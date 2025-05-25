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https://sarabic.ae/20250525/حرائق-تندلع-في-عدة-مناطق-بالجبل-الأخضر-شرق-ليبيا-فيديو-1100942484.html
اندلاع حرائق بمناطق عدة في الجبل الأخضر شرقي ليبيا.. فيديو
اندلاع حرائق بمناطق عدة في الجبل الأخضر شرقي ليبيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، مقاطع فيديو وصورًا توثّق اندلاع حرائق في مناطق متفرقة من الجبل الأخضر شرقي البلاد، وسط غياب أي تصريح رسمي من السلطات... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T00:24+0000
2025-05-25T04:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
حرائق الغابات
العالم العربي
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بنغازي - سبوتنيك. وأظهرت المقاطع التي تداولها مواطنون ليبيون على نطاق واسع، تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في غابات تقع في كل من مدينة المرج ومنطقة وردامة ووادي الكوف، وهي من المناطق المعروفة بكثافتها النباتية ضمن سلسلة الجبل الأخضر.ولم يتسن حتى اللحظة التحقق من أسباب اندلاع الحرائق أو حجم الخسائر الناجمة عنها، كما لم تصدر أي بيانات رسمية عن الجهات المختصة في شرق ليبيا بشأن الحادثة، سواء من هيئة السلامة الوطنية أو الجهات الأمنية.وقال أحد المواطنين في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، أن المواطنين في المنطقة يخشون من امتداد النيران إلى مناطق مأهولة بالسكان أو تهديد الحياة البرية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق الجبلية.ويناشد الليبيون سلطات بلادهم لتكثيف جهود الإطفاء وحماية الغابات المتبقية في الجبل الأخضر.
https://sarabic.ae/20250524/ليبيا-تسرب-نفطي-في-خط-أنابيب-جنوبي-مدينة-الزاوية-1100940610.html
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أخبار ليبيا اليوم, حرائق الغابات, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حرائق الغابات, العالم العربي

اندلاع حرائق بمناطق عدة في الجبل الأخضر شرقي ليبيا.. فيديو

00:24 GMT 25.05.2025 (تم التحديث: 04:42 GMT 25.05.2025)
© Sputnik / Basil Shartouh / حرائق هائلة تجدد اشتعالها في غابات سوريا مقتربة من المناطق الآهلةصورة أرشيفية لحرائق الغابات
صورة أرشيفية لحرائق الغابات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© Sputnik / Basil Shartouh / حرائق هائلة تجدد اشتعالها في غابات سوريا مقتربة من المناطق الآهلة
تابعنا عبر
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، مقاطع فيديو وصورًا توثّق اندلاع حرائق في مناطق متفرقة من الجبل الأخضر شرقي البلاد، وسط غياب أي تصريح رسمي من السلطات المعنية حتى الآن.
بنغازي - سبوتنيك. وأظهرت المقاطع التي تداولها مواطنون ليبيون على نطاق واسع، تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في غابات تقع في كل من مدينة المرج ومنطقة وردامة ووادي الكوف، وهي من المناطق المعروفة بكثافتها النباتية ضمن سلسلة الجبل الأخضر.
ولم يتسن حتى اللحظة التحقق من أسباب اندلاع الحرائق أو حجم الخسائر الناجمة عنها، كما لم تصدر أي بيانات رسمية عن الجهات المختصة في شرق ليبيا بشأن الحادثة، سواء من هيئة السلامة الوطنية أو الجهات الأمنية.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
ليبيا... تسرب نفطي في خط أنابيب جنوبي مدينة الزاوية
أمس, 20:11 GMT
وقال أحد المواطنين في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، أن المواطنين في المنطقة يخشون من امتداد النيران إلى مناطق مأهولة بالسكان أو تهديد الحياة البرية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق الجبلية.
ويناشد الليبيون سلطات بلادهم لتكثيف جهود الإطفاء وحماية الغابات المتبقية في الجبل الأخضر.
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