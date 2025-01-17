https://sarabic.ae/20250117/أول-فيديو-يسجل-لصوت-ومكان-سقوط-نيزك---1096864051.html

أول فيديو يسجل لصوت ومكان سقوط نيزك

أول فيديو يسجل لصوت ومكان سقوط نيزك

سبوتنيك عربي

وقعت الحادثة في يوليو/ تموز الماضي، عندما كان الزوجان فيلايدوم وكيلي في الخارج يمشيان بكلبيهما، ولما عادا إلى المنزل وجدا فوضى صغيرة وحطاما رماديا على ممر... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T11:29+0000

2025-01-17T11:29+0000

2025-01-17T11:29+0000

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التقطت كاميرا في أحد المنازل في جزيرة الأمير إدوارد الكندية، مقطع فيديو (صوت وصورة) لنيزك يسقط من السماء، ويصطدم بالرصيف خارج الباب الأمامي للمنزل.وكشف الفحص الدقيق أن النيزك ينتمي إلى فئة تعرف باسم الكوندريت العادي، وهي نيازك تتكون من معادن غير معدنية تشكلت في النظام الشمسي المبكر، وظلت دون تغيير نسبيًا - لا يتم تسخينها بدرجة كافية للذوبان، ولا تتغير بسبب التمايز الذي تخضع له الكواكب المتكونة، حيث تنفصل معادنها وتشكل طبقات.وأكد الجيولوجي كريس هير من جامعة ألبرتا، الذي درس الشظايا المسترجعة، إنه قد يكون أول مرة يسجل فيها أي شخص صوت سقوط نيزك.وتحدث القطع الكبيرة بما يكفي لتصبح كرات نارية بمعدل بضع عشرات في السنة، وأي قطع كبيرة بما يكفي للبقاء على قيد الحياة من دخول الغلاف الجوي تميل إلى السقوط في المحيط الذي يغطي غالبية سطح الأرض.

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