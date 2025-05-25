https://sarabic.ae/20250525/مسؤول-أمريكي-واشنطن-تدرس-تخفيف-بعض-العقوبات-على-إيران-1100954203.html
مسؤول أمريكي: واشنطن تدرس تخفيف بعض العقوبات على إيران
مسؤول أمريكي: واشنطن تدرس تخفيف بعض العقوبات على إيران
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول أمريكي ديبلوماسي رفيع المستوى أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران، في إطار اتفاق مؤقت يجري التفاوض عليه. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T12:37+0000
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إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
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وأوضح المسؤول أن "هناك مقترحا لاتفاق أولي، تُبدي فيه إيران استعدادًا واضحًا للتخلي التام عن برنامجها النووي العسكري، وفي هذا السياق، تدرس الإدارة الأمريكية خيار تأجيل بعض الإجراءات العقابية السارية ضد طهران".وفي ظل تجدد المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران، كشف الدبلوماسي الأمريكي في تصريحات أدلى بها، أمس السبت، في العاصمة الإيطالية روما، أن "أمريكا متمسكة بموقفها الرافض لأي أنشطة تخصيب يورانيوم إيرانية، وهو ما لا يزال يمثل نقطة خلاف رئيسية".وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي، عقب كلمة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، أكد فيها أن بلاده "منفتحة على السماح لإيران بتطوير برنامج نووي مدني، لكنها ترفض بشدة السماح لها بتخصيب اليورانيوم، خشية أن يستخدم ذلك كغطاء لتطوير سلاح نووي مستقبلا"، وأقر روبيو بأن التوصل إلى اتفاق من هذا النوع سيكون "غاية في الصعوبة".وجاءت تصريحات عراقجي، قبل زيارته إلى روما لإجراء الجولة الخامسة من المفاوضات النووية غير المباشرة مع أمريكا.وفي وقت سابق، رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، مطالبات طهران بوقف تخصيب اليورانيوم، واصفا إياها بأنها "غير منطقية ومهينة"، وحذّر من أن مثل هذه الشروط قد تجعل المفاوضات مع أمريكا غير مجدية.وانتهت يوم 11 مايو/ أيار الجاري، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي. وأعربت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عن تفاؤلهما بعد الجولة الرابعة من المحادثات النووية في مسقط.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.
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https://sarabic.ae/20250512/أمريكا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-1100449433.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
مسؤول أمريكي: واشنطن تدرس تخفيف بعض العقوبات على إيران
كشف مسؤول أمريكي ديبلوماسي رفيع المستوى أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران، في إطار اتفاق مؤقت يجري التفاوض عليه.
وأوضح المسؤول أن "هناك مقترحا لاتفاق أولي، تُبدي فيه إيران استعدادًا واضحًا للتخلي التام عن برنامجها النووي العسكري، وفي هذا السياق، تدرس الإدارة الأمريكية خيار تأجيل بعض الإجراءات العقابية السارية ضد طهران".
وفي ظل تجدد المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران، كشف الدبلوماسي الأمريكي في تصريحات أدلى بها، أمس السبت، في العاصمة الإيطالية روما، أن "أمريكا متمسكة بموقفها الرافض لأي أنشطة تخصيب يورانيوم إيرانية، وهو ما لا يزال يمثل نقطة خلاف رئيسية".
وأضاف أن "المباحثات شملت أيضا موضوعات أخرى، من بينها اقتراح باتفاق تمهيدي يعكس التزام إيران بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وضمن هذا الإطار، تتداول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية تخفيف بعض العقوبات المفروضة على إيران، كخطوة لتحفيز التقدم في المفاوضات"، وفقا لصحيفة
"يسرائيل هيوم".
وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي، عقب كلمة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، أكد فيها أن بلاده "منفتحة على السماح لإيران بتطوير برنامج نووي مدني، لكنها ترفض بشدة السماح لها بتخصيب اليورانيوم، خشية أن يستخدم ذلك كغطاء لتطوير سلاح نووي مستقبلا"، وأقر روبيو بأن التوصل إلى اتفاق من هذا النوع سيكون "غاية في الصعوبة".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد شدد عبر منصة "إكس"، على أن "صفر أسلحة نووية يعني وجود اتفاق، أما صفر تخصيب لليورانيوم فيعني عدم وجود اتفاق. لقد حان وقت اتخاذ القرار".
وجاءت تصريحات عراقجي، قبل زيارته إلى روما لإجراء الجولة الخامسة من المفاوضات النووية غير المباشرة مع أمريكا.
وفي وقت سابق، رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، مطالبات طهران بوقف تخصيب اليورانيوم، واصفا إياها بأنها "غير منطقية ومهينة"، وحذّر من أن مثل هذه الشروط قد تجعل المفاوضات مع أمريكا غير مجدية.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال إن جولة المفاوضات النووية الخامسة مع أمريكا، التي عقدت أول أمس الجمعة، "كانت الأكثر مهنية، وتم توضيح فيها مواقف طهران"، وأضاف أن نظيره العماني، بدر البوسعيدي، "قدّم مقترحات لإزالة العقبات ستدرسها الوفود بعد التشاور في العواصم، فضلًا عن سعيه لإزالة العقبات بين إيران وبين الجانب الأمريكي".
وانتهت يوم 11 مايو/ أيار الجاري، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي.
وأعربت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عن تفاؤلهما بعد الجولة الرابعة من المحادثات النووية في مسقط.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني،
في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.