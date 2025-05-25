https://sarabic.ae/20250525/ترامب-عقدنا-محادثات-جيدة-للغاية-مع-إيران-وقد-نتلقى-أخبارا-سارة--1100963942.html

ترامب: عقدنا محادثات جيدة للغاية مع إيران وقد نتلقى أخبارا سارة

ترامب: عقدنا محادثات جيدة للغاية مع إيران وقد نتلقى أخبارا سارة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أجرت مفاوضات "جيدة للغاية" مع إيران، وذلك بعد انتهاء الجولة الخامسة من... 25.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-25T22:50+0000

2025-05-25T22:50+0000

2025-05-26T04:34+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ترامب للصحفيين في مطار موريس تاون بولاية نيوجيرسي، قبيل عودته إلى واشنطن بعد عطلة نهاية أسبوع قضاها في نادي "بيدمينستر" للغولف: "أعتقد أننا قد نتلقى أخبارًا سارة بشأن إيران".يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مسؤول أمريكي ديبلوماسي رفيع المستوى، أن واشنطن "تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران، في إطار اتفاق مؤقت يجري التفاوض عليه".وأوضح المسؤول أن "هناك مقترحا لاتفاق أولي، تُبدي فيه إيران استعدادًا واضحًا للتخلي التام عن برنامجها النووي العسكري، وفي هذا السياق، تدرس الإدارة الأمريكية خيار تأجيل بعض الإجراءات العقابية السارية ضد طهران".وفي ظل تجدد المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران، كشف الدبلوماسي الأمريكي في تصريحات أدلى بها، السبت الماضي، في العاصمة الإيطالية روما، أن "أمريكا متمسكة بموقفها الرافض لأي أنشطة تخصيب يورانيوم إيرانية، وهو ما لا يزال يمثل نقطة خلاف رئيسية".وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي، عقب كلمة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، أكد فيها أن بلاده "منفتحة على السماح لإيران بتطوير برنامج نووي مدني، لكنها ترفض بشدة السماح لها بتخصيب اليورانيوم، خشية أن يستخدم ذلك كغطاء لتطوير سلاح نووي مستقبلا"، وأقر روبيو بأن التوصل إلى اتفاق من هذا النوع سيكون "غاية في الصعوبة".وجاءت تصريحات عراقجي، قبل زيارته إلى روما لإجراء الجولة الخامسة من المفاوضات النووية غير المباشرة مع أمريكا.وفي وقت سابق، رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، مطالبات طهران بوقف تخصيب اليورانيوم، واصفا إياها بأنها "غير منطقية ومهينة"، وحذّر من أن مثل هذه الشروط قد تجعل المفاوضات مع أمريكا غير مجدية.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد قال إن جولة المفاوضات النووية الخامسة مع أمريكا، التي عقدت أول أمس الجمعة، "كانت الأكثر مهنية، وتم توضيح فيها مواقف طهران"، وأضاف أن نظيره العماني بدر البوسعيدي، "قدّم مقترحات لإزالة العقبات ستدرسها الوفود بعد التشاور في العواصم، فضلًا عن سعيه لإزالة العقبات بين إيران وبين الجانب الأمريكي".وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.

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