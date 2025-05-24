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القوات الروسية تحرر 3 بلدات في إطار العملية العسكرية
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https://sarabic.ae/20250524/نرويجي-ينجو-بأعجوبة-من-جنوح-سفينة-ضخمة-في-حديقة-منزله-أثناء-نومه-فيديو-1100916084.html
نرويجي ينجو بأعجوبة من جنوح سفينة ضخمة في حديقة منزله أثناء نومه... فيديو
نرويجي ينجو بأعجوبة من جنوح سفينة ضخمة في حديقة منزله أثناء نومه... فيديو
سبوتنيك عربي
نجا مواطن نرويجي بأعجوبة، فجر الخميس الماضي، بعد جنوح سفينة حاويات عملاقة طولها 135 مترًا على بعد أمتار قليلة من منزله في منطقة بينيست قرب تروندهايم وسط... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T07:43+0000
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وكانت سفينة "إن سي إل سالتن" تسير بسرعة 16 عقدة (نحو 30 كم/ ساعة) عندما جنحت في حديقة المنزل، متوقفة قبل اصطدامها بالمبنى، وأفاد النرويجي يوهان هيلبيرغ، بأنه "كان نائمًا ولم يشعر بأي شيء"، مضيفًا أنه استيقظ على قرع جرس الباب في توقيت غير معتاد.من جهته، قال الجار يوستين يورغنسن، إنه لاحظ السفينة وهي تتجه بسرعة نحو الشاطئ قرابة الخامسة صباحًا، فسارع لتنبيه هيلبيرغ عبر الهاتف، بعد محاولات فاشلة لجرس الباب.يذكر أن السفينة كانت في طريقها إلى مدينة أوركانجر الغربية عندما جنحت عند دخولها مضيق تروندهايم، وبقيت عالقة في الموقع بعد فشل المحاولة الأولى لتحريرها، مع توقع إجراء محاولة ثانية خلال المد المرتفع.
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نرويجي ينجو بأعجوبة من جنوح سفينة ضخمة في حديقة منزله أثناء نومه... فيديو

07:43 GMT 24.05.2025
© Photo / x.comجنوح سفينة قرب منزل في النرويج
جنوح سفينة قرب منزل في النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
نجا مواطن نرويجي بأعجوبة، فجر الخميس الماضي، بعد جنوح سفينة حاويات عملاقة طولها 135 مترًا على بعد أمتار قليلة من منزله في منطقة بينيست قرب تروندهايم وسط البلاد، فيما كان نائمًا، ولم يدرك الحادث إلا عند استيقاظه على اتصالات جيرانه المتكررة.
وكانت سفينة "إن سي إل سالتن" تسير بسرعة 16 عقدة (نحو 30 كم/ ساعة) عندما جنحت في حديقة المنزل، متوقفة قبل اصطدامها بالمبنى، وأفاد النرويجي يوهان هيلبيرغ، بأنه "كان نائمًا ولم يشعر بأي شيء"، مضيفًا أنه استيقظ على قرع جرس الباب في توقيت غير معتاد.
من جهته، قال الجار يوستين يورغنسن، إنه لاحظ السفينة وهي تتجه بسرعة نحو الشاطئ قرابة الخامسة صباحًا، فسارع لتنبيه هيلبيرغ عبر الهاتف، بعد محاولات فاشلة لجرس الباب.

وأشارت التقارير إلى أن أفراد طاقم السفينة الـ16 لم يصب أي منهم بأذى، بينما فتحت السلطات تحقيقًا لتحديد أسباب الحادث.

يذكر أن السفينة كانت في طريقها إلى مدينة أوركانجر الغربية عندما جنحت عند دخولها مضيق تروندهايم، وبقيت عالقة في الموقع بعد فشل المحاولة الأولى لتحريرها، مع توقع إجراء محاولة ثانية خلال المد المرتفع.
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