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https://sarabic.ae/20250525/مركز-الفلك-الدولي-يحدد-موعد-عيد-الأضحى-في-معظم-الدول-الإسلامية-1100953192.html
مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية
مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية
سبوتنيك عربي
أعلن مركز الفلك الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن يوم الأربعاء 28 مايو/ أيار الجاري، غرّة شهر ذي الحجة، وسيوافق يوم الجمعة 6 يونيو/ حزيران المقبل، أول... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T11:34+0000
2025-05-25T11:34+0000
العالم
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عيد الأضحى
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وأوضح مدير المركز محمد عودة، أن "رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من مناطق وسط وغرب آسيا ومعظم أنحاء أفريقيا وأوروبا".وأشار عودة إلى أنه "من المتوقع، أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو، هو غرة شهر ذي الحجة وأن يوافق يوم الجمعة 6 يونيو (المقبل) أول أيام عيد الأضحى المبارك، في معظم الدول الإسلامية".ولفت المركز الذي يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات علم الفلك، إلى تفاصيل موقع الهلال في عدد من المدن العربية والعالمية وقت غروب الشمس يوم الثلاثاء 27 مايو الجاري، حيث يغيب القمر في جاكرتا بعد 9 دقائق من غروب الشمس ويبلغ عمره 9 ساعات ودقيقتين، ما يجعل رؤيته غير ممكنة حتى باستخدام الـ"تلسكوب".وتُسجل مكة المكرمة ظروفا مشابهة، حيث يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمره 14 ساعة و17 دقيقة ويبتعد عن الشمس8.1 درجات.
https://sarabic.ae/20250518/معهد-البحوث-الفلكية-في-مصر-يكشف-أول-أيام-عيد-الأضحى-1100686591.html
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العالم, العالم العربي, عيد الأضحى
العالم, العالم العربي, عيد الأضحى

مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية

11:34 GMT 25.05.2025
© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah دمشق القديمة "وحلوياتها" الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى
 دمشق القديمة وحلوياتها الشرقية تحتفي بـ عيد الأضحى - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
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أعلن مركز الفلك الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن يوم الأربعاء 28 مايو/ أيار الجاري، غرّة شهر ذي الحجة، وسيوافق يوم الجمعة 6 يونيو/ حزيران المقبل، أول أيام عيد الأضحى، في معظم الدول الإسلامية.
وأوضح مدير المركز محمد عودة، أن "رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من مناطق وسط وغرب آسيا ومعظم أنحاء أفريقيا وأوروبا".

وأضاف: "كما يمكن رؤيته بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين".

وأشار عودة إلى أنه "من المتوقع، أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو، هو غرة شهر ذي الحجة وأن يوافق يوم الجمعة 6 يونيو (المقبل) أول أيام عيد الأضحى المبارك، في معظم الدول الإسلامية".
أجواء عيد الأضحى في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
معهد البحوث الفلكية في مصر يكشف أول أيام عيد الأضحى
18 مايو, 06:33 GMT
ولفت المركز الذي يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات علم الفلك، إلى تفاصيل موقع الهلال في عدد من المدن العربية والعالمية وقت غروب الشمس يوم الثلاثاء 27 مايو الجاري، حيث يغيب القمر في جاكرتا بعد 9 دقائق من غروب الشمس ويبلغ عمره 9 ساعات ودقيقتين، ما يجعل رؤيته غير ممكنة حتى باستخدام الـ"تلسكوب".

أما في أبوظبي، فيغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمره 13 ساعة و29 دقيقة ويبتعد عن الشمس 7.7 درجات، ما يجعل رؤيته ممكنة باستخدام الـ"تلسكوب" فقط.

وتُسجل مكة المكرمة ظروفا مشابهة، حيث يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمره 14 ساعة و17 دقيقة ويبتعد عن الشمس8.1 درجات.
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