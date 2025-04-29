https://sarabic.ae/20250429/رئيس-وزراء-إسبانيا-يكشف-آخر-تطورات-استعادة-التيار-الكهربائي-في-البلاد-1099987169.html
رئيس وزراء إسبانيا يكشف آخر تطورات استعادة التيار الكهربائي في البلاد
رئيس وزراء إسبانيا يكشف آخر تطورات استعادة التيار الكهربائي في البلاد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه تم استعادة إمدادات الكهربا إلى 50 بالمئة من مناطق البلاد، وجاء ذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T00:26+0000
2025-04-29T00:26+0000
2025-04-29T00:26+0000
العالم
انقطاع التيار
انقطاع
مدريد
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موسكو –سبوتنيك. وقال :" رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن مشغل الكهرباء الإسباني أعاد الكهرباء إلى 50% من مناطق البلاد".وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي أجرى مقابلات مع سكان عدة أحياء في مدريد، فقد تم استعادة إمدادات الكهرباء تقريبا في العاصمة الإسبانية.كان رئيس الوزراء الإسباني كشف في مؤتمر صحفي عقده للمرة الثانية خلال يوم واحد وبعد مرور 11 ساعة على بدء انقطاع الكهرباء، أن حكومته "لا تستبعد" أي احتمال بشأن أسباب الحادث الكبير الذي شلّ شبه الجزيرة الإيبيرية وأغرقها في حالة من الفوضى، يوم الإثنين.وقال: "تجري دراسة جميع الأسباب المحتملة، وأؤكد مجددًا أننا لا نستبعد أي فرضية أو احتمال".
https://sarabic.ae/20250428/انقطاع-التيار-الكهربائي-في-إسبانيا-والبرتغال-وجزء-من-فرنسا-1099971232.html
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العالم, انقطاع التيار, انقطاع, مدريد
العالم, انقطاع التيار, انقطاع, مدريد
رئيس وزراء إسبانيا يكشف آخر تطورات استعادة التيار الكهربائي في البلاد
أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه تم استعادة إمدادات الكهربا إلى 50 بالمئة من مناطق البلاد، وجاء ذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
موسكو –سبوتنيك. وقال :" رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن مشغل الكهرباء الإسباني
أعاد الكهرباء إلى 50% من مناطق البلاد".
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي أجرى مقابلات مع سكان عدة أحياء في مدريد، فقد تم استعادة إمدادات الكهرباء تقريبا في العاصمة الإسبانية.
كان رئيس الوزراء الإسباني كشف في مؤتمر صحفي عقده للمرة الثانية خلال يوم واحد وبعد مرور 11 ساعة على بدء انقطاع الكهرباء، أن حكومته "لا تستبعد" أي احتمال بشأن أسباب الحادث الكبير الذي شلّ شبه الجزيرة الإيبيرية وأغرقها في حالة من الفوضى، يوم الإثنين.
وقال: "تجري دراسة جميع الأسباب المحتملة، وأؤكد مجددًا أننا لا نستبعد أي فرضية أو احتمال".