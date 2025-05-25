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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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مساحة حرة
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خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
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مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
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أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
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https://sarabic.ae/20250525/دانيال-نوبوا-يؤدي-اليمين-الدستورية-رئيسًا-للإكوادور-1100943128.html
دانيال نوبوا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للإكوادور
دانيال نوبوا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للإكوادور
سبوتنيك عربي
أدى دانيال نوبوا، أمس السبت، اليمين الدستورية رئيسًا للإكوادور، في حفل تنصيب أقيم في برلمان البلاد. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T03:18+0000
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الإكوادور
العالم
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بوينس آيرس/كيتو - سبوتنيك. وقال نوبوا لأنصاره الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان: "سنعيد التقدم إلى هذا البلد الذي تعرض ولا يزال يتعرض لهجمات المافيا".وقد حققت جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 13 أبريل/ نيسان الماضي، فوزًا لنوبوا، بينما زعمت المعارضة حدوث تزوير في الانتخابات، وتقدمت بطلب إلى المجلس الوطني للانتخابات لإعادة فرز الأصوات في مراكز اقتراع عدة، لكن طلبها رُفض.وسيتعين على نوبوا حل عدد من المشاكل، أهمها أزمة أمنية حادة، من بلدٍ كان من بين أدنى معدلات الجريمة قبل 10 سنوات، إذ أصبحت الإكوادور أخطر دولة في أمريكا اللاتينية، من حيث جرائم القتل في عام 2024.وكان شهر يناير 2025، الشهر الأكثر عنفًا في السنوات العشر الماضية، حيث ارتُكبت فيه 750 جريمة قتل.وعلى سبيل المثال، تعقدت المحافظة على المؤشرات الاقتصادية في عام 2024 بسبب أزمة طاقة خطيرة. مع ذلك، لا يزال البنك المركزي متفائلًا ويتوقع نموًا اقتصاديًا يتجاوز 2.5% في العام الحالي.
https://sarabic.ae/20250414/الرئيس-الإكوادوري-الحالي-يتصدر-الانتخابات-الرئاسية-في-البلاد-بعد-فرز-55-بالمئة-من-الأصوات-1099516655.html
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الإكوادور, العالم
الإكوادور, العالم

دانيال نوبوا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للإكوادور

03:18 GMT 25.05.2025 (تم التحديث: 05:12 GMT 25.05.2025)
© AP Photo / Carlos Noriegaالرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا وزوجته لافينيا فالبونيسي يستقبلان المؤيدين من شرفة القصر الرئاسي بعد حفل أداء اليمين الدستورية لولاية ثانية في كيتو، الإكوادور، السبت 24 مايو 2025.
الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا وزوجته لافينيا فالبونيسي يستقبلان المؤيدين من شرفة القصر الرئاسي بعد حفل أداء اليمين الدستورية لولاية ثانية في كيتو، الإكوادور، السبت 24 مايو 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Carlos Noriega
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أدى دانيال نوبوا، أمس السبت، اليمين الدستورية رئيسًا للإكوادور، في حفل تنصيب أقيم في برلمان البلاد.
بوينس آيرس/كيتو - سبوتنيك. وقال نوبوا لأنصاره الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان: "سنعيد التقدم إلى هذا البلد الذي تعرض ولا يزال يتعرض لهجمات المافيا".

ولم يحضر نواب حزب "ثورة المواطنين" اليساري، الذي خسرت مرشحته لويزا غونزاليس، في الانتخابات، حفل أداء اليمين.

وقد حققت جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 13 أبريل/ نيسان الماضي، فوزًا لنوبوا، بينما زعمت المعارضة حدوث تزوير في الانتخابات، وتقدمت بطلب إلى المجلس الوطني للانتخابات لإعادة فرز الأصوات في مراكز اقتراع عدة، لكن طلبها رُفض.
وسيتعين على نوبوا حل عدد من المشاكل، أهمها أزمة أمنية حادة، من بلدٍ كان من بين أدنى معدلات الجريمة قبل 10 سنوات، إذ أصبحت الإكوادور أخطر دولة في أمريكا اللاتينية، من حيث جرائم القتل في عام 2024.
يحتفل أنصار الرئيس دانييل نوبوا بالنتائج الأولية التي أظهرت تقدمه في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في أولون بالإكوادور، الأحد 13 أبريل/نيسان 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
الرئيس الإكوادوري الحالي يتصدر الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد فرز 55 بالمئة من الأصوات
14 أبريل, 00:40 GMT
وكان شهر يناير 2025، الشهر الأكثر عنفًا في السنوات العشر الماضية، حيث ارتُكبت فيه 750 جريمة قتل.

التحدي الثاني هو التعافي الاقتصادي وحل المشكلات الاجتماعية، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في البطالة، وصعوبة في عمل قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وعلى سبيل المثال، تعقدت المحافظة على المؤشرات الاقتصادية في عام 2024 بسبب أزمة طاقة خطيرة. مع ذلك، لا يزال البنك المركزي متفائلًا ويتوقع نموًا اقتصاديًا يتجاوز 2.5% في العام الحالي.
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