نرويجي ينجو بأعجوبة من جنوح سفينة ضخمة في حديقة منزله أثناء نومه... فيديو
© Photo / x.comجنوح سفينة قرب منزل في النرويج
© Photo / x.com
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نجا مواطن نرويجي بأعجوبة، فجر الخميس الماضي، بعد جنوح سفينة حاويات عملاقة طولها 135 مترًا على بعد أمتار قليلة من منزله في منطقة بينيست قرب تروندهايم وسط البلاد، فيما كان نائمًا، ولم يدرك الحادث إلا عند استيقاظه على اتصالات جيرانه المتكررة.
وكانت سفينة "إن سي إل سالتن" تسير بسرعة 16 عقدة (نحو 30 كم/ ساعة) عندما جنحت في حديقة المنزل، متوقفة قبل اصطدامها بالمبنى، وأفاد النرويجي يوهان هيلبيرغ، بأنه "كان نائمًا ولم يشعر بأي شيء"، مضيفًا أنه استيقظ على قرع جرس الباب في توقيت غير معتاد.
Once was not enough.— Channel-16 (@singhalnaveens) May 23, 2025
Two GROUNDINGS in two consecutive years.
Back to back.
Grounding-1: 2024 on 13th April: North Sea Container Line vessel ‘NCL Salten’ IMO number 9252773 flying Cyprus flag with a 135m length built in 2002 ran aground in the port of Alesund. Owners declared… pic.twitter.com/D6qTw5lN3A
من جهته، قال الجار يوستين يورغنسن، إنه لاحظ السفينة وهي تتجه بسرعة نحو الشاطئ قرابة الخامسة صباحًا، فسارع لتنبيه هيلبيرغ عبر الهاتف، بعد محاولات فاشلة لجرس الباب.
وأشارت التقارير إلى أن أفراد طاقم السفينة الـ16 لم يصب أي منهم بأذى، بينما فتحت السلطات تحقيقًا لتحديد أسباب الحادث.
يذكر أن السفينة كانت في طريقها إلى مدينة أوركانجر الغربية عندما جنحت عند دخولها مضيق تروندهايم، وبقيت عالقة في الموقع بعد فشل المحاولة الأولى لتحريرها، مع توقع إجراء محاولة ثانية خلال المد المرتفع.