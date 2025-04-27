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سويسرا تفتتح محطة طاقة شمسية هي الأولى من نوعها في العالم
سويسرا تفتتح محطة طاقة شمسية هي الأولى من نوعها في العالم
سبوتنيك عربي
تتخذ العديد من الدول خطوات كبيرة نحو التحول لمصادر الطاقة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية، التي تساهم في الجهود العالمية لخفض الانبعاثات الحرارية وتقليل الاحتباس... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T20:25+0000
2025-04-27T20:25+0000
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وافتتحت سويسرا أول محطة محطة شمسية تم تثبيت ألواحها بين قضبان السكك الحديدية، حسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن تلك المحطة خضعت للعديد من الاختبارات قبل تشغيلها.وستكون الألواح الشمسية مزودة بطلاءات مقاومة للانعكاس تمنع اشتعالها، ومن المتوقع أن تولد المحطة الشمسية الجديدة 16 ميغاواط في الساعة.وتم تصميم هذه المحطة كمشروع مبتكر يجمع بين توليد الكهرباء النظيفة واستغلال المساحات، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، التي أشارت إلى أنها لا تؤدي إلى تعطيل حركة القطارات أو أعمال الصيانة الخاصة بخطوط السكك الحديدية. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل القطارات على الألواح الشمسية التي تم تركيبها حديثا اعتبارا من غدا الأربعاء، بعدما تم استكمال تشييدها الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يذكر أن المحطة التي تم تشييدها على قضبان السكة الحديد بالقرب من مدينة بوتيس في كانتون نوشاتيل، تضم 48 لوحا شمسيا.
https://sarabic.ae/20250420/دولة-عربية-ضمن-قائمة-أكثر-الدول-توليدا-للطاقة-الشمسية-حسب-نصيب-الفرد-1099718092.html
https://sarabic.ae/20250311/7-دول-عربية-تنافس-عالميا-على-إنتاج-الهيدروجين-عبر-الطاقة-الشمسية-1098581767.html
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سويسرا تفتتح محطة طاقة شمسية هي الأولى من نوعها في العالم

20:25 GMT 27.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorقطر يمر بجوار ألواح طاقة شمسية
قطر يمر بجوار ألواح طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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تتخذ العديد من الدول خطوات كبيرة نحو التحول لمصادر الطاقة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية، التي تساهم في الجهود العالمية لخفض الانبعاثات الحرارية وتقليل الاحتباس الحراري بما يساهم في مكافحة التغيرات المناخية.
وافتتحت سويسرا أول محطة محطة شمسية تم تثبيت ألواحها بين قضبان السكك الحديدية، حسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن تلك المحطة خضعت للعديد من الاختبارات قبل تشغيلها.
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وستكون الألواح الشمسية مزودة بطلاءات مقاومة للانعكاس تمنع اشتعالها، ومن المتوقع أن تولد المحطة الشمسية الجديدة 16 ميغاواط في الساعة.
وتم تصميم هذه المحطة كمشروع مبتكر يجمع بين توليد الكهرباء النظيفة واستغلال المساحات، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، التي أشارت إلى أنها لا تؤدي إلى تعطيل حركة القطارات أو أعمال الصيانة الخاصة بخطوط السكك الحديدية.
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ومن المقرر أن يبدأ تشغيل القطارات على الألواح الشمسية التي تم تركيبها حديثا اعتبارا من غدا الأربعاء، بعدما تم استكمال تشييدها الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يذكر أن المحطة التي تم تشييدها على قضبان السكة الحديد بالقرب من مدينة بوتيس في كانتون نوشاتيل، تضم 48 لوحا شمسيا.
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