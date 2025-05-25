https://sarabic.ae/20250525/بريطانيا-الإحباط-يدفع-حزب-المحافظين-للاستعادة-شعبيته-عبر-جونسون-1100942632.html

بريطانيا.. الإحباط يدفع حزب المحافظين لاستعادة شعبيته عبر جونسون

بريطانيا.. الإحباط يدفع حزب المحافظين لاستعادة شعبيته عبر جونسون

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلًا عن مصادر رفيعة المستوى في حزب المحافظين، أن بعض أعضاء الحزب البريطاني يعملون على خطة لإعادة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون،... 25.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-25T01:09+0000

2025-05-25T01:09+0000

2025-05-25T04:48+0000

بوريس جونسون

بريطانيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر رفيع المستوى في الحزب لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "بعض أعضاء الحزب السابقين يتواصلون مع بوريس جونسون، عبر الرسائل النصية، ويجرون محادثات لإقناعه بالعودة".ووصف مصدر آخر خطة إعادة جونسون بـ"مشروع بوريس".ووفقاً للصحيفة، يرغب عدد من أعضاء الحزب في أن يحل جونسون محل الزعيمة الحالية للحزب، كيمي بادينوخ.كما أشارت الصحيفة، إلى أن حزب المحافظين بدأ بدراسة هذه الخطة نظرًا لانخفاض شعبيته، بالإضافة إلى الشعبية المتزايدة لحزب "إصلاح المملكة المتحدة".وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوغوف" لصالح شبكتي "سكاي نيوز" و"ذا تايمز"، يوم الأربعاء الماضي، أن دعم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 29%، متقدمًا على الأحزاب البرلمانية التقليدية، ومكتسبًا أرضية جماهيرية.وحسبت بوابة "خرائط الانتخابات" التحليلية في المملكة المتحدة، وفقًا لنتائج الاستطلاع، أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" كان سيفوز بـ309 مقاعد في البرلمان، أي بفارق 16 مقعدًا فقط عن الأغلبية المطلقة.ويمتلك الحزب حاليًا 5 مقاعد فقط. وكان حزب العمال قد فاز بـ137 مقعدًا، والليبراليون بـ89 مقعدًا، والمحافظون بـ27 مقعدًا فقط.وأعلن جونسون استقالته من منصب رئاسة الوزراء ورئاسة حزب المحافظين في بريطانيا، في 7 يوليو/ تموز 2022.

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بوريس جونسون, بريطانيا, العالم