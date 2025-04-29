https://sarabic.ae/20250429/رئيس-الوزراء-الإسباني-يكشف-عن-دولة-عربية-ساعدت-البلاد-للتغلب-على-انقطاع-التيار-الكهربائي-1100007680.html

رئيس الوزراء الإسباني يكشف عن دولة عربية ساعدت البلاد للتغلب على انقطاع الكهرباء

رئيس الوزراء الإسباني يكشف عن دولة عربية ساعدت البلاد للتغلب على انقطاع الكهرباء

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن استعادة إمدادات الكهرباء في البلاد بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع كان بفضل مساعدة فرنسا والمغرب، فضلاً... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T12:55+0000

2025-04-29T12:55+0000

2025-04-29T12:56+0000

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وقال سانشيز في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء: "لقد تحققت استعادة إمدادات الطاقة بفضل الربط الكهربائي مع فرنسا والمغرب، وكذلك من خلال الدورات الغازية المركبة والمحطات الكهرومائية".وأكد أن "ما حدث يجب ألا يتكرر مرة أخرى".وأشار في الوقت نفسه إلى أنه وفقا للبيانات الأولية من شركة تشغيل شبكة الكهرباء "ريد إليكتريكا"، فإن الحادث لم يكن ناجما عن هجوم إلكتروني.وأكد رئيس الوزراء عودة خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت عبر الألياف الضوئية إلى 90% من مناطق البلاد، وعودة عمل المطارات والموانئ والطرق السريعة إلى طبيعته.ودعا رئيس الحكومة المواطنين إلى الاعتماد فقط على المعلومات الرسمية، معربا عن امتنانه للهدوء والتضامن.وذكرت القناة أن سانشيز قال في مؤتمر صحفي: "نشكر المغرب لأنه ساعدنا على إعادة التيار الكهربائي بمنطقة الأندلس عبر تزويدنا بربط مؤقت".وحدث انقطاع كبير للتيار الكهربائي في 28 أبريل/ نيسان، في جميع أنحاء إسبانيا تقريبًا. وانقطعت الكهرباء عن مدريد وبرشلونة وفالنسيا ولا كورونيا وإشبيلية ومدن أخرى. وأثر الانقطاع أيضًا على البرتغال وفرنسا وأندورا.ويتم التحقيق في سبب انقطاع التيار الكهربائي. وكما ذكر مشغل شبكة الكهرباء "ريد إليكتريكا"، فإن هذا قد يكون ناجماً عن تقلبات قوية في تدفق الطاقة.وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء البرتغالية (رين) إن السبب هو ظاهرة جوية نادرة ناجمة عن تغيرات شديدة في درجات الحرارة.سويسرا تفتتح محطة طاقة شمسية هي الأولى من نوعها في العالممشروع ضخم لتصنيع الألواح الشمسية في دولة عربية

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