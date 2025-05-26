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منظمة الصحة العالمية تسمح رسميا برفع علم فلسطين داخل مقرها لأول مرة
منظمة الصحة العالمية تسمح رسميا برفع علم فلسطين داخل مقرها لأول مرة
سبوتنيك عربي
سمحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، للوفد الفلسطيني برفع علم بلاده داخل مقر المنظمة، وذلك بعد فوز رمزي في تصويت جرى اليوم الاثنين. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T13:01+0000
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منظمة الصحة العالمية
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وذكرت وسائل إعلام غربية، أن إبراهيم خريشة، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، أعرب عن أمله أن يؤدي هذا التصويت إلى اعتراف أكبر داخل المنظمة الدولية وخارجها.ووافق الاجتماع السنوي للمنظمة في جنيف، بأغلبية 95 صوتا، على الاقتراح الذي قدمته السعودية والصين وباكستان ودول أخرى، في حين اعترضت عليه 4 دول هي إسرائيل والمجر والتشيك وألمانيا، وامتنعت 27 دولة عن التصويت.وجاء هذا التصويت في أعقاب محاولة فلسطينية ناجحة للحصول على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، كما يأتي وسط مؤشرات على أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية.ورغم اعتراف ما يقرب من 150 دولة بدولة فلسطينية، فإن معظم القوى الغربية الكبرى وغيرها لم تفعل ذلك، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.ويشار إلى أن فلسطين تتمتع رسمياً بصفة دولة مراقبة في منظمة الصحة العالمية، التي تشهد حاليا تحولا في ظل تطلعها إلى الاستمرار في العمل دون الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مانح لها.وفي الأسبوع الماضي، حصل الفلسطينيون على الحق في تلقي الإخطارات بموجب اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية، وهي مجموعة من القواعد العالمية لرصد تفشي الأمراض.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وتسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 54 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 122 ألف مصاب، حتى أواخر مايو/ أيار الجاري، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة حتى 25 مايو 2025.
https://sarabic.ae/20250210/علم-فلسطين-يشاهد-من-قبل-ملايين-الأمريكيين-بأهم-حدث-في-البلاد-فيديو-----1097638160.html
https://sarabic.ae/20250526/بن-غفير-يقتحم-المسجد-الأقصى-برفقة-عشرات-المستوطنين-فيديو-1100977120.html
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منظمة الصحة العالمية, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
منظمة الصحة العالمية, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

منظمة الصحة العالمية تسمح رسميا برفع علم فلسطين داخل مقرها لأول مرة

13:01 GMT 26.05.2025
© Sputnik . Joiعلم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Sputnik . Joi
تابعنا عبر
سمحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، للوفد الفلسطيني برفع علم بلاده داخل مقر المنظمة، وذلك بعد فوز رمزي في تصويت جرى اليوم الاثنين.
وذكرت وسائل إعلام غربية، أن إبراهيم خريشة، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، أعرب عن أمله أن يؤدي هذا التصويت إلى اعتراف أكبر داخل المنظمة الدولية وخارجها.
صورة لمحتج يرفع علمي فلسطين والسودان على خشبة المسرح أثناء أداء الفنان كيندريك لامار - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
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علم فلسطين يشاهد من قبل ملايين الأمريكيين بأهم حدث في البلاد... فيديو
10 فبراير, 12:09 GMT
ووافق الاجتماع السنوي للمنظمة في جنيف، بأغلبية 95 صوتا، على الاقتراح الذي قدمته السعودية والصين وباكستان ودول أخرى، في حين اعترضت عليه 4 دول هي إسرائيل والمجر والتشيك وألمانيا، وامتنعت 27 دولة عن التصويت.
وجاء هذا التصويت في أعقاب محاولة فلسطينية ناجحة للحصول على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، كما يأتي وسط مؤشرات على أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية.

ومن جانبها، قالت مندوبة لبنان رنا الخوري، إن نتيجة التصويت تُقدم "بصيص أمل صغيراً للشعب الفلسطيني الشجاع الذي وصلت معاناته إلى مستويات لا يمكن تحملها"، وذلك في إشارة واضحة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ورغم اعتراف ما يقرب من 150 دولة بدولة فلسطينية، فإن معظم القوى الغربية الكبرى وغيرها لم تفعل ذلك، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.
ويشار إلى أن فلسطين تتمتع رسمياً بصفة دولة مراقبة في منظمة الصحة العالمية، التي تشهد حاليا تحولا في ظل تطلعها إلى الاستمرار في العمل دون الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مانح لها.
وفي الأسبوع الماضي، حصل الفلسطينيون على الحق في تلقي الإخطارات بموجب اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية، وهي مجموعة من القواعد العالمية لرصد تفشي الأمراض.
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بن غفير يقتحم المسجد الأقصى برفقة عشرات المستوطنين الإسرائيليين... فيديو
11:46 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وتسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 54 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 122 ألف مصاب، حتى أواخر مايو/ أيار الجاري، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة حتى 25 مايو 2025.
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