https://sarabic.ae/20250525/دولة-عربية-تعلن-تنظيم-أول-رالي-سيارات-مخصص-للنساء-1100950789.html
دولة عربية تعلن تنظيم أول "رالي سيارات" مخصص للنساء
دولة عربية تعلن تنظيم أول "رالي سيارات" مخصص للنساء
سبوتنيك عربي
تشهد دولة عربية في نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، حدثًا هو الأول من نوعه يقام على أرضها. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T09:37+0000
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وتقام في 31 مايو الجاري الدورة الأولى لتظاهرة "رالي الكاهنة... 100% نساء خلف المقود"، كأول حدث من نوعه في تونس، يسلّط الضوء على المرأة في الرياضة الميكانيكية.وقالت منظمة الفعالية ابتسام الراجحي، في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أمس السبت، إن "الرالي يهدف إلى إبراز كفاءة المرأة التونسية في قيادة مختلف وسائل النقل، والمساهمة في الترويج للوجهة التونسية".وأوضحت أن "المشاركات هن نساء من خلفيات متنوعة يحملن رخص قيادة سيارات خفيفة أو حافلات أو شاحنات ثقيلة".وينطلق "رالي الكاهنة" من العاصمة تونس، مرورًا بزغوان، وصولًا إلى الحمامات، حيث يُقام حفل لتكريم الفائزات.وتُنظم الفعالية بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والجامعة التونسية للسيارات.
https://sarabic.ae/20250125/رالي-فزان-بدورته-الـ13-ينطلق-في-ليبيا-بمشاركة-محلية-ودولية-واسعة-صور-1097137455.html
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منوعات, تونس, أخبار تونس اليوم
منوعات, تونس, أخبار تونس اليوم
دولة عربية تعلن تنظيم أول "رالي سيارات" مخصص للنساء
09:37 GMT 25.05.2025 (تم التحديث: 09:38 GMT 25.05.2025)
تشهد دولة عربية في نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، حدثًا هو الأول من نوعه يقام على أرضها.
وتقام في 31 مايو الجاري الدورة الأولى لتظاهرة "رالي الكاهنة... 100% نساء خلف المقود"، كأول حدث من نوعه في تونس، يسلّط الضوء على المرأة في الرياضة الميكانيكية.
وقالت منظمة الفعالية ابتسام الراجحي، في تصريحات لوكالة
تونس أفريقيا للأنباء، أمس السبت، إن "الرالي يهدف إلى إبراز كفاءة المرأة التونسية في قيادة مختلف وسائل النقل، والمساهمة في الترويج للوجهة التونسية".
وأوضحت أن "المشاركات هن نساء من خلفيات متنوعة يحملن رخص قيادة سيارات خفيفة أو حافلات أو شاحنات ثقيلة".
وينطلق "رالي الكاهنة" من العاصمة تونس، مرورًا بزغوان، وصولًا إلى الحمامات، حيث يُقام حفل لتكريم الفائزات.
وأشارت ابتسام الراجحي، إلى أن "الحدث يتميز بتوفير دليل توجيهي للمشاركات، مع التأكيد على احترام قوانين المرور كأحد معايير التتويج".
وتُنظم الفعالية بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والجامعة التونسية للسيارات.