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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250525/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-تخطط-له-كييف-بشأن-تسوية-الصراع-الأوكراني-1100945035.html
ضابط أمريكي يكشف ما تخطط له كييف بشأن تسوية الصراع الأوكراني
ضابط أمريكي يكشف ما تخطط له كييف بشأن تسوية الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، أن نظام كييف لن يوقّع اتفاقية سلام لتسوية النزاع في أوكرانيا. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T05:54+0000
2025-05-25T05:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر، في مقابلة مع غلين ديسن، على موقع "يوتيوب": "أعتقد أنه لن يكون هناك خطة سلام، لأن أوكرانيا لا تملك قرارها بنفسها، فهناك مصالح أخرى تتحكم بها".وأضاف: "لا أحد يهتم بهذا البلد، حتى الأوكرانيون أنفسهم".وفي الوقت نفسه، أعرب ريتر عن ثقته بأن روسيا تمتلك تفوقًا مطلقًا على أوكرانيا، سواء من الناحية العسكرية أو التفاوضية.واختتم ريتر، قائلًا: "أعتقد أن روسيا ستنهي أوكرانيا وتجبرها على قبول استسلام غير مشروط".وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني، بشأن مذكرة تفاهم بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة.ترامب يعلن نجاح المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن تبادل الأسرىخبير أمريكي: ترامب لديه طريقتان فقط لحل أزمة أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250523/لافروف-موسكو-مستعدة-لنقل-مسودة-تسوية-إلى-كييف-بعد-استكمال-تبادل-الأسرى-1100904246.html
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روسيا, العالم

ضابط أمريكي يكشف ما تخطط له كييف بشأن تسوية الصراع الأوكراني

05:54 GMT 25.05.2025
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
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أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، أن نظام كييف لن يوقّع اتفاقية سلام لتسوية النزاع في أوكرانيا.
وقال ريتر، في مقابلة مع غلين ديسن، على موقع "يوتيوب": "أعتقد أنه لن يكون هناك خطة سلام، لأن أوكرانيا لا تملك قرارها بنفسها، فهناك مصالح أخرى تتحكم بها".

وأشار إلى أن "أوكرانيا ليست معقلًا للديمقراطية كما يريد شركاؤها أن تكون، بل مجرد أداة لمحاولة إلحاق الهزيمة بروسيا".

وأضاف: "لا أحد يهتم بهذا البلد، حتى الأوكرانيون أنفسهم".

وحذّر ريتر، بالقول: "لهذا السبب فإن عملية السلام محكوم عليها بالفشل. فلكي يتحقق السلام، يجب أن يرغب كلا الطرفين فيه، ولكن أوكرانيا لا تريده".

وفي الوقت نفسه، أعرب ريتر عن ثقته بأن روسيا تمتلك تفوقًا مطلقًا على أوكرانيا، سواء من الناحية العسكرية أو التفاوضية.
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واختتم ريتر، قائلًا: "أعتقد أن روسيا ستنهي أوكرانيا وتجبرها على قبول استسلام غير مشروط".

وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم الاثنين الماضي، شملت مناقشات بشأن حل الصراع في أوكرانيا. وبحسب الرئيس الروسي، فإن المحادثة استمرت أكثر من ساعتين.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني، بشأن مذكرة تفاهم بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة.
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