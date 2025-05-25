https://sarabic.ae/20250525/مركز-الفلك-الدولي-يحدد-موعد-عيد-الأضحى-في-معظم-الدول-الإسلامية-1100953192.html
مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية
مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية
سبوتنيك عربي
أعلن مركز الفلك الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن يوم الأربعاء 28 مايو/ أيار الجاري، غرّة شهر ذي الحجة، وسيوافق يوم الجمعة 6 يونيو/ حزيران المقبل، أول... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T11:34+0000
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2025-05-25T11:34+0000
العالم
العالم العربي
عيد الأضحى
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وأوضح مدير المركز محمد عودة، أن "رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من مناطق وسط وغرب آسيا ومعظم أنحاء أفريقيا وأوروبا".وأشار عودة إلى أنه "من المتوقع، أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو، هو غرة شهر ذي الحجة وأن يوافق يوم الجمعة 6 يونيو (المقبل) أول أيام عيد الأضحى المبارك، في معظم الدول الإسلامية".ولفت المركز الذي يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات علم الفلك، إلى تفاصيل موقع الهلال في عدد من المدن العربية والعالمية وقت غروب الشمس يوم الثلاثاء 27 مايو الجاري، حيث يغيب القمر في جاكرتا بعد 9 دقائق من غروب الشمس ويبلغ عمره 9 ساعات ودقيقتين، ما يجعل رؤيته غير ممكنة حتى باستخدام الـ"تلسكوب".وتُسجل مكة المكرمة ظروفا مشابهة، حيث يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمره 14 ساعة و17 دقيقة ويبتعد عن الشمس8.1 درجات.
https://sarabic.ae/20250518/معهد-البحوث-الفلكية-في-مصر-يكشف-أول-أيام-عيد-الأضحى-1100686591.html
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العالم, العالم العربي, عيد الأضحى
العالم, العالم العربي, عيد الأضحى
مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية
أعلن مركز الفلك الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن يوم الأربعاء 28 مايو/ أيار الجاري، غرّة شهر ذي الحجة، وسيوافق يوم الجمعة 6 يونيو/ حزيران المقبل، أول أيام عيد الأضحى، في معظم الدول الإسلامية.
وأوضح مدير المركز محمد عودة، أن "رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من مناطق وسط وغرب آسيا ومعظم أنحاء أفريقيا وأوروبا".
وأضاف: "كما يمكن رؤيته بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين".
وأشار عودة إلى أنه "من المتوقع، أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو، هو غرة شهر ذي الحجة وأن يوافق يوم الجمعة 6 يونيو (المقبل) أول أيام عيد الأضحى المبارك، في معظم الدول الإسلامية".
ولفت المركز الذي يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات علم الفلك، إلى تفاصيل موقع الهلال في عدد من المدن العربية والعالمية وقت غروب الشمس يوم الثلاثاء 27 مايو الجاري، حيث يغيب القمر في جاكرتا بعد 9 دقائق من غروب الشمس ويبلغ عمره 9 ساعات ودقيقتين، ما يجعل رؤيته غير ممكنة حتى باستخدام الـ"تلسكوب".
أما في أبوظبي، فيغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمره 13 ساعة و29 دقيقة ويبتعد عن الشمس 7.7 درجات، ما يجعل رؤيته ممكنة باستخدام الـ"تلسكوب" فقط.
وتُسجل مكة المكرمة ظروفا مشابهة، حيث يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمره 14 ساعة و17 دقيقة ويبتعد عن الشمس8.1 درجات.