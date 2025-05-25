https://sarabic.ae/20250525/نائبة-الرئيس-فنزويلا-تؤكد-التزامها-باستعادة-منطقة-إيسكيبو-المتنازع-عليها-في-الانتخابات-1100963616.html

نائبة الرئيس الفنزويلي: كراكاس تؤكد التزامها باستعادة منطقة إيسكيبو المتنازع عليها في الانتخابات

نائبة الرئيس الفنزويلي: كراكاس تؤكد التزامها باستعادة منطقة إيسكيبو المتنازع عليها في الانتخابات

سبوتنيك عربي

أكدت دلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، يوم أمس الأحد، أن الشعب الفنزويلي أظهر التزامه بحماية إيسكيبو، المنطقة المتنازع عليها، من خلال انتخاب حاكمها لأول... 25.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-25T21:49+0000

2025-05-25T21:49+0000

2025-05-26T04:22+0000

انتخابات فنزويلا

العالم

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مكسيكو - سبوتنيك. أجرت فنزويلا انتخابات إقليمية وتشريعية، يوم أمس الأحد، تشمل لأول مرة انتخاب حاكم وممثلين لمنطقة إيسكيبو، وهي أرض تبلغ مساحتها 160,000 كيلومتر مربع (61,800 ميل مربع) متنازع عليها بين البلدين الكاريبيين فنزويلا وغيانا.وجرى الاقتراع لقيادة إيسكيبو من قبل رعايا سان إيسيدرو ودالا كوستا في ولاية بوليفار المجاورة، حيث سُجل تصويت 21,403 ناخبين، 98.9% منهم مواطنون فنزويليون.وأضافت نائبة الرئيس الفنزويلي أن "السلطات الغيانية يجب أن تدرك أن فنزويلا لن تتنازل أبدًا عن حقوقها التاريخية في إيسكيبو، التي تشهد نزاعًا بين البلدين منذ القرن التاسع عشر"، مشيرة إلى أن "أفعال حكومة جورج تاون، في هذه القضية، تعكس بشكل متزايد مصالح العمالقة المتعددة الجنسيات مثل "إكسون موبيل"، بدلاً من المصالح الوطنية".وأشارت رودريغيز إلى أن "التصويت في فنزويلا، يجري بهدوء وتنظيم"، وقالت: "أود أن أهنئ فنزويلا، ومجلس الانتخابات والقوات المسلحة والوكالات الأمنية التي ضمنت استعداد جميع الهياكل الانتخابية. مرة أخرى، يعطي الشعب الفنزويلي درسًا في الديمقراطية ويؤكد أن طريقنا هو السلام والتصويت والحوار".وتُعد منطقة إيسكيبو الغنية بالنفط والمعادن موضوع نزاع طويل بين فنزويلا وغيانا. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، أجرت فنزويلا استفتاءً، حيث صوّت نحو 96% من السكان لضم منطقة إيسكيبو إلى البلاد. وقال إرفان علي، رئيس غيانا، إن جورج تاون تعتبر أفعال كراكاس لضم إيسكيبو، التي تشكل ثلثي أراضي غيانا، "تهديدًا للأمن القومي للبلاد".

https://sarabic.ae/20250110/مادورو-فنزويلا-تعتزم-بناء-عالم-متعدد-الأقطاب-مع-بريكس-1096666905.html

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انتخابات فنزويلا, العالم