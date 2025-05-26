قوارب التنين... تحضيرات مكثفة لمهرجان غوانغدونغ الصيني

تدريب ليلي استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين" في مدينة فوشان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية
تدريب ليلي استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين" في مدينة فوشان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية
يشارك الناس في مهرجان "قوارب التنين" في مدينة قوانغتشو في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، حيث بدأت مدينة قوانغتشو سلسلة من الفعاليات استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين"
يشارك الناس في مهرجان "قوارب التنين" في مدينة قوانغتشو في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، حيث بدأت مدينة قوانغتشو سلسلة من الفعاليات استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين"
يشارك الناس في سباق قوارب التنين في مدينة قوانغتشو في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، حيث بدأت مدينة قوانغتشو سلسلة من الفعاليات استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين"، بما في ذلك سباق "قوارب التنين"
يشارك الناس في سباق قوارب التنين في مدينة قوانغتشو في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، حيث بدأت مدينة قوانغتشو سلسلة من الفعاليات استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين"، بما في ذلك سباق "قوارب التنين"
تتنافس الفرق على نهر سوتشو في اليوم الأول من مهرجان "قوارب التنين" التقليدي في مقاطعة غوانغدونغ الصينية
تتنافس الفرق على نهر سوتشو في اليوم الأول من مهرجان "قوارب التنين" التقليدي في مقاطعة غوانغدونغ الصينية
يقوم أحد العمال بترتيب الزلابية التقليدية المصنوعة من الأرز والمغطاة بأوراق الخيزران استعدادًا لمهرجان قوارب التنين في مقاطعة غوانغدونغ الصينية
يقوم أحد العمال بترتيب الزلابية التقليدية المصنوعة من الأرز والمغطاة بأوراق الخيزران استعدادًا لمهرجان قوارب التنين في مقاطعة غوانغدونغ الصينية
المشاركون في جلسة تدريب ليلية استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين" في بلدة ديجياو في مدينة فوشان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية
المشاركون في جلسة تدريب ليلية استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين" في بلدة ديجياو في مدينة فوشان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية