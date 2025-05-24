https://sarabic.ae/20250524/المرشح-الرئاسي-البولندي-ترزاسكوفسكي-يرفض-إعلانا-اقترحه-القوميون-1100941683.html

المرشح الرئاسي البولندي ترزاسكوفسكي يرفض إعلانا اقترحه القوميون

المرشح الرئاسي البولندي ترزاسكوفسكي يرفض إعلانا اقترحه القوميون

سبوتنيك عربي

رفض المرشح الرئاسي البولندي عن الائتلاف الحاكم، رافال ترزاسكوفسكي، يوم أمس السبت، التوقيع على إعلان بشأن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والأسلحة والضرائب، اقترحه... 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T21:46+0000

2025-05-24T21:46+0000

2025-05-25T04:20+0000

بولندا

العالم

أخبار أوكرانيا

انتخابات الرئاسة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100941523_0:224:2850:1827_1920x0_80_0_0_b9b84705d8572a64beb3eacf1cc30468.jpg

موسكو - سبوتنيك. وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البولندية، التي جرت في 18 مايو/ أيار الجاري، حصل مرشح الائتلاف الحاكم رافال ترزاسكوفسكي، على 31.36% من الأصوات، بينما حصل مرشح المعارضة كارول ناوروكي على 29.54%. وتأهل كلاهما إلى الجولة الثانية، التي ستُجرى في الأول من يونيو/ حزيران المقبل.ودعا ممثل الكونفدرالية سلافومير مينتزن، الذي حل ثالثًا بنسبة 14.8% من الأصوات، كلاً من ترزاسكوفسكي وناوروكي، إلى نقاشات عبر قناته على موقع "يوتيوب"، وطالبهما بتوقيع إعلان. وقبل بضعة أيام، زار ناوروكي استوديو مينتزن، حيث وافق، بعد محادثة استمرت ساعة، على التوقيع.ومن بنود الإعلان التي رفضها ترزاسكوفسكي، رفضًا قاطعًا، الالتزام بعدم توقيع قوانين تتعلق بانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وأكد ترزاسكوفسكي تأييده القوي لانضمام أوكرانيا إلى الحلف، مضيفًا أنه في حال انتخابه رئيسًا، فلن يرسل قوات بولندية إلى أوكرانيا.ومن البنود الأخرى عدم توقيع قوانين تتعلق برفع الضرائب على المواطنين البولنديين أو تقييد تداول النقد، وحرية التعبير، وحصول المواطنين البولنديين على السلاح.ويتعهد الموقعون على الإعلان أيضًا بعدم الموافقة على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وعدم إرسال قوات بولندية إلى أوكرانيا، وعدم الموافقة على نقل أي صلاحيات للحكومة البولندية إلى السلطات الأوروبية، وعدم التصديق على أي معاهدات للاتحاد الأوروبي من شأنها إضعاف دور بولندا، وخاصة إلغاء حق النقض.

https://sarabic.ae/20250518/بولندا-تستعد-لانتخاب-رئيس-جديد-كيف-تنظم-العملية-الانتخابية؟-1100670929.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بولندا, العالم, أخبار أوكرانيا, انتخابات الرئاسة