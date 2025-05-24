https://sarabic.ae/20250524/طال-160-ألف-منزل-انقطاع-واسع-للكهرباء-جنوب-شرقي-فرنسا-1100927910.html
طال 160 ألف منزل... انقطاع واسع للكهرباء جنوب شرقي فرنسا
طال 160 ألف منزل... انقطاع واسع للكهرباء جنوب شرقي فرنسا
سبوتنيك عربي
سجلت شركة "إير تي أو" المشغلة لشبكة الكهرباء في فرنسا، اليوم السبت، انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي جنوب شرقي البلاد، طال 160 ألف منزل. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
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الجزائر- سبوتنيك. ونشرت الشركة بيانا، عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت فيه: "منذ الساعة العاشرة صباحًا (07:00 بتوقيت موسكو)، انقطع التيار الكهربائي عن مدينة كان والمناطق المحيطة بها، ما أثّر على 160 ألف منزل"، وأضافت: "تعمل فرقنا حاليا على إعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن".بدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن منظمي مهرجان كان السينمائي، أن "الحفلة الختامية لن تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة ومحيطها".يذكر أن العديد من دول أوروبا الغربية وخاصة إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، كانت قد شهدت انقطاعًا شاملًا للتيار الكهربائي، بدأ منتصف نهار يوم الاثنين 28 أبريل/ نيسان 2025.وبدأت الأزمة في إسبانيا عند الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، حيث انقطع التيار الكهربائي عن معظم المدن الكبرى، بما في ذلك مدريد وبرشلونة وإشبيلية ومناطق أخرى.بعدها امتدت الانقطاعات إلى البرتغال، حيث تأثرت العاصمة لشبونة بشكل كبير، وصولًا إلى جنوب فرنسا، مع تقارير عن تأثيرات طفيفة في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا إضافة إلى دولة أندورا، ليصبح عدد الدول التي طالتها الأزمة 7 دول أوروبية.وأثرت الأزمة على القطاعات الحيوية بشكل كبير، ففي قطاع النقل توقفت حركة القطارات والمترو، وتعطلت إشارات المرور، ما تسبب في ازدحام مروري في مدريد ولشبونة.
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https://sarabic.ae/20250520/بعد-أزمة-الكهرباء-انقطاع-واسع-في-خدمات-الهاتف-والإنترنت-يضرب-إسبانيا-1100779346.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار
طال 160 ألف منزل... انقطاع واسع للكهرباء جنوب شرقي فرنسا
سجلت شركة "إير تي أو" المشغلة لشبكة الكهرباء في فرنسا، اليوم السبت، انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي جنوب شرقي البلاد، طال 160 ألف منزل.
الجزائر- سبوتنيك. ونشرت الشركة بيانا، عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت فيه: "منذ الساعة العاشرة صباحًا (07:00 بتوقيت موسكو)، انقطع التيار الكهربائي عن مدينة كان والمناطق المحيطة بها، ما أثّر على 160 ألف منزل"، وأضافت: "تعمل فرقنا حاليا على إعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن".
بدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن منظمي مهرجان كان السينمائي، أن "الحفلة الختامية لن تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة ومحيطها".
يذكر أن العديد من دول أوروبا الغربية وخاصة إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، كانت قد شهدت انقطاعًا شاملًا للتيار الكهربائي، بدأ منتصف نهار يوم الاثنين 28 أبريل/ نيسان 2025.
وتسبب انقطاع الكهرباء بشلل واسع النطاق أثّر على ملايين الأشخاص وتسبب في اضطرابات في النقل والاتصالات والخدمات الحيوية، فيما وصفه متابعون بأنه "غير مسبوق".
وبدأت الأزمة
في إسبانيا عند الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، حيث انقطع التيار الكهربائي عن معظم المدن الكبرى، بما في ذلك مدريد وبرشلونة وإشبيلية ومناطق أخرى.
بعدها امتدت الانقطاعات إلى البرتغال، حيث تأثرت العاصمة لشبونة بشكل كبير، وصولًا إلى جنوب فرنسا، مع تقارير عن تأثيرات طفيفة في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا إضافة إلى دولة أندورا، ليصبح عدد الدول التي طالتها الأزمة 7 دول أوروبية.
كما تأثرت مطارات رئيسية مثل مطار باراخاس في مدريد، مع اضطرابات في الرحلات الجوية، وفي لشبونة، توقف مترو الأنفاق، وتعطلت شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت في مناطق واسعة.
وأثرت الأزمة على القطاعات الحيوية بشكل كبير، ففي قطاع النقل توقفت حركة القطارات والمترو، وتعطلت إشارات المرور، ما تسبب في ازدحام مروري في مدريد ولشبونة.