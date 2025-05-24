https://sarabic.ae/20250524/موسكو-مستعدة-لتسليم-كييف-مسودة-تسوية-بعد-تبادل-الأسرى-وطهران-تلمح-لتقدم-نووي-1100928751.html

موسكو مستعدة لتسليم كييف مسودة تسوية بعد تبادل الأسرى.. وطهران تلمح لتقدم نووي

موسكو مستعدة لتسليم كييف مسودة تسوية بعد تبادل الأسرى.. وطهران تلمح لتقدم نووي

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الجمعة، أن روسيا ستكون مستعدة لتسليم كييف مسودة وثيقة لتسوية الأزمة بمجرد اكتمال عملية تبادل الأسرى. 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T13:32+0000

2025-05-24T13:32+0000

2025-05-24T13:32+0000

راديو

عالم سبوتنيك

روسيا

إيران

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100928586_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_3ad3091644803ceaff6472a987a4c8d1.png

موسكو مستعدة لتسليم كييف مسودة تسوية بعد تبادل الأسرى.. وطهران تلمح لتقدم نووي سبوتنيك عربي موسكو مستعدة لتسليم كييف مسودة تسوية بعد تبادل الأسرى.. وطهران تلمح لتقدم نووي

وأكد لافروف مجددا على "التزام موسكو بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها أخيرا في إسطنبول بين وفدي روسيا وأوكرانيا".في هذا السياق، قال المختص في الشأن الروسي، نصر اليوسف، إن "إنجاز صفقة تبادل الأسرى، يشير إلى أن روسيا ترغب في الحلول السلمية، والتقدم في عملية السلام في أوكرانيا".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "موسكو أبدت حُسن نية في تنفيذ ما اتُفق عليه خلال اجتماعات اسطنبول، ورغم النجاحات المتواصلة عسكريا، فإن موسكو تختار مسار الحل السياسي، بعكس التصرفات الأوروبية، التي تهدف إلى عرقلة جهود إحلال السلام في أوكرانيا".الجيش الإسرائيلي يعلن استعداده لحرب واسعة ومتعددة الجبهات بناء على نتائج مفاوضات الملف النووي مع إيرانأنهت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تمرينا واسعا يحاكي شن حرب متعددة الجبهات، في حال فشل المفاوضات الأمريكية مع إيران حول الملف النووي.ووفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، جرى استكمال مناورة لهيئة الأركان العامة، شملت تدريبات على استمرارية العمليات في الجبهة الداخلية، والعمليات الدفاعية، والحفاظ على جاهزية المكونات الحيوية للنشاط العسكري.في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي، حمادة فراعنه، إن "مناورات الجيش الإسرائيلي بتدريب يحاكي حرب واسعة ومتعددة الجبهات تحمل احتمالين، الأول أنها مناورة سياسية تساعد في الضغط الأمريكي على إيران من أجل الاتفاق على حل في الملف النووي، أو أن هذه التدريبات تستعد فعلا للقتال".لكن، أكد فراعنه في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إسرائيل لن تقدم على حرب مع إيران، نظرا لعدم رغبة أمريكا في الاتجاه الإسرائيلي نحو إشعال حرب مع إيران".عراقجي يؤكد أن هناك إمكانية للتقدم في المحادثات النووية بمقترحات عمانيةقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن هناك إمكانية للتقدم في المحادثات النووية مع أمريكا، بعد أن قدمت سلطنة عمان عدة مقترحات.لكنه رغم ذلك، أكد أن المحادثات معقدة وتحتاج إلى مزيد من النقاش.وأضاف عراقجي بعد اختتام الجولة الخامسة من المحادثات بين أمريكا وإيران، أمس الجمعة، أنه "تم الانتهاء للتو من واحدة من أكثر جولات المفاوضات احترافية".في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي العماني، أحمد الشيزاوي، إن "المقترحات العمانية التي تم تقديمها خلال مفاوضات روما كانت بهدف خلق نوع من التوافق بين ما تريده طهران وتتمسك به واشنطن في محاولة لدفع المفاوضات للأمام".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أهم تلك المقترحات هو الانتقال من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، على مستوى خبراء فنيين في مجال الطاقة".استمرار الجدل داخل ليبيا حول مخرجات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأمميةقال وفد من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، إن ما تضمنته مقترحات اللجنة الاستشارية المعينة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فيما يتعلق بالمسار الدستوري يخالف الواقع والقانون.واعتبر وفد الهيئة التأسيسية خلال لقائه المجلس الرئاسي الليبي أن مهمة اللجنة الاستشارية – وفق قرار تكليفها – تنحصر في إعداد خيارات لحلحلة المسائل المعلقة في الإطار الانتخابي، وليس من ضمن صلاحياتها تقديم مقترحات حول المسار الدستوري أو تقرير مدى شرعية أو صلاحية مشروع الدستور للاستفتاء.في هذا الإطار، ثمّن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق والمترشح لرئاسة الحكومة الليبية القادمة، سلامة الغويل، مخرجات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية في ليبيا.ويرى الغويل في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "اللجنة الاستشارية من أفضل الأجسام التي تم اختيارها من البعثة الأممية، معتبرا أنها "تصلح لإنتاج حكومة جديدة في البلاد".وذكر أن "موقف البعثة الأممية تعززه الإرادة الشعبية التي تطالب برحيل حكومة الوحدة الوطنية".اقتصاديا... ترامب يؤكد أنه "لا يسعى للتوصل إلى اتفاق" تجاري مع الاتحاد الأوروبياستبعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: إنه "لا يسعى إلى اتفاق، لافتا إلى أنه تم تحديد الاتفاق بنسبة 50%"، وفقا لوكالة أنباء "فرانس برس".في هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، نديم السبع، إن "ترامب يمارس حاليا سياسة الضغوط القصوى على الاتحاد الأوروبي، من خلال خلال التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على أوروبا".وأعرب في تصريحات لـ"سبوتنيك" عن "اعتقاده أن تشهد الأيام القادمة مفاوضات بين الطرفي،ن من أجل التوصل لاتفاق يرضي الإدارة الأمريكية الجديدة، وبالتالي تخفيف هذه الإجراءات".

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, روسيا, إيران, أخبار أوكرانيا, аудио