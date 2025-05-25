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الخارجية الروسية تكشف أجندة اللقاء المرتقب بين لافروف وفيدان في موسكو
الخارجية الروسية تكشف أجندة اللقاء المرتقب بين لافروف وفيدان في موسكو
سبوتنيك عربي
يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 25 - 27 مايو/ أيار الجاري، حيث يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لمناقشة... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T10:45+0000
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2025-05-25T10:45+0000
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وجاء في بيان للوزارة أنه "خلال الفترة 25 - 27 مايو (الجاري)، يقوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بزيارة عمل إلى موسكو، تلبية لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لإجراء مباحثات حول طيف واسع من القضايا على الأجندة الثنائية والدولية".وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن "الوزيرين سيجريان تبادلًا شاملًا لوجهات النظر حول تطورات الوضع بعد جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول، كما سيتطرقان إلى موضوع أمن الملاحة في البحر الأسود".وتابعت: "لقد تراكمت خبرة جيدة في التعاون بين روسيا وتركيا في الملف الليبي، ونحن عازمون على مواصلة الاتصالات الوزارية مع زملائنا الأتراك بشأن ليبيا".وقالت وزارة الخارجية الروسية، في ختام بيانها، إن "الجانب الروسي يتوقع أن يشكل الاجتماع المقبل للوزيرين في موسكو، مساهمة مهمة في تعميق العلاقات بين الدولتين وتشكيل بنية أمنية إقليمية أكثر قابلية للتنبؤ".السفير الروسي يبحث في بنغازي فرص التعاون التجاري وإعادة تفعيل المشاريع المشتركةزعيم يمني يعتزم زيارة روسيا الأسبوع المقبلروسيا: موسكو ستسلم كييف وثيقة حول تسوية الصراع الأوكراني خلال الأيام المقبلة
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روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, سيرغي لافروف
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, سيرغي لافروف
الخارجية الروسية تكشف أجندة اللقاء المرتقب بين لافروف وفيدان في موسكو
يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 25 - 27 مايو/ أيار الجاري، حيث يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لمناقشة الوضع بشأن المفاوضات الروسية الأوكرانية، ومسألة أمن الملاحة في البحر الأسود وقضايا أخرى، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
وجاء في بيان للوزارة أنه "خلال الفترة 25 - 27 مايو (الجاري)، يقوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بزيارة عمل إلى موسكو، تلبية لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لإجراء مباحثات حول طيف واسع من القضايا على الأجندة الثنائية والدولية".
وأضاف البيان: "يناقش الوزيران خلال اجتماعهما المقبل الوضع الراهن بشأن القوقاز وليبيا وسوريا والبحر الأسود".
وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن "الوزيرين سيجريان تبادلًا شاملًا لوجهات النظر حول تطورات الوضع بعد جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول، كما سيتطرقان إلى موضوع أمن الملاحة في البحر الأسود".
وأوضحت الخارجية الروسية أن "سيرغي لافروف، وهاكان فيدان، سيركزان على مسألة مساعدة السلطات السورية الجديدة على إقامة حوار سياسي شامل في البلاد وإعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى مسار سلمي".
وتابعت: "لقد تراكمت خبرة جيدة في التعاون بين روسيا وتركيا في الملف الليبي، ونحن عازمون على مواصلة الاتصالات الوزارية مع زملائنا الأتراك بشأن ليبيا".
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في ختام بيانها، إن "الجانب الروسي يتوقع أن يشكل الاجتماع المقبل للوزيرين في موسكو، مساهمة مهمة في تعميق العلاقات بين الدولتين وتشكيل بنية أمنية إقليمية أكثر قابلية للتنبؤ".