"سحر التلال المئة"... مشاهد آسرة من قلب آسيا

يرعى حيوان الياك في قمم تلال سايلونغ التي ترتفع نحو 3100 متر فوق سطح البحر في مقاطعة دولاخا، نيبال. يلعب الياك دورا حيويا في الثقافة النيبالية، فهو مصدر غذاء ونقل ومواد للملبس والوقود، ويُعتبر مقدسًا لدى بعض المجتمعات.
يرعى حيوان الياك في قمم تلال سايلونغ التي ترتفع نحو 3100 متر فوق سطح البحر في مقاطعة دولاخا، نيبال. يلعب الياك دورا حيويا في الثقافة النيبالية، فهو مصدر غذاء ونقل ومواد للملبس والوقود، ويُعتبر مقدسًا لدى بعض المجتمعات.
منظر عام لمنطقة سايلونغ الواقعة على الحدود بين مقاطعتي دولاخا وراميشاب، حيث تمتد التلال الصغيرة المتدحرجة على مساحة واسعة. تقع معظم هذه المنطقة في دولاخا، وسُميت سايلونغ نسبة إلى نحو مئة تلة صغيرة تغطي المنطقة.
منظر عام لمنطقة سايلونغ الواقعة على الحدود بين مقاطعتي دولاخا وراميشاب، حيث تمتد التلال الصغيرة المتدحرجة على مساحة واسعة. تقع معظم هذه المنطقة في دولاخا، وسُميت سايلونغ نسبة إلى نحو مئة تلة صغيرة تغطي المنطقة.
يرعى الياك على قمم تلال سايلونغ المرتفعة في دولاخا، نيبال. تعتبر هذه الحيوانات جزءا لا يتجزأ من الزراعة والرعي الجبلي في الهيمالايا، وتلعب دورا أساسيا في حياة السكان المحليين.
يرعى الياك على قمم تلال سايلونغ المرتفعة في دولاخا، نيبال. تعتبر هذه الحيوانات جزءا لا يتجزأ من الزراعة والرعي الجبلي في الهيمالايا، وتلعب دورا أساسيا في حياة السكان المحليين.
مصور فيديو يظهر في صورة ظلية أثناء تصويره لمنطقة سايلونغ في دولاخا.
مصور فيديو يظهر في صورة ظلية أثناء تصويره لمنطقة سايلونغ في دولاخا.
صور لنباتات تنمو على قمم تلال سايلونغ في دولاخا، نيبال. تمتاز المنطقة بتلالها المتدحرجة التي تبلغ نحو مئة تلة صغيرة، ما يجعلها موطنا فريدا للنباتات الجبلية.
صور لنباتات تنمو على قمم تلال سايلونغ في دولاخا، نيبال. تمتاز المنطقة بتلالها المتدحرجة التي تبلغ نحو مئة تلة صغيرة، ما يجعلها موطنا فريدا للنباتات الجبلية.
أشعة الشمس تتسلل لتضيء جبال مقاطعة دولاخا، كما يرى من منطقة سايلونغ.
أشعة الشمس تتسلل لتضيء جبال مقاطعة دولاخا، كما يرى من منطقة سايلونغ.