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صدى الحياة
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مرايا العلوم
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رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20250526/قوارب-التنين-تحضيرات-مكثفة-لمهرجان-غوانغدونغ-الصيني-1100974515.html
قوارب التنين... تحضيرات مكثفة لمهرجان غوانغدونغ الصيني
قوارب التنين... تحضيرات مكثفة لمهرجان غوانغدونغ الصيني
سبوتنيك عربي
اختار فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي التقطت من تحضيرات مهرجان "قوارب التنين" في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, الصين
фото, صور, الصين

قوارب التنين... تحضيرات مكثفة لمهرجان غوانغدونغ الصيني

11:34 GMT 26.05.2025
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اختار فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي التقطت من تحضيرات مهرجان "قوارب التنين" في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Getty Images / VCG/Wu Wenjun

تدريب ليلي استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين" في مدينة فوشان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية

تدريب ليلي استعدادًا لمهرجان &quot;قوارب التنين&quot; في مدينة فوشان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Wu Wenjun

تدريب ليلي استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين" في مدينة فوشان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية

© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Chuhong

يشارك الناس في مهرجان "قوارب التنين" في مدينة قوانغتشو في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، حيث بدأت مدينة قوانغتشو سلسلة من الفعاليات استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين"

يشارك الناس في مهرجان &quot;قوارب التنين&quot; في مدينة قوانغتشو في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، حيث بدأت مدينة قوانغتشو سلسلة من الفعاليات استعدادًا لمهرجان &quot;قوارب التنين&quot; - سبوتنيك عربي
2/6
© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Chuhong

يشارك الناس في مهرجان "قوارب التنين" في مدينة قوانغتشو في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، حيث بدأت مدينة قوانغتشو سلسلة من الفعاليات استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين"

© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Chuhong

يشارك الناس في سباق قوارب التنين في مدينة قوانغتشو في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، حيث بدأت مدينة قوانغتشو سلسلة من الفعاليات استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين"، بما في ذلك سباق "قوارب التنين"

يشارك الناس في سباق قوارب التنين في مدينة قوانغتشو في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، حيث بدأت مدينة قوانغتشو سلسلة من الفعاليات استعدادًا لمهرجان &quot;قوارب التنين&quot;، بما في ذلك سباق &quot;قوارب التنين&quot; - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/China News Service/Chen Chuhong

يشارك الناس في سباق قوارب التنين في مدينة قوانغتشو في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، حيث بدأت مدينة قوانغتشو سلسلة من الفعاليات استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين"، بما في ذلك سباق "قوارب التنين"

© Getty Images / NurPhoto/Ying Tang

تتنافس الفرق على نهر سوتشو في اليوم الأول من مهرجان "قوارب التنين" التقليدي في مقاطعة غوانغدونغ الصينية

تتنافس الفرق على نهر سوتشو في اليوم الأول من مهرجان &quot;قوارب التنين&quot; التقليدي في مقاطعة غوانغدونغ الصينية - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/Ying Tang

تتنافس الفرق على نهر سوتشو في اليوم الأول من مهرجان "قوارب التنين" التقليدي في مقاطعة غوانغدونغ الصينية

© Getty Images / VCG/Meng Zhongde

يقوم أحد العمال بترتيب الزلابية التقليدية المصنوعة من الأرز والمغطاة بأوراق الخيزران استعدادًا لمهرجان قوارب التنين في مقاطعة غوانغدونغ الصينية

يقوم أحد العمال بترتيب الزلابية التقليدية المصنوعة من الأرز والمغطاة بأوراق الخيزران استعدادًا لمهرجان قوارب التنين في مقاطعة غوانغدونغ الصينية - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Meng Zhongde

يقوم أحد العمال بترتيب الزلابية التقليدية المصنوعة من الأرز والمغطاة بأوراق الخيزران استعدادًا لمهرجان قوارب التنين في مقاطعة غوانغدونغ الصينية

© Getty Images / VCG/Wu Wenjun

المشاركون في جلسة تدريب ليلية استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين" في بلدة ديجياو في مدينة فوشان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية

المشاركون في جلسة تدريب ليلية استعدادًا لمهرجان &quot;قوارب التنين&quot; في بلدة ديجياو في مدينة فوشان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Wu Wenjun

المشاركون في جلسة تدريب ليلية استعدادًا لمهرجان "قوارب التنين" في بلدة ديجياو في مدينة فوشان في مقاطعة قوانغدونغ الصينية

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