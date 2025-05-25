https://sarabic.ae/20250525/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-تخطط-له-كييف-بشأن-تسوية-الصراع-الأوكراني-1100945035.html

ضابط أمريكي يكشف ما تخطط له كييف بشأن تسوية الصراع الأوكراني

ضابط أمريكي يكشف ما تخطط له كييف بشأن تسوية الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، أن نظام كييف لن يوقّع اتفاقية سلام لتسوية النزاع في أوكرانيا. 25.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-25T05:54+0000

2025-05-25T05:54+0000

2025-05-25T05:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ريتر، في مقابلة مع غلين ديسن، على موقع "يوتيوب": "أعتقد أنه لن يكون هناك خطة سلام، لأن أوكرانيا لا تملك قرارها بنفسها، فهناك مصالح أخرى تتحكم بها".وأضاف: "لا أحد يهتم بهذا البلد، حتى الأوكرانيون أنفسهم".وفي الوقت نفسه، أعرب ريتر عن ثقته بأن روسيا تمتلك تفوقًا مطلقًا على أوكرانيا، سواء من الناحية العسكرية أو التفاوضية.واختتم ريتر، قائلًا: "أعتقد أن روسيا ستنهي أوكرانيا وتجبرها على قبول استسلام غير مشروط".وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني، بشأن مذكرة تفاهم بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة.ترامب يعلن نجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن تبادل الأسرىخبير أمريكي: ترامب لديه طريقتان فقط لحل أزمة أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250523/لافروف-موسكو-مستعدة-لنقل-مسودة-تسوية-إلى-كييف-بعد-استكمال-تبادل-الأسرى-1100904246.html

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