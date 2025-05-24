أصدقاء روسيا وخصومها

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مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:30 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
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ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
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عالم سبوتنيك
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شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
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انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
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عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
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الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
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أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
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عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
16:34 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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https://sarabic.ae/20250524/أصدقاء-روسيا-وخصومها-1100918708.html
أصدقاء روسيا وخصومها
أصدقاء روسيا وخصومها
سبوتنيك عربي
تصدرت فرنسا قائمة الدول التي يعتبرها الروس الأكثر عداء لبلادهم، وذلك بنسبة مرتفعة وصلت إلى 48%، بحسب استطلاع جديد للرأي أجراه مركز مركز البحوث العامة الروسي... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T10:11+0000
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وتأتي المملكة المتحدة وألمانيا في المراتب التالية، بينما تراجعت أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى المراتب الأدنى في ترتيب الدول "العدائية"، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في نظرة الروس السلبية تجاه واشنطن. بالمقابل، حافظت الصين على موقعها كأقرب حليف لروسيا في نظر الجمهور الروسي.تعرف على التفاصيل من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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انفوجرافيك, روسيا, العالم, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, العالم, инфографика

أصدقاء روسيا وخصومها

10:11 GMT 24.05.2025
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تصدرت فرنسا قائمة الدول التي يعتبرها الروس الأكثر عداء لبلادهم، وذلك بنسبة مرتفعة وصلت إلى 48%، بحسب استطلاع جديد للرأي أجراه مركز مركز البحوث العامة الروسي "في سي آي أو إم". وتشير النتائج إلى تصاعد واضح في هذا التوجه مقارنة بالسنوات الماضية.
وتأتي المملكة المتحدة وألمانيا في المراتب التالية، بينما تراجعت أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى المراتب الأدنى في ترتيب الدول "العدائية"، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في نظرة الروس السلبية تجاه واشنطن. بالمقابل، حافظت الصين على موقعها كأقرب حليف لروسيا في نظر الجمهور الروسي.
تعرف على التفاصيل من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
أصدقاء روسيا وخصومها - سبوتنيك عربي
أصدقاء روسيا وخصومها - سبوتنيك عربي
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