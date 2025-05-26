https://sarabic.ae/20250526/منظمة-الصحة-العالمية-تسمح-رسميا-برفع-علم-فلسطين-داخل-مقرها-لأول-مرة-1100980864.html

منظمة الصحة العالمية تسمح رسميا برفع علم فلسطين داخل مقرها لأول مرة

منظمة الصحة العالمية تسمح رسميا برفع علم فلسطين داخل مقرها لأول مرة

سبوتنيك عربي

سمحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، للوفد الفلسطيني برفع علم بلاده داخل مقر المنظمة، وذلك بعد فوز رمزي في تصويت جرى اليوم الاثنين. 26.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-26T13:01+0000

2025-05-26T13:01+0000

2025-05-26T13:01+0000

منظمة الصحة العالمية

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101533/14/1015331412_0:216:3916:2419_1920x0_80_0_0_155d63b359a7119889ba17a42815164c.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، أن إبراهيم خريشة، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، أعرب عن أمله أن يؤدي هذا التصويت إلى اعتراف أكبر داخل المنظمة الدولية وخارجها.ووافق الاجتماع السنوي للمنظمة في جنيف، بأغلبية 95 صوتا، على الاقتراح الذي قدمته السعودية والصين وباكستان ودول أخرى، في حين اعترضت عليه 4 دول هي إسرائيل والمجر والتشيك وألمانيا، وامتنعت 27 دولة عن التصويت.وجاء هذا التصويت في أعقاب محاولة فلسطينية ناجحة للحصول على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، كما يأتي وسط مؤشرات على أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية.ورغم اعتراف ما يقرب من 150 دولة بدولة فلسطينية، فإن معظم القوى الغربية الكبرى وغيرها لم تفعل ذلك، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.ويشار إلى أن فلسطين تتمتع رسمياً بصفة دولة مراقبة في منظمة الصحة العالمية، التي تشهد حاليا تحولا في ظل تطلعها إلى الاستمرار في العمل دون الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مانح لها.وفي الأسبوع الماضي، حصل الفلسطينيون على الحق في تلقي الإخطارات بموجب اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية، وهي مجموعة من القواعد العالمية لرصد تفشي الأمراض.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وتسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 54 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 122 ألف مصاب، حتى أواخر مايو/ أيار الجاري، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة حتى 25 مايو 2025.

https://sarabic.ae/20250210/علم-فلسطين-يشاهد-من-قبل-ملايين-الأمريكيين-بأهم-حدث-في-البلاد-فيديو-----1097638160.html

https://sarabic.ae/20250526/بن-غفير-يقتحم-المسجد-الأقصى-برفقة-عشرات-المستوطنين-فيديو-1100977120.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الصحة العالمية, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار