https://sarabic.ae/20250210/علم-فلسطين-يشاهد-من-قبل-ملايين-الأمريكيين-بأهم-حدث-في-البلاد-فيديو-----1097638160.html
علم فلسطين يشاهد من قبل ملايين الأمريكيين بأهم حدث في البلاد... فيديو
علم فلسطين يشاهد من قبل ملايين الأمريكيين بأهم حدث في البلاد... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرفع علم فلسطين على خشبة المسرح، أثناء أداء الفنان كيندريك لامار، خلال مباراة السوبر بول التي جرت في نيو... 10.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-10T12:09+0000
2025-02-10T12:09+0000
2025-02-10T12:09+0000
مجتمع
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أحد المحتجين برفع علمي السودان وفلسطين على خشبة المسرح أثناء أداء الفنان كيندريك لامار، ضمن مباراة السوبر بول التي جرت في نيو أورليانز.وظهر المحتج فوق سيارة كانت موجودة على المسرح ليعرض علمين مزدوجين، كُتبت عليهما كلمات "السودان" و"غزة" وركض عبر الملعب وهو يلوح بالعلمين. ولكن سرعان ما تدخل الأمن لمحاولة إيقاف هذا التصرف."قطارات متطورة".. الصين تكشف عن أحدث تقنيات النقل العام.. فيديوطائرة تسقط على طريق عام وتصطدم بحافلة... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
علم فلسطين يشاهد من قبل ملايين الأمريكيين بأهم حدث في البلاد... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرفع علم فلسطين على خشبة المسرح، أثناء أداء الفنان كيندريك لامار، خلال مباراة السوبر بول التي جرت في نيو أورليانز.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أحد المحتجين برفع علمي السودان وفلسطين على خشبة المسرح أثناء أداء الفنان كيندريك لامار، ضمن مباراة السوبر بول التي جرت في نيو أورليانز.
وظهر المحتج فوق سيارة كانت موجودة على المسرح ليعرض علمين مزدوجين، كُتبت عليهما كلمات "السودان" و"غزة" وركض عبر الملعب وهو يلوح بالعلمين. ولكن سرعان ما تدخل الأمن لمحاولة إيقاف هذا التصرف.