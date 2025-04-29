https://sarabic.ae/20250429/إسبانيا-تكشف-عن-الأضرار-الناجمة-إثر-الانقطاع-العام-للتيار-الكهربائي---1099996832.html

إسبانيا تكشف عن الأضرار الناجمة إثر الانقطاع العام للتيار الكهربائي

إسبانيا تكشف عن الأضرار الناجمة إثر الانقطاع العام للتيار الكهربائي

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تكلفة الأضرار الناجمة عن الانقطاع العام للتيار الكهربائي في البلاد. 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T10:51+0000

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وذكرت وسائل الإعلان أن الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا تقدر بنحو مليار يورو.وأشارت صحيفة "باييس" التي نشرت الخبر نقلا عن بيانات أولية من محللين، إلى أنه إذا توقفت جميع الأعمال في إسبانيا بشكل كامل لمدة يوم كامل، فإن الأضرار قد تصل إلى 4.5 مليار يورو، وهذا هو متوسط ​​إنتاج البلاد يومياً.ووفقا للصحيفة، فإنه بما أن الإغلاق في بعض القطاعات حدث في النصف الثاني من يوم العمل، وتم حل المشكلة خلال عدة ساعات، فإن كل شيء يشير عمليًا إلى أن الأضرار ستكون أقل بكثير.وقال مانويل هيدالغو، أستاذ الاقتصاد بجامعة إشبيلية، للصحيفة: "هناك أنشطة متوقفة، ولكن هناك أيضًا أنشطة يمكن استئنافها لاحقًا". وبحسب رأيه، فإن التكاليف ستكون على الأرجح منخفضة، ولن يتجاوز حجم الأضرار مليار يورو.ويتم التحقيق في سبب انقطاع التيار الكهربائي. وكما ذكر مشغل شبكة الكهرباء "ريد إليكتريكا"، فإن هذا قد يكون ناجماً عن تقلبات قوية في تدفق الطاقة.وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء البرتغالية (رين) إن السبب هو ظاهرة جوية نادرة ناجمة عن تغيرات شديدة في درجات الحرارة.سويسرا تفتتح محطة طاقة شمسية هي الأولى من نوعها في العالممشروع ضخم لتصنيع الألواح الشمسية في دولة عربية

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