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إسبانيا تكشف عن الأضرار الناجمة إثر الانقطاع العام للتيار الكهربائي
إسبانيا تكشف عن الأضرار الناجمة إثر الانقطاع العام للتيار الكهربائي
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تكلفة الأضرار الناجمة عن الانقطاع العام للتيار الكهربائي في البلاد. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T10:51+0000
2025-04-29T10:51+0000
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وذكرت وسائل الإعلان أن الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا تقدر بنحو مليار يورو.وأشارت صحيفة "باييس" التي نشرت الخبر نقلا عن بيانات أولية من محللين، إلى أنه إذا توقفت جميع الأعمال في إسبانيا بشكل كامل لمدة يوم كامل، فإن الأضرار قد تصل إلى 4.5 مليار يورو، وهذا هو متوسط ​​إنتاج البلاد يومياً.ووفقا للصحيفة، فإنه بما أن الإغلاق في بعض القطاعات حدث في النصف الثاني من يوم العمل، وتم حل المشكلة خلال عدة ساعات، فإن كل شيء يشير عمليًا إلى أن الأضرار ستكون أقل بكثير.وقال مانويل هيدالغو، أستاذ الاقتصاد بجامعة إشبيلية، للصحيفة: "هناك أنشطة متوقفة، ولكن هناك أيضًا أنشطة يمكن استئنافها لاحقًا". وبحسب رأيه، فإن التكاليف ستكون على الأرجح منخفضة، ولن يتجاوز حجم الأضرار مليار يورو.ويتم التحقيق في سبب انقطاع التيار الكهربائي. وكما ذكر مشغل شبكة الكهرباء "ريد إليكتريكا"، فإن هذا قد يكون ناجماً عن تقلبات قوية في تدفق الطاقة.وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء البرتغالية (رين) إن السبب هو ظاهرة جوية نادرة ناجمة عن تغيرات شديدة في درجات الحرارة.سويسرا تفتتح محطة طاقة شمسية هي الأولى من نوعها في العالممشروع ضخم لتصنيع الألواح الشمسية في دولة عربية
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إسبانيا تكشف عن الأضرار الناجمة إثر الانقطاع العام للتيار الكهربائي

10:51 GMT 29.04.2025
© AP Photo / Emilio Morenattiرجل يبيع أجهزة راديو تعمل بالبطارية ومصابيح يدوية في أحد شوارع برشلونة أثناء انقطاع التيار الكهربائي
رجل يبيع أجهزة راديو تعمل بالبطارية ومصابيح يدوية في أحد شوارع برشلونة أثناء انقطاع التيار الكهربائي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
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كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تكلفة الأضرار الناجمة عن الانقطاع العام للتيار الكهربائي في البلاد.
وذكرت وسائل الإعلان أن الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا تقدر بنحو مليار يورو.
وأشارت صحيفة "باييس" التي نشرت الخبر نقلا عن بيانات أولية من محللين، إلى أنه إذا توقفت جميع الأعمال في إسبانيا بشكل كامل لمدة يوم كامل، فإن الأضرار قد تصل إلى 4.5 مليار يورو، وهذا هو متوسط ​​إنتاج البلاد يومياً.
ووفقا للصحيفة، فإنه بما أن الإغلاق في بعض القطاعات حدث في النصف الثاني من يوم العمل، وتم حل المشكلة خلال عدة ساعات، فإن كل شيء يشير عمليًا إلى أن الأضرار ستكون أقل بكثير.
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وقال مانويل هيدالغو، أستاذ الاقتصاد بجامعة إشبيلية، للصحيفة: "هناك أنشطة متوقفة، ولكن هناك أيضًا أنشطة يمكن استئنافها لاحقًا". وبحسب رأيه، فإن التكاليف ستكون على الأرجح منخفضة، ولن يتجاوز حجم الأضرار مليار يورو.
وحدث انقطاع كبير للتيار الكهربائي في 28 أبريل/ نيسان، في جميع أنحاء إسبانيا تقريبًا. وانقطعت الكهرباء عن مدريد وبرشلونة وفالنسيا ولا كورونيا وإشبيلية ومدن أخرى. وأثر الانقطاع أيضًا على البرتغال وفرنسا وأندورا.
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وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، كان لا بد من إيقاف حركة السكك الحديدية بالكامل. في العديد من المدن، وأصيبت حركة المرور بالشلل بسبب عدم عمل إشارات المرور. وتشكلت طوابير طويلة أمام محلات السوبر ماركت، واضطر الناس إلى محاولة إنقاذ المصاعد العالقة. وبحلول الصباح، تمت استعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء أراضي إسبانيا تقريبًا.
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ويتم التحقيق في سبب انقطاع التيار الكهربائي. وكما ذكر مشغل شبكة الكهرباء "ريد إليكتريكا"، فإن هذا قد يكون ناجماً عن تقلبات قوية في تدفق الطاقة.
وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء البرتغالية (رين) إن السبب هو ظاهرة جوية نادرة ناجمة عن تغيرات شديدة في درجات الحرارة.
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