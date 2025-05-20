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بعد أزمة الكهرباء... انقطاع واسع في خدمات الهاتف والإنترنت يضرب إسبانيا
بعد أزمة الكهرباء... انقطاع واسع في خدمات الهاتف والإنترنت يضرب إسبانيا
سبوتنيك عربي
شهدت إسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، انقطاعًا واسعًا في خدمات الهاتف والإنترنت، بعد أسابيع قليلة فقط من تعرض البلاد لانقطاع شامل في التيار الكهربائي. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T11:49+0000
2025-05-20T11:49+0000
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وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن "تحديث نظام خاطئ من قبل شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة "تلفونيكا"، تسبب في توقف خدمات الهاتف الأرضي والهواتف المحمولة على مستوى البلاد".وأضافت أن "الانقطاع أدى إلى مشاكل في استقبال مكالمات الطوارئ، إذ تم تسجيل حالات انقطع فيها المتصلون أثناء محاولتهم التواصل مع موظفي المستشفيات"، مشيرة إلى أن بعض مقدمي خدمات الطوارئ اضطروا إلى إنشاء أرقام بديلة لضمان تمكن الأسر من الاتصال في حالات الطوارئ.وكانت إسبانيا والبرتغال قد أعلنتا، الأسبوع الماضي، انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، فيما أعلنت فرنسا انقطاعها في أجزاء من البلاد.وتوقفت القطارات في جميع أنحاء إسبانيا، فيما قالت شركة تشغيل المطارات الإسبانية، إن هناك اضطرابات في المطارات بسبب انقطاع الكهرباء ومولدات الطوارئ قيد التشغيل.وعقدت الحكومة الإسبانية اجتماعا طارئا حينها لبحث أزمة انقطاع الكهرباء، وبعدها أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، استعادة إمدادات الكهرباء في البلاد، وذلك بفضل مساعدة فرنسا والمغرب، فضلاً عن عمل محطات توليد الطاقة الغازية والكهرومائية.
https://sarabic.ae/20250429/إسبانيا-تكشف-عن-الأضرار-الناجمة-إثر-الانقطاع-العام-للتيار-الكهربائي---1099996832.html
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بعد أزمة الكهرباء... انقطاع واسع في خدمات الهاتف والإنترنت يضرب إسبانيا

11:49 GMT 20.05.2025
© AP Photo / Hassan Ammarأزمة انقطاع الكهرباء في لبنان
أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
شهدت إسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، انقطاعًا واسعًا في خدمات الهاتف والإنترنت، بعد أسابيع قليلة فقط من تعرض البلاد لانقطاع شامل في التيار الكهربائي.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن "تحديث نظام خاطئ من قبل شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة "تلفونيكا"، تسبب في توقف خدمات الهاتف الأرضي والهواتف المحمولة على مستوى البلاد".
وأضافت أن "الانقطاع أدى إلى مشاكل في استقبال مكالمات الطوارئ، إذ تم تسجيل حالات انقطع فيها المتصلون أثناء محاولتهم التواصل مع موظفي المستشفيات"، مشيرة إلى أن بعض مقدمي خدمات الطوارئ اضطروا إلى إنشاء أرقام بديلة لضمان تمكن الأسر من الاتصال في حالات الطوارئ.
رجل يبيع أجهزة راديو تعمل بالبطارية ومصابيح يدوية في أحد شوارع برشلونة أثناء انقطاع التيار الكهربائي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
إسبانيا تكشف عن الأضرار الناجمة إثر الانقطاع العام للتيار الكهربائي
29 أبريل, 10:51 GMT
وكانت إسبانيا والبرتغال قد أعلنتا، الأسبوع الماضي، انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، فيما أعلنت فرنسا انقطاعها في أجزاء من البلاد.
وتوقفت القطارات في جميع أنحاء إسبانيا، فيما قالت شركة تشغيل المطارات الإسبانية، إن هناك اضطرابات في المطارات بسبب انقطاع الكهرباء ومولدات الطوارئ قيد التشغيل.
وعقدت الحكومة الإسبانية اجتماعا طارئا حينها لبحث أزمة انقطاع الكهرباء، وبعدها أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، استعادة إمدادات الكهرباء في البلاد، وذلك بفضل مساعدة فرنسا والمغرب، فضلاً عن عمل محطات توليد الطاقة الغازية والكهرومائية.
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