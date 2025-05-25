https://sarabic.ae/20250525/ضربة-للبحرية-الألمانية-تأجيل-بناء-ست-فرقاطات-حتى-عام-2030-على-الأقل-1100942810.html

ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء 6 فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل

ضربة للبحرية الألمانية.. تأجيل بناء 6 فرقاطات حتى عام 2030 على الأقل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام ألمانية، نقلاً عن مصادر، بتأجيل استكمال بناء 6 فرقاطات من فئة "إف 126" للبحرية الألمانية حتى عام 2030، على الأقل. 25.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-25T02:25+0000

2025-05-25T02:25+0000

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العالم

الجيش الألماني

فرقاطة

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وطلبت البحرية الألمانية أول 4 فرقاطات في عام 2020، واثنتين أخريين في يونيو/ حزيران 2024، من شركة بناء السفن الهولندية "دامن نافال" بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات يورو (10.23 مليار دولار). وكان من المقرر أن تدخل أولى السفن الخدمة في عام 2028.وأشار تقرير نشرته صحيفة ألمانية، إلى أن مصادر مطلعة تعمل حاليًا على بدء التشغيل ابتداء من عام 2030.ومع ذلك، ذكر التقرير أن ممثلي البحرية الألمانية وشركة بناء السفن غير مستعدين للتعليق علنًا على الصعوبات التي نشأت أو تحديد مواعيد دقيقة جديدة لإكمال البناء.وأعلنت شركة "دامن نافال" عن تأخير في تسليم السفينة الأولى، وتعمل الشركة المتعاقدة حاليًا على خطة مشروع شاملة منقحة وموثوقة مع مقاوليها، وفقًا لما ذكرته هيئة الأسلحة وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الألمانية في الجيش الألماني، وفقا للتقرير.وتمتلك البحرية الألمانية، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع الجيش الألماني، حاليًا 11 فرقاطة، تنتمي 4 منها إلى فئة "إف 123" وتم إطلاقها في الفترة من 1994 إلى 1996، وكان من المفترض استبدالها بفرقاطات من فئة "إف 126" الجديدة بعد عام 2028، حسبما حددت الصحيفة الألمانية.

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العالم, الجيش الألماني, فرقاطة