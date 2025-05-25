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https://sarabic.ae/20250525/ضربة-للبحرية-الألمانية-تأجيل-بناء-ست-فرقاطات-حتى-عام-2030-على-الأقل-1100942810.html
ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء 6 فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل
ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء 6 فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ألمانية، نقلاً عن مصادر، بتأجيل استكمال بناء 6 فرقاطات من فئة "إف 126" للبحرية الألمانية حتى عام 2030، على الأقل. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T02:25+0000
2025-05-25T04:55+0000
العالم
الجيش الألماني
فرقاطة
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وطلبت البحرية الألمانية أول 4 فرقاطات في عام 2020، واثنتين أخريين في يونيو/ حزيران 2024، من شركة بناء السفن الهولندية "دامن نافال" بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات يورو (10.23 مليار دولار). وكان من المقرر أن تدخل أولى السفن الخدمة في عام 2028.وأشار تقرير نشرته صحيفة ألمانية، إلى أن مصادر مطلعة تعمل حاليًا على بدء التشغيل ابتداء من عام 2030.ومع ذلك، ذكر التقرير أن ممثلي البحرية الألمانية وشركة بناء السفن غير مستعدين للتعليق علنًا على الصعوبات التي نشأت أو تحديد مواعيد دقيقة جديدة لإكمال البناء.وأعلنت شركة "دامن نافال" عن تأخير في تسليم السفينة الأولى، وتعمل الشركة المتعاقدة حاليًا على خطة مشروع شاملة منقحة وموثوقة مع مقاوليها، وفقًا لما ذكرته هيئة الأسلحة وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الألمانية في الجيش الألماني، وفقا للتقرير.وتمتلك البحرية الألمانية، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع الجيش الألماني، حاليًا 11 فرقاطة، تنتمي 4 منها إلى فئة "إف 123" وتم إطلاقها في الفترة من 1994 إلى 1996، وكان من المفترض استبدالها بفرقاطات من فئة "إف 126" الجديدة بعد عام 2028، حسبما حددت الصحيفة الألمانية.
https://sarabic.ae/20250515/بريطانيا-تعتزم-بالتعاون-مع-ألمانيا-لإنتاج-أسلحة-عالية-الدقة-يزيد-مداها-على-2000-كلم-1100550643.html
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العالم, الجيش الألماني, فرقاطة
العالم, الجيش الألماني, فرقاطة

ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء 6 فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل

02:25 GMT 25.05.2025 (تم التحديث: 04:55 GMT 25.05.2025)
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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أفادت وسائل إعلام ألمانية، نقلاً عن مصادر، بتأجيل استكمال بناء 6 فرقاطات من فئة "إف 126" للبحرية الألمانية حتى عام 2030، على الأقل.
وطلبت البحرية الألمانية أول 4 فرقاطات في عام 2020، واثنتين أخريين في يونيو/ حزيران 2024، من شركة بناء السفن الهولندية "دامن نافال" بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات يورو (10.23 مليار دولار). وكان من المقرر أن تدخل أولى السفن الخدمة في عام 2028.
وأشار تقرير نشرته صحيفة ألمانية، إلى أن مصادر مطلعة تعمل حاليًا على بدء التشغيل ابتداء من عام 2030.

ووفقًا للتقرير، فإن الشركة الهولندية غير راضية عن شروط العقد، التي تنص على ضرورة إكمال 70% على الأقل من الطلب في أحواض بناء السفن الألمانية.

ومع ذلك، ذكر التقرير أن ممثلي البحرية الألمانية وشركة بناء السفن غير مستعدين للتعليق علنًا على الصعوبات التي نشأت أو تحديد مواعيد دقيقة جديدة لإكمال البناء.
وزارة الدفاع البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
بريطانيا تعتزم بالتعاون مع ألمانيا إنتاج أسلحة عالية الدقة يزيد مداها على 2000 كلم
15 مايو, 03:50 GMT
وأعلنت شركة "دامن نافال" عن تأخير في تسليم السفينة الأولى، وتعمل الشركة المتعاقدة حاليًا على خطة مشروع شاملة منقحة وموثوقة مع مقاوليها، وفقًا لما ذكرته هيئة الأسلحة وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الألمانية في الجيش الألماني، وفقا للتقرير.
وتمتلك البحرية الألمانية، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع الجيش الألماني، حاليًا 11 فرقاطة، تنتمي 4 منها إلى فئة "إف 123" وتم إطلاقها في الفترة من 1994 إلى 1996، وكان من المفترض استبدالها بفرقاطات من فئة "إف 126" الجديدة بعد عام 2028، حسبما حددت الصحيفة الألمانية.
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