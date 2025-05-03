https://sarabic.ae/20250503/قلعة-وخنادق-ومساكن-جنود-كشف-أثري-عسكري-ضخم-في-دولة-عربية-1100125753.html

قلعة وخنادق ومساكن جنود... كشف أثري عسكري ضخم في دولة عربية

قلعة وخنادق ومساكن جنود... كشف أثري عسكري ضخم في دولة عربية

سبوتنيك عربي

كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، عن "بقايا تحصينات عسكرية، ووحدات سكنية للجنود، وخندق يشير لإمكانية وجود قلعة أخري بالمنطقة"، وذلك... 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T09:39+0000

2025-05-03T09:39+0000

2025-05-03T09:39+0000

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وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، على "أهمية هذا الكشف والذي يلقي الضوء على أسرار التحصينات العسكرية الشرقية لمصر خلال العصرين البطلمي والروماني، وأهمية موقع تل أبو صيفي كمركز عسكري وصناعي على مر العصور".وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن "هذا الكشف يساهم في رسم صورة أكثر دقة لخريطة الدفاعات المصرية على حدودها الشرقية، ويؤكد من جديد على أن سيناء كانت دائمًا بوابة مصر الشرقية وحصنها الأول".وأضاف أن "البعثة استطاعت الكشف عن تصميم معماري مميز للبوابتين الشرقية للقلعتين البطلمية والرومانية المكتشفتين من قبل بالموقع، مما يساعد في إعادة تصور شكل المداخل الدفاعية في ذلك الوقت، بالإضافة إلى خندق دفاعي ضخم بعمق يزيد عن مترين عند مدخل القلعة البطلمية، يُعتقد أنه كان جزءًا من نظام دفاعي يمكن تعطيله عند التهديد".وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أنه سيتم إغلاق المتحف المصري الكبير لمدة 22 يوما.وأوضحت الوزارة أنه "سيتم غلق أبواب المتحف، في الفترة من 15 يونيو/ حزيران المقبل وحتى 5 يوليو/ تموز المقبل، من أجل إجراء بعض الأعمال التنظيمية واللوجيستية، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لافتتاحه الرسمي، المقرر في 3 يوليو المقبل".وأفاد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، بأنه "من المقرر أن يعاد فتح المتحف للزوار بعد الافتتاح الرسمي، وفقا للمواعيد الرسمية، لتقديم تجربة سياحية كاملة"، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.يذكر أن المتحف المصري الكبير بدأ التشغيل التجريبي لبعض الأماكن الخاصة به، منذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بينما بدأ تطبيق المواعيد الرسمية للزيارة، في فبراير/ شباط 2025.وفي جولة أجراها للمتحف المصري الكبير في يناير/ كانون الثاني 2025، تابع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، سير أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، بما في ذلك المسطحات الخضراء والإضاءة وشبكات الري، بالإضافة إلى تحسين الصورة البصرية للطريق الدائري في القاهرة والجيزة، كما استعرض أعمال تطوير مترو الأنفاق في منطقة طريق مصر إسكندرية الصحراوي.وأكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، متابعة أعمال التطوير المكثفة في محيط المتحف وحدائق الأهرام، بينما أشار إلى التنسيق المستمر لتحسين الحركة المرورية عبر الرصف والتخطيط.كما اطلع رئيس الوزراء المصري على تطورات الطرق ووسائل النقل الجماعي، وكذلك أعمال تطوير مطار "سفنكس"، وفي ختام جولته، شدد على ضرورة تسريع العمل لضمان الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية للاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

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