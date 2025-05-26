تدريبات بحرية روسية بمشاركة سفن إنزال على "وسائد هوائية" في بحر البلطيق... فيديو
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورمشهد آخر للسفن الحربية من تدريبات مخططة لقوات أساطيل البلطيق والشمال والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين.
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry/
تابعنا عبر
استكملت سفينتا الإنزال الساحلي الخفيفة الروسيتان المزودتان بوسائد هوائية، "يفغيني كوتشيشكوف" و"موردوفيا"، التابعتان لأسطول البلطيق، مهام التدريب القتالي الموكلة لهما.
وخلال التدريبات المعقدة المخطط لها، تم إطلاق نيران المدفعية، وأعقبها إنزال معدات مشاة البحرية في منطقة غير مجهزة، من المنطقة الساحلية.
وتلقت طواقم السفينتين أيضا تدريبات حول الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية للسفن في البحر.
📹سفن روسية تنفذ مهاما قتالية تدريبية في بحر البلطيق— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 26, 2025
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر تنفيذ سفينتي الإنزال البرمائي "يفغيني كوتشيشكوف" و"موردوفيا"، مهامًا قتالية تدريبية في بحر البلطيق، ضمن خطة مناورات شاملة. pic.twitter.com/Xsr5VTsCkM
وتعد السفينتان "يفغيني كوتشيشكوف" و"موردوفيا"، أكبر سفينتي إنزال هوائيتين في العالم، وهما في الخدمة مع أسطول البلطيق الروسي.
وفي 18 مايو/ أيار الجاري، أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية، أن "أسطول البلطيق الروسي يعزز مواقعه في ظل الوضع العسكري السياسي الصعب الحالي، ويضمن أمن الملاحة ويصد استفزازات القوات البحرية للدول غير الصديقة".
وقال باتروشيف، في يوم تأسيس أسطول البلطيق الروسي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في ظل الوضع العسكري السياسي المعقد، يواصل الأسطول تعزيز مواقعه، ويضمن أمن الملاحة بشكل موثوق ويصد استفزازات القوات البحرية للدول غير الصديقة، ويصقل مهاراته من خلال التدريبات في بحر البلطيق وفي الرحلات الطويلة".