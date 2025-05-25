https://sarabic.ae/20250525/دانيال-نوبوا-يؤدي-اليمين-الدستورية-رئيسًا-للإكوادور-1100943128.html

دانيال نوبوا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للإكوادور

دانيال نوبوا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للإكوادور

سبوتنيك عربي

أدى دانيال نوبوا، أمس السبت، اليمين الدستورية رئيسًا للإكوادور، في حفل تنصيب أقيم في برلمان البلاد. 25.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-25T03:18+0000

2025-05-25T03:18+0000

2025-05-25T05:12+0000

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بوينس آيرس/كيتو - سبوتنيك. وقال نوبوا لأنصاره الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان: "سنعيد التقدم إلى هذا البلد الذي تعرض ولا يزال يتعرض لهجمات المافيا".وقد حققت جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 13 أبريل/ نيسان الماضي، فوزًا لنوبوا، بينما زعمت المعارضة حدوث تزوير في الانتخابات، وتقدمت بطلب إلى المجلس الوطني للانتخابات لإعادة فرز الأصوات في مراكز اقتراع عدة، لكن طلبها رُفض.وسيتعين على نوبوا حل عدد من المشاكل، أهمها أزمة أمنية حادة، من بلدٍ كان من بين أدنى معدلات الجريمة قبل 10 سنوات، إذ أصبحت الإكوادور أخطر دولة في أمريكا اللاتينية، من حيث جرائم القتل في عام 2024.وكان شهر يناير 2025، الشهر الأكثر عنفًا في السنوات العشر الماضية، حيث ارتُكبت فيه 750 جريمة قتل.وعلى سبيل المثال، تعقدت المحافظة على المؤشرات الاقتصادية في عام 2024 بسبب أزمة طاقة خطيرة. مع ذلك، لا يزال البنك المركزي متفائلًا ويتوقع نموًا اقتصاديًا يتجاوز 2.5% في العام الحالي.

https://sarabic.ae/20250414/الرئيس-الإكوادوري-الحالي-يتصدر-الانتخابات-الرئاسية-في-البلاد-بعد-فرز-55-بالمئة-من-الأصوات-1099516655.html

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