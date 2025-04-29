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رئيس الوزراء الإسباني يكشف عن دولة عربية ساعدت البلاد للتغلب على انقطاع الكهرباء
رئيس الوزراء الإسباني يكشف عن دولة عربية ساعدت البلاد للتغلب على انقطاع الكهرباء
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن استعادة إمدادات الكهرباء في البلاد بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع كان بفضل مساعدة فرنسا والمغرب، فضلاً... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال سانشيز في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: "لقد تحققت استعادة إمدادات الطاقة بفضل الربط الكهربائي مع فرنسا والمغرب، وكذلك من خلال الدورات الغازية المركبة والمحطات الكهرومائية".وأكد أن "ما حدث يجب ألا يتكرر مرة أخرى".وأشار في الوقت نفسه إلى أنه وفقا للبيانات الأولية من شركة تشغيل شبكة الكهرباء "ريد إليكتريكا"، فإن الحادث لم يكن ناجما عن هجوم إلكتروني.وأكد رئيس الوزراء عودة خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت عبر الألياف الضوئية إلى 90% من مناطق البلاد، وعودة عمل المطارات والموانئ والطرق السريعة إلى طبيعته.ودعا رئيس الحكومة المواطنين إلى الاعتماد فقط على المعلومات الرسمية، معربا عن امتنانه للهدوء والتضامن.وذكرت القناة أن سانشيز قال في مؤتمر صحفي: "نشكر المغرب لأنه ساعدنا على إعادة التيار الكهربائي بمنطقة الأندلس عبر تزويدنا بربط مؤقت".وحدث انقطاع كبير للتيار الكهربائي في 28 أبريل/ نيسان، في جميع أنحاء إسبانيا تقريبًا. وانقطعت الكهرباء عن مدريد وبرشلونة وفالنسيا ولا كورونيا وإشبيلية ومدن أخرى. وأثر الانقطاع أيضًا على البرتغال وفرنسا وأندورا.ويتم التحقيق في سبب انقطاع التيار الكهربائي. وكما ذكر مشغل شبكة الكهرباء "ريد إليكتريكا"، فإن هذا قد يكون ناجماً عن تقلبات قوية في تدفق الطاقة.وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء البرتغالية (رين) إن السبب هو ظاهرة جوية نادرة ناجمة عن تغيرات شديدة في درجات الحرارة.سويسرا تفتتح محطة طاقة شمسية هي الأولى من نوعها في العالممشروع ضخم لتصنيع الألواح الشمسية في دولة عربية
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اسبانيا, العالم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
اسبانيا, العالم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
رئيس الوزراء الإسباني يكشف عن دولة عربية ساعدت البلاد للتغلب على انقطاع الكهرباء
12:55 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 12:56 GMT 29.04.2025)
أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن استعادة إمدادات الكهرباء في البلاد بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع كان بفضل مساعدة فرنسا والمغرب، فضلاً عن عمل محطات توليد الطاقة الغازية والكهرومائية.
وقال سانشيز في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: "لقد تحققت استعادة إمدادات الطاقة بفضل الربط الكهربائي مع فرنسا والمغرب، وكذلك من خلال الدورات الغازية المركبة والمحطات الكهرومائية".
وأعلن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أسباب الحادث، وطالب مشغلي أنظمة الطاقة بضمان موثوقية البنية التحتية.
وأكد أن "ما حدث يجب ألا يتكرر مرة أخرى".
وتعتزم الحكومة أيضًا محاسبة المشغلين من القطاع الخاص في حال إدانتهم.
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه وفقا للبيانات الأولية من شركة تشغيل شبكة الكهرباء "ريد إليكتريكا"، فإن الحادث لم يكن ناجما عن هجوم إلكتروني.
وأكد رئيس الوزراء عودة خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت عبر الألياف الضوئية إلى 90% من مناطق البلاد، وعودة عمل المطارات والموانئ والطرق السريعة إلى طبيعته.
وأشار سانشيز إلى أن القوات المسلحة الإسبانية ووحدة الاستجابة للطوارئ تواصلان تقديم الدعم للمواطنين. وقررت السلطات أيضًا استخدام مخزونات البترول الاستراتيجية لمدة ثلاثة أيام لضمان القدرة على الصمود خلال فترة التعافي.
ودعا رئيس الحكومة المواطنين إلى الاعتماد فقط على المعلومات الرسمية، معربا عن امتنانه للهدوء والتضامن.
كما قالت قناة "ميدي 1 تي في" المغربية إن سانشيز توجه بالشكر للمغرب لمساعدته في مد إسبانيا بالكهرباء إثر الانقطاع الذي شهدته دول أوروبية صباح أمس الاثنين.
وذكرت القناة أن سانشيز قال في مؤتمر صحفي: "نشكر المغرب لأنه ساعدنا على إعادة التيار الكهربائي بمنطقة الأندلس عبر تزويدنا بربط مؤقت".
وحدث انقطاع كبير للتيار الكهربائي في 28 أبريل/ نيسان، في جميع أنحاء إسبانيا تقريبًا. وانقطعت الكهرباء عن مدريد وبرشلونة وفالنسيا ولا كورونيا وإشبيلية ومدن أخرى. وأثر الانقطاع أيضًا على البرتغال وفرنسا وأندورا.
وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، كان لا بد من إيقاف حركة السكك الحديدية بالكامل. في العديد من المدن، وأصيبت حركة المرور بالشلل بسبب عدم عمل إشارات المرور. وتشكلت طوابير طويلة أمام محلات السوبر ماركت، واضطر الناس إلى محاولة إنقاذ المصاعد العالقة. وبحلول الصباح، تمت استعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء أراضي إسبانيا تقريبًا.
ويتم التحقيق في سبب انقطاع التيار الكهربائي.
وكما ذكر مشغل شبكة الكهرباء "ريد إليكتريكا"، فإن هذا قد يكون ناجماً عن تقلبات قوية في تدفق الطاقة.
وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء
البرتغالية (رين) إن السبب هو ظاهرة جوية نادرة ناجمة عن تغيرات شديدة في درجات الحرارة.