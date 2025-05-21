https://sarabic.ae/20250521/بسبب-الشاورما-سرقة-غريبة-لمطعم-في-كندا-فيديو-1100822799.html
"بسبب الشاورما"... سرقة غريبة لمطعم في كندا... فيديو
"بسبب الشاورما"... سرقة غريبة لمطعم في كندا... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب، يظهر اقتحام رجل لمطعم في كندا من أجل سرقة الشاورما. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T13:48+0000
2025-05-21T13:48+0000
2025-05-21T13:48+0000
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أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في أحد محال بيع الشاورما في كندا، حادثة سرقة غير مألوفة وقعت، بتاريخ 26 نيسان 2025، حيث اقتحم سارق ملثم المحل حاملا سيفا، ولم يسرق المال أو المعدات، بل اكتفى بقصّ قطع من لحم الشاورما وصلصة، ثم فر هاربا.الفيديو المنتشر أثار استغراب رواد التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا السرقة هي بسبب حب اللص للشاورما، فيما اعتبر آخرون أن السرقة كانت بسبب الجوع."سحب الماماتوس" لوحة فنية مضيئة في سماء أمريكا... فيديو "برج الطبل" التاريخي في الصين ينهار على مرأى السياح... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار كندا
"بسبب الشاورما"... سرقة غريبة لمطعم في كندا... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب، يظهر اقتحام رجل لمطعم في كندا من أجل سرقة الشاورما.
أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في أحد محال بيع الشاورما في كندا، حادثة سرقة غير مألوفة وقعت، بتاريخ 26 نيسان 2025، حيث اقتحم سارق ملثم المحل حاملا سيفا، ولم يسرق المال أو المعدات، بل اكتفى بقصّ قطع من لحم الشاورما وصلصة، ثم فر هاربا.
الفيديو المنتشر أثار استغراب رواد التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا السرقة هي بسبب حب اللص للشاورما، فيما اعتبر آخرون أن السرقة كانت بسبب الجوع.