https://sarabic.ae/20250524/إعلام-فرنسي-عمل-تخريبي-يتسبب-في-انقطاع-واسع-للكهرباء-جنوبي-البلاد-1100930429.html
إعلام فرنسي: عمل تخريبي يتسبب في انقطاع واسع للكهرباء جنوبي البلاد
إعلام فرنسي: عمل تخريبي يتسبب في انقطاع واسع للكهرباء جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
ذكر إعلام فرنسي، اليوم السبت، أن "أعمالا خبيثة" تسببت في انهيار شبكة التيار الكهربائي بجنوب شرقي البلاد، وهو ما اضطر مهرجان "كان السينمائي" إلى تعليق عروض... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأعلن محافظ الألب البحرية، عن "استعادة تدريجية لإمدادات الكهرباء في الألب البحرية"، التي انقطعت بعد "أعمال تخريب خطيرة" في منشآت الشبكة، وفقا لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.كما ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن النيابة العامة ومسؤولين محليين أن "محطة كهرباء فرعية وبرج كهرباء تعرضا للتخريب في المنطقة المحيطة بمدينة كان الفرنسية التي شهدت انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي في اليوم الأخير من المهرجان السينمائي".وأضافت أن "محطة كهرباء فرعية في قرية تانيرون تزود مدينة (كان) تعرضت لما يشتبه في أنه هجوم حرق متعمد، بينما قُطعت ركائز برج يحمل خط جهد عالي في فيلنوف لوبيه".وفي وقت مبكر من بعد ظهر اليوم السبت، أدان إيريك سيوتي، النائب البرلماني عن منطقة الألب البحرية، عبر منصة "إكس" الوضع "الخطير للغاية" بحسب وصفه، قائلا إنه يخشى "عملا متعمدا، وحتى إرهابيا"، ودعا إلى "الشفافية والاستجابة السريعة للحادث".ونشرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في فرنسا بيانا، اليوم السبت، عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت فيه: "منذ الساعة العاشرة صباحًا (07:00 بتوقيت موسكو)، انقطع التيار الكهربائي عن مدينة كان والمناطق المحيطة بها، ما أثّر على 160 ألف منزل"، وأضافت: "تعمل فرقنا حاليا على إعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن".بدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن منظمي مهرجان كان السينمائي، أن "الحفلة الختامية لن تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة ومحيطها".يذكر أن العديد من دول أوروبا الغربية وخاصة إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، كانت قد شهدت انقطاعًا شاملًا للتيار الكهربائي، بدأ منتصف نهار يوم الاثنين 28 أبريل/ نيسان 2025.
https://sarabic.ae/20250524/طال-160-ألف-منزل-انقطاع-واسع-للكهرباء-جنوب-شرقي-فرنسا-1100927910.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام فرنسي: عمل تخريبي يتسبب في انقطاع واسع للكهرباء جنوبي البلاد
14:32 GMT 24.05.2025 (تم التحديث: 15:09 GMT 24.05.2025)
ذكر إعلام فرنسي، اليوم السبت، أن "أعمالا خبيثة" تسببت في انهيار شبكة التيار الكهربائي بجنوب شرقي البلاد، وهو ما اضطر مهرجان "كان السينمائي" إلى تعليق عروض الأفلام مؤقتا.
وأعلن محافظ الألب البحرية، عن "استعادة تدريجية لإمدادات الكهرباء في الألب البحرية"، التي انقطعت بعد "أعمال تخريب خطيرة" في منشآت الشبكة، وفقا لصحيفة
"لو فيغارو" الفرنسية.
كما ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن النيابة العامة ومسؤولين محليين أن "محطة كهرباء فرعية وبرج كهرباء تعرضا للتخريب في المنطقة المحيطة بمدينة كان الفرنسية التي شهدت انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي في اليوم الأخير من المهرجان السينمائي".
وأضافت أن "محطة كهرباء فرعية في قرية تانيرون تزود مدينة (كان) تعرضت لما يشتبه في أنه هجوم حرق متعمد، بينما قُطعت ركائز برج يحمل خط جهد عالي في فيلنوف لوبيه".
وفي وقت مبكر من بعد ظهر اليوم السبت، أدان إيريك سيوتي، النائب البرلماني عن منطقة الألب البحرية، عبر منصة "إكس" الوضع "الخطير للغاية" بحسب وصفه، قائلا إنه يخشى "عملا متعمدا، وحتى إرهابيا"، ودعا إلى "الشفافية والاستجابة السريعة للحادث".
ونشرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في فرنسا بيانا، اليوم السبت، عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت فيه: "منذ الساعة العاشرة صباحًا (07:00 بتوقيت موسكو)، انقطع التيار الكهربائي عن مدينة كان والمناطق المحيطة بها، ما أثّر على 160 ألف منزل"، وأضافت: "تعمل فرقنا حاليا على إعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن".
بدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن منظمي مهرجان كان السينمائي، أن "الحفلة الختامية لن تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة ومحيطها".
يذكر أن العديد من دول أوروبا الغربية وخاصة إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، كانت قد شهدت انقطاعًا شاملًا للتيار الكهربائي، بدأ منتصف نهار يوم الاثنين 28 أبريل/ نيسان 2025.