https://sarabic.ae/20250525/اكتشاف-مبنى-أثري-في-مصر-يعود-للقرنين-6-و7-الميلاديين-صور-1100949763.html

اكتشاف مبنى أثري في مصر يعود للقرنين 6 و7 الميلاديين... صور

اكتشاف مبنى أثري في مصر يعود للقرنين 6 و7 الميلاديين... صور

سبوتنيك عربي

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة منقباد في محافظة أسيوط وسط مصر، اليوم الأحد، عن مبنى من الطوب يعود إلى الفترة بين القرنين السادس والسابع الميلاديين. 25.05.2025, سبوتنيك عربي

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وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن "المبنى مغطى بطبقة من الملاط الأبيض ويتكون من مستويين، عُثر بداخلهما على جداريات مهمة".ومن أبرز هذه الجداريات واحدة تصور عيونًا متكررة يتوسطها وجه، ترمز إلى "البصيرة الروحية" في الفن القبطي، وهي إشارة للحكمة واليقظة في الحياة الروحية، وفقا لموقع الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.كما تم الكشف عن جدارية أخرى يعتقد أنها تصور يوسف النجار، وهو يحمل الطفل يسوع، وحوله التلاميذ مع كتابات قبطية على الجانبين.وذكر رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الدكتور جمال مصطفى، أن "المستوى الأول من المبنى يحتوي على 3 صالات متوازية وغرفتين وسلم يؤدي إلى طابق سفلي به 3 قلايات وغرفتي معيشة".وتم العثور على لقى أثرية متعددة، منها شاهد قبر لأحد القديسين بنقوش قبطية، وعدد من الأنفورات المزخرفة، وإفريز حجري يصور غزالا وأسدا، وأوان فخارية متنوعة.وأشار مدير آثار شرق أسيوط محمود محمد، إلى أن أعمال الحفر ودراسة الجداريات مستمرة لكشف المزيد عن المبنى وتاريخه.وتقع منطقة منقباد الأثرية شمال غرب مدينة أسيوط، على بُعد نحو 12 كيلو متر، وتم اكتشافها عام 1965، فيما بدأت الحفائر الفعلية عام 1976 وتواصلت على فترات، وآخرها في عام 2024.

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