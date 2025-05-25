https://sarabic.ae/20250525/ترامب-يؤكد-تعليق-الرسوم-الجمركية-على-الواردات-من-الاتحاد-الأوروبي-حتى-9-يوليو-1100964147.html
ترامب يؤكد تعليق الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل
ترامب يؤكد تعليق الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، بتعليق الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب، في بيان عبر منصة "تروث سوشيال": "تلقيتُ اليوم (أمس الأحد)، اتصالًا من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تطلب فيه تمديد الموعد النهائي المحدد في الأول من يونيو(حزيران المقبل)، لتطبيق التعرفة الجمركية بنسبة 50 بالمئة على التجارة والاتحاد الأوروبي".وقالت فون دير لاين، في تدوينة على منصة "إكس"، مساء أمس الأحد، إن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشتركان في أقوى وأوثق علاقة تجارية في العالم... وأوروبا مستعدة لدفع المحادثات بسرعة وحسم... والتوصل إلى اتفاق جيد، نحتاج إلى مهلة حتى 9 يوليو(المقبل)".وكان ترامب، قد أكد قبل أيام، أن التعامل مع الاتحاد الأوروبي "صعب" وأن المحادثات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء"، مقترحًا فرض رسوم بنسبة 50 بالمئة على التكتل الأوروبي، ابتداء من 1 يونيو المقبل.ويتفاوض الاتحاد الأوروبي مع إدارة ترامب، على أمل الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية، والتي تشمل ضرائب تصل إلى نسبة 25 بالمئة على السيارات الأوروبية الواردة إلى أمريكا.كما قرر ترامب، في فبراير/ شباط الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت فون دير لاين، آنذاك، أن "هذه الخطوة لن تمر من دون رد".
https://sarabic.ae/20250525/ترامب-عقدنا-محادثات-جيدة-للغاية-مع-إيران-وقد-نتلقى-أخبارا-سارة--1100963942.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
ترامب يؤكد تعليق الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل
23:30 GMT 25.05.2025 (تم التحديث: 04:40 GMT 26.05.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، بتعليق الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي، حتى 9 يوليو/ تموز المقبل.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب، في بيان عبر منصة "تروث سوشيال": "تلقيتُ اليوم (أمس الأحد)، اتصالًا من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تطلب فيه تمديد الموعد النهائي المحدد في الأول من يونيو(حزيران المقبل)، لتطبيق التعرفة الجمركية بنسبة 50 بالمئة على التجارة والاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "وافقتُ على التمديد حتى 9 يوليو 2025، وكان لي الشرف أن أفعل ذلك. وأكدت رئيسة المفوضية أن المحادثات ستبدأ سريعًا".
وقالت فون دير لاين، في تدوينة على منصة "إكس"، مساء أمس الأحد، إن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشتركان في أقوى وأوثق علاقة تجارية في العالم... وأوروبا مستعدة لدفع المحادثات بسرعة وحسم... والتوصل إلى اتفاق جيد، نحتاج إلى مهلة حتى 9 يوليو(المقبل)".
وكان ترامب، قد أكد قبل أيام، أن التعامل مع الاتحاد الأوروبي "صعب" وأن المحادثات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء"، مقترحًا فرض رسوم بنسبة 50 بالمئة على التكتل الأوروبي، ابتداء من 1 يونيو المقبل.
ويتفاوض الاتحاد الأوروبي مع إدارة ترامب
، على أمل الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية، والتي تشمل ضرائب تصل إلى نسبة 25 بالمئة على السيارات الأوروبية الواردة إلى أمريكا.
وكانت فون دير لاين، قد أعلنت في 10 أبريل/ نيسان الماضي، أن "الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل إجراءاته المضادة، التي كان مقررًا اتخاذها ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، تجاوبًا مع إعلان ترامب، تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من بعض الدول بينها الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يومًا".
كما قرر ترامب، في فبراير/ شباط الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت فون دير لاين، آنذاك، أن "هذه الخطوة لن تمر من دون رد".