراه مركز مركز البحوث العامة الروسي "في سي آي أو إم". وتشير النتائج إلى تصاعد واضح في هذا التوجه مقارنة بالسنوات الماضية.
وتأتي المملكة المتحدة وألمانيا في المراتب التالية، بينما تراجعت أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى المراتب الأدنى في ترتيب الدول "العدائية"، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في نظرة الروس السلبية تجاه واشنطن. بالمقابل، حافظت الصين على موقعها كأقرب حليف لروسيا في نظر الجمهور الروسي.
تعرف على التفاصيل من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".