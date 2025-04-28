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مشروع ضخم لتصنيع الألواح الشمسية في دولة عربية
مشروع ضخم لتصنيع الألواح الشمسية في دولة عربية
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن مشروع ضخم لتصنيع الألواح الشمسية في إحدى الدول العربية. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
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اقتصاد
العالم العربي
سلطنة عمان
طاقة
طاقة شمسية
طاقة متجددة
خلايا شمسية
الواح شمسية
الطاقة الشمسية
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وقّعت سلطنة عمان اتفاقية مهمة لإنشاء مصنع يتولى تصنيع الخلايا والألواح الشمسية على مساحة كبيرة، وباستثمارات ضخمة.ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، وقّعت شركة "جيه إيه" للطاقة الشمسية، اليوم الاثنين 28 أبريل/نيسان (2025)، عددا من الاتفاقيات مع "استثمر في عمان" و"ميناء صحار" والمنطقة الحرة وشركة "مجيس" للخدمات الصناعية.ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل 2026، بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بنحو 6 غيغاواط من الخلايا الشمسية، و3 غيغاواط من الألواح الشمسية، وفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة.ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز رؤية "عمان 2040" من خلال دعم جهود التحول نحو الطاقة المتجددة وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى تسجيل اهتمام متزايد بالفرص المتاحة ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة.دولة عربية ضمن قائمة أكثر الدول توليدا للطاقة الشمسية حسب نصيب الفردنقلة نوعية... دولة عربية توقع أكبر اتفاقيتين للكهرباء في تاريخها
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اقتصاد, العالم العربي, سلطنة عمان, طاقة, طاقة شمسية, طاقة متجددة, خلايا شمسية, الواح شمسية, الطاقة الشمسية
اقتصاد, العالم العربي, سلطنة عمان, طاقة, طاقة شمسية, طاقة متجددة, خلايا شمسية, الواح شمسية, الطاقة الشمسية

مشروع ضخم لتصنيع الألواح الشمسية في دولة عربية

13:20 GMT 28.04.2025
© UNSPLASH/American Public Power Associationألواح طاقة شمسية
ألواح طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© UNSPLASH/American Public Power Association
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كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن مشروع ضخم لتصنيع الألواح الشمسية في إحدى الدول العربية.
وقّعت سلطنة عمان اتفاقية مهمة لإنشاء مصنع يتولى تصنيع الخلايا والألواح الشمسية على مساحة كبيرة، وباستثمارات ضخمة.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، وقّعت شركة "جيه إيه" للطاقة الشمسية، اليوم الاثنين 28 أبريل/نيسان (2025)، عددا من الاتفاقيات مع "استثمر في عمان" و"ميناء صحار" والمنطقة الحرة وشركة "مجيس" للخدمات الصناعية.

وبموجب هذه الاتفاقيات، من المقرر إنشاء مصنع لتصنيع الألواح الشمسية في سلطنة عمان على مساحة كبيرة تبلغ نحو 32.5 هكتارا ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بقيمة 217.3 مليون ريال عماني (564.4 مليون دولار أمريكي).

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وجاءت اتفاقية تصنيع الألواح الشمسية في سلطنة عمان بختام فعاليات منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عمان"، الذي شهد أيضا، توقيع استثمارات استراتيجية تعزز مكانة الدولة الخليجية بصفتها وجهة استثمارية واعدة.

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ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل 2026، بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بنحو 6 غيغاواط من الخلايا الشمسية، و3 غيغاواط من الألواح الشمسية، وفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز رؤية "عمان 2040" من خلال دعم جهود التحول نحو الطاقة المتجددة وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى تسجيل اهتمام متزايد بالفرص المتاحة ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة.
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