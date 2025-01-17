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القوات الروسية تحرر بلدة سلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250117/أول-فيديو-يسجل-لصوت-ومكان-سقوط-نيزك---1096864051.html
أول فيديو يسجل لصوت ومكان سقوط نيزك
أول فيديو يسجل لصوت ومكان سقوط نيزك
سبوتنيك عربي
وقعت الحادثة في يوليو/ تموز الماضي، عندما كان الزوجان فيلايدوم وكيلي في الخارج يمشيان بكلبيهما، ولما عادا إلى المنزل وجدا فوضى صغيرة وحطاما رماديا على ممر... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T11:29+0000
2025-01-17T11:29+0000
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التقطت كاميرا في أحد المنازل في جزيرة الأمير إدوارد الكندية، مقطع فيديو (صوت وصورة) لنيزك يسقط من السماء، ويصطدم بالرصيف خارج الباب الأمامي للمنزل.وكشف الفحص الدقيق أن النيزك ينتمي إلى فئة تعرف باسم الكوندريت العادي، وهي نيازك تتكون من معادن غير معدنية تشكلت في النظام الشمسي المبكر، وظلت دون تغيير نسبيًا - لا يتم تسخينها بدرجة كافية للذوبان، ولا تتغير بسبب التمايز الذي تخضع له الكواكب المتكونة، حيث تنفصل معادنها وتشكل طبقات.وأكد الجيولوجي كريس هير من جامعة ألبرتا، الذي درس الشظايا المسترجعة، إنه قد يكون أول مرة يسجل فيها أي شخص صوت سقوط نيزك.وتحدث القطع الكبيرة بما يكفي لتصبح كرات نارية بمعدل بضع عشرات في السنة، وأي قطع كبيرة بما يكفي للبقاء على قيد الحياة من دخول الغلاف الجوي تميل إلى السقوط في المحيط الذي يغطي غالبية سطح الأرض.
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

أول فيديو يسجل لصوت ومكان سقوط نيزك

11:29 GMT 17.01.2025
© Photo / unsplash /Alexander Andrewsمجرات شمسية
مجرات شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Photo / unsplash /Alexander Andrews
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وقعت الحادثة في يوليو/ تموز الماضي، عندما كان الزوجان فيلايدوم وكيلي في الخارج يمشيان بكلبيهما، ولما عادا إلى المنزل وجدا فوضى صغيرة وحطاما رماديا على ممر المشاة، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة وجد الزوجان أن الفضاء أرسل لهما هدية، ولحسن الحظ كانت "آمنة" هذه المرة.
التقطت كاميرا في أحد المنازل في جزيرة الأمير إدوارد الكندية، مقطع فيديو (صوت وصورة) لنيزك يسقط من السماء، ويصطدم بالرصيف خارج الباب الأمامي للمنزل.
وقام الزوجان بجمع بعض الشظايا الصغيرة التي نجت من التفتت الكامل عن طريق الارتداد إلى العشب، وتم التواصل مع خبراء لإجراء فحص لها.
وكشف الفحص الدقيق أن النيزك ينتمي إلى فئة تعرف باسم الكوندريت العادي، وهي نيازك تتكون من معادن غير معدنية تشكلت في النظام الشمسي المبكر، وظلت دون تغيير نسبيًا - لا يتم تسخينها بدرجة كافية للذوبان، ولا تتغير بسبب التمايز الذي تخضع له الكواكب المتكونة، حيث تنفصل معادنها وتشكل طبقات.

وقال فيلايدوم: "الأمر المذهل بالنسبة لي هو أنني كنت واقفًا هناك لبضع دقائق قبل هذا الاصطدام لذلك ربما كان ليمزقني إلى نصفين".

وأكد الجيولوجي كريس هير من جامعة ألبرتا، الذي درس الشظايا المسترجعة، إنه قد يكون أول مرة يسجل فيها أي شخص صوت سقوط نيزك.
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وبحسب العلماء، من الشائع أن تدخل الصخور من الفضاء الغلاف الجوي للأرض، ولكن والأقل شيوعًا هو وصول القطع إلى السطح، يقدر أن 48.5 طن من المواد النيزكية تصطدم بالغلاف الجوي للأرض كل يوم، ومعظمها يحترق ويتبخر في الغلاف الجوي أثناء سقوطه.

وتحدث القطع الكبيرة بما يكفي لتصبح كرات نارية بمعدل بضع عشرات في السنة، وأي قطع كبيرة بما يكفي للبقاء على قيد الحياة من دخول الغلاف الجوي تميل إلى السقوط في المحيط الذي يغطي غالبية سطح الأرض.
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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