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صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
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بلا قيود
مع عودة الحوار بين أقوى قوتين عسكريتين في العالم.. هل نحن أمام خارطة طريق بمسار ثابت؟
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
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شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
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29 د
ملفات ساخنة
ما مدى جدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة
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مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
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https://sarabic.ae/20250521/تونس-تطالب-فرنسا-باسترداد-كنز-سقط-من-المريخ-1100830226.html
تونس تطالب فرنسا باسترداد "كنز" سقط من المريخ
تونس تطالب فرنسا باسترداد "كنز" سقط من المريخ
سبوتنيك عربي
طالب أستاذ جامعي تونسي، سلطات بلاده، بالتوجه إلى نظيرتها الفرنسية لاسترداد ما أسماه أو وصفه بـ"ثروة وطنية". 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T16:53+0000
2025-05-21T16:53+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني "تونس سكوب"، مساء اليوم الأربعاء، عن هشام بن يحيى، أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم بتونس، مطالبة الحكومة التونسية بالتوجه نحو السلطات الفرنسية لاسترداد "كنز" سقط من المريخ.وجاء طلب الدكتور هشام بن يحيى تعليقا على فيديو يُظهر لحظة سقوط نيزك تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد ابن يحيى أن "الفيديو حقيقي وليس مفبركا، وقد صوّره مواطن من ولاية قبلي، ويوثّق مرور نيزك فوق قابس وقبلي القديمة"، مرجحا أن يكون سقط في الأراضي الجزائرية.أشار ابن يحيى إلى أن النيزك هو جسم صخري سريع جدا (سرعته بين 200 و300 كم/س)، وعند دخوله الغلاف الجوي يظهر ككرة من النار بسبب الاحتكاك.ولفت إلى أن مدينة العلوم بتونس تعمل على التواصل مع صاحب الفيديو أو المواطن التونسي من ولاية قبلي، من أجل محاولة تحديد مكان السقوط بدقّة.ولم يكتف الدكتور هشام بن يحيى بذلك، بل نوه إلى سقوط نيزك تطاوين في وقت سابق، قائلا إنه "نيزك نادر من المريخ، تمّ نهبه ونُقل إلى فرنسا خلال الاستعمار".ودعا ابن يحيى السلطات التونسية إلى التحرك لاسترجاع النيزك باعتباره ثروة وطنية.
https://sarabic.ae/20250416/نفق-غامض-على-المريخ-يثير-حيرة-العلماء----1099590147.html
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كوكب المريخ, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
كوكب المريخ, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

تونس تطالب فرنسا باسترداد "كنز" سقط من المريخ

16:53 GMT 21.05.2025
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASUصورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ
صورة لصخرة غريبة تم اكتشافها على سطح المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Photo / NASA/JPL-Caltech/ASU
تابعنا عبر
طالب أستاذ جامعي تونسي، سلطات بلاده، بالتوجه إلى نظيرتها الفرنسية لاسترداد ما أسماه أو وصفه بـ"ثروة وطنية".
ونقل الموقع الإلكتروني "تونس سكوب"، مساء اليوم الأربعاء، عن هشام بن يحيى، أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم بتونس، مطالبة الحكومة التونسية بالتوجه نحو السلطات الفرنسية لاسترداد "كنز" سقط من المريخ.
كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
مجتمع
"نفق غامض" على المريخ يثير حيرة العلماء
16 أبريل, 09:02 GMT
وجاء طلب الدكتور هشام بن يحيى تعليقا على فيديو يُظهر لحظة سقوط نيزك تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد ابن يحيى أن "الفيديو حقيقي وليس مفبركا، وقد صوّره مواطن من ولاية قبلي، ويوثّق مرور نيزك فوق قابس وقبلي القديمة"، مرجحا أن يكون سقط في الأراضي الجزائرية.
أشار ابن يحيى إلى أن النيزك هو جسم صخري سريع جدا (سرعته بين 200 و300 كم/س)، وعند دخوله الغلاف الجوي يظهر ككرة من النار بسبب الاحتكاك.
ولفت إلى أن مدينة العلوم بتونس تعمل على التواصل مع صاحب الفيديو أو المواطن التونسي من ولاية قبلي، من أجل محاولة تحديد مكان السقوط بدقّة.
ولم يكتف الدكتور هشام بن يحيى بذلك، بل نوه إلى سقوط نيزك تطاوين في وقت سابق، قائلا إنه "نيزك نادر من المريخ، تمّ نهبه ونُقل إلى فرنسا خلال الاستعمار".
ودعا ابن يحيى السلطات التونسية إلى التحرك لاسترجاع النيزك باعتباره ثروة وطنية.
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