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14 د
عرب بوينت بودكاست
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الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
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أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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شؤون عسكرية
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صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
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مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
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https://sarabic.ae/20250525/سحر-التلال-المئة-مشاهد-آسرة-من-قلب-آسيا-1100895751.html
"سحر التلال المئة"... مشاهد آسرة من قلب آسيا
"سحر التلال المئة"... مشاهد آسرة من قلب آسيا
سبوتنيك عربي
في قلب جبال الهيمالايا في نيبال، جنوبي آسيا، تقع منطقة "سايلونغ" أو "التلال المئة"، حيث تمتد تلال صغيرة قممها تعانق السماء. جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة صور... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم, نيبال, أسيا
фото, صور, العالم, نيبال, أسيا

"سحر التلال المئة"... مشاهد آسرة من قلب آسيا

16:10 GMT 25.05.2025
تابعنا عبر
في قلب جبال الهيمالايا في نيبال، جنوبي آسيا، تقع منطقة "سايلونغ" أو "التلال المئة"، حيث تمتد تلال صغيرة قممها تعانق السماء. جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة صور تأخذكم في رحلة بصرية عبر هذه التلال الفريدة التي تعبق بسحر الطبيعة الآسيوية.
© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

يرعى حيوان الياك في قمم تلال سايلونغ التي ترتفع نحو 3100 متر فوق سطح البحر في مقاطعة دولاخا، نيبال. يلعب الياك دورا حيويا في الثقافة النيبالية، فهو مصدر غذاء ونقل ومواد للملبس والوقود، ويُعتبر مقدسًا لدى بعض المجتمعات.

يرعى حيوان الياك في قمم تلال سايلونغ التي ترتفع نحو 3100 متر فوق سطح البحر في مقاطعة دولاخا، نيبال. يلعب الياك دورا حيويا في الثقافة النيبالية، فهو مصدر غذاء ونقل ومواد للملبس والوقود، ويُعتبر مقدسًا لدى بعض المجتمعات. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

يرعى حيوان الياك في قمم تلال سايلونغ التي ترتفع نحو 3100 متر فوق سطح البحر في مقاطعة دولاخا، نيبال. يلعب الياك دورا حيويا في الثقافة النيبالية، فهو مصدر غذاء ونقل ومواد للملبس والوقود، ويُعتبر مقدسًا لدى بعض المجتمعات.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

منظر عام لمنطقة سايلونغ الواقعة على الحدود بين مقاطعتي دولاخا وراميشاب، حيث تمتد التلال الصغيرة المتدحرجة على مساحة واسعة. تقع معظم هذه المنطقة في دولاخا، وسُميت سايلونغ نسبة إلى نحو مئة تلة صغيرة تغطي المنطقة.

منظر عام لمنطقة سايلونغ الواقعة على الحدود بين مقاطعتي دولاخا وراميشاب، حيث تمتد التلال الصغيرة المتدحرجة على مساحة واسعة. تقع معظم هذه المنطقة في دولاخا، وسُميت سايلونغ نسبة إلى نحو مئة تلة صغيرة تغطي المنطقة. - سبوتنيك عربي
2/6
© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

منظر عام لمنطقة سايلونغ الواقعة على الحدود بين مقاطعتي دولاخا وراميشاب، حيث تمتد التلال الصغيرة المتدحرجة على مساحة واسعة. تقع معظم هذه المنطقة في دولاخا، وسُميت سايلونغ نسبة إلى نحو مئة تلة صغيرة تغطي المنطقة.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

يرعى الياك على قمم تلال سايلونغ المرتفعة في دولاخا، نيبال. تعتبر هذه الحيوانات جزءا لا يتجزأ من الزراعة والرعي الجبلي في الهيمالايا، وتلعب دورا أساسيا في حياة السكان المحليين.

يرعى الياك على قمم تلال سايلونغ المرتفعة في دولاخا، نيبال. تعتبر هذه الحيوانات جزءا لا يتجزأ من الزراعة والرعي الجبلي في الهيمالايا، وتلعب دورا أساسيا في حياة السكان المحليين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

يرعى الياك على قمم تلال سايلونغ المرتفعة في دولاخا، نيبال. تعتبر هذه الحيوانات جزءا لا يتجزأ من الزراعة والرعي الجبلي في الهيمالايا، وتلعب دورا أساسيا في حياة السكان المحليين.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

مصور فيديو يظهر في صورة ظلية أثناء تصويره لمنطقة سايلونغ في دولاخا.

مصور فيديو يظهر في صورة ظلية أثناء تصويره لمنطقة سايلونغ في دولاخا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

مصور فيديو يظهر في صورة ظلية أثناء تصويره لمنطقة سايلونغ في دولاخا.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

صور لنباتات تنمو على قمم تلال سايلونغ في دولاخا، نيبال. تمتاز المنطقة بتلالها المتدحرجة التي تبلغ نحو مئة تلة صغيرة، ما يجعلها موطنا فريدا للنباتات الجبلية.

صور لنباتات تنمو على قمم تلال سايلونغ في دولاخا، نيبال. تمتاز المنطقة بتلالها المتدحرجة التي تبلغ نحو مئة تلة صغيرة، ما يجعلها موطنا فريدا للنباتات الجبلية. - سبوتنيك عربي
5/6
© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

صور لنباتات تنمو على قمم تلال سايلونغ في دولاخا، نيبال. تمتاز المنطقة بتلالها المتدحرجة التي تبلغ نحو مئة تلة صغيرة، ما يجعلها موطنا فريدا للنباتات الجبلية.

© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

أشعة الشمس تتسلل لتضيء جبال مقاطعة دولاخا، كما يرى من منطقة سايلونغ.

أشعة الشمس تتسلل لتضيء جبال مقاطعة دولاخا، كما يرى من منطقة سايلونغ. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Subaas Shrestha

أشعة الشمس تتسلل لتضيء جبال مقاطعة دولاخا، كما يرى من منطقة سايلونغ.

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