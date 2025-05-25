https://sarabic.ae/20250525/كوريا-الديمقراطية-تحتجز-مسؤولين-متورطين-في-حادث-السفينة-1100944076.html
كوريا الديمقراطية تحتجز مسؤولين متورطين في "حادثة السفينة"
كوريا الديمقراطية تحتجز مسؤولين متورطين في "حادثة السفينة"
سبوتنيك عربي
احتجزت سلطات كوريا الشعبية الديمقراطية، مسؤولين رئيسيين متورطين في الحادث الأخير، الذي وقع في سفينة حربية جديدة خلال حفل إطلاقها. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T04:17+0000
2025-05-25T04:17+0000
2025-05-25T05:17+0000
العالم
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، إن التحقيق في حادث السفينة "يجري على قدم وساق".وتضرر جزء من مدمرة حديثة البناء تزن 5 آلاف طن، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة تشونغجين الساحلية الشرقية، وهو الحادث الذي انتقده الزعيم كيم جونغ أون، ووصفه بأنه "عمل إجرامي" لا يمكن التسامح معه.وأظهرت صورة التقطتها الأقمار الاصطناعية في وقت لاحق، السفينة الحربية وهي مغمورة جزئيا على جانبها، بينما كانت مغطاة بأغطية.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن المسؤولين الذين احتجزتهم جهات إنفاذ القانون هم كانغ جونغ- تشول، كبير المهندسين في حوض "تشونغجين" لبناء السفن، وهان كيونغ-هاك، رئيس ورشة بناء الهيكل، وكيم يونغ-هاك، نائب المدير للشؤون الإدارية.وكان حادث خطير قد وقع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الخميس الماضي، أثناء تدشين سفينة حربية بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، الذي أمر بترميم السفينة قبل انعقاد الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، في يونيو/ حزيران المقبل.
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العالم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الديمقراطية تحتجز مسؤولين متورطين في "حادثة السفينة"
04:17 GMT 25.05.2025 (تم التحديث: 05:17 GMT 25.05.2025)
احتجزت سلطات كوريا الشعبية الديمقراطية، مسؤولين رئيسيين متورطين في الحادث الأخير، الذي وقع في سفينة حربية جديدة خلال حفل إطلاقها.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، إن التحقيق في حادث السفينة
"يجري على قدم وساق".
وتضرر جزء من مدمرة حديثة البناء تزن 5 آلاف طن، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة تشونغجين الساحلية الشرقية، وهو الحادث الذي انتقده الزعيم كيم جونغ أون، ووصفه بأنه "عمل إجرامي" لا يمكن التسامح معه.
وأظهرت صورة التقطتها الأقمار الاصطناعية في وقت لاحق، السفينة الحربية وهي مغمورة جزئيا على جانبها، بينما كانت مغطاة بأغطية.
ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن المسؤولين الذين احتجزتهم جهات إنفاذ القانون هم كانغ جونغ- تشول، كبير المهندسين في حوض "تشونغجين" لبناء السفن، وهان كيونغ-هاك، رئيس ورشة بناء الهيكل، وكيم يونغ-هاك، نائب المدير للشؤون الإدارية.
وكان حادث خطير قد وقع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الخميس الماضي، أثناء تدشين سفينة حربية بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، الذي أمر بترميم السفينة قبل انعقاد الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، في يونيو/ حزيران المقبل.