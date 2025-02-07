طائرة تسقط على طريق عام وتصطدم بحافلة... فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
21 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: فكرة ترامب المعادية للشعوب هي ارتباك يمكن الاستفادة منه والبناء عليه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:24 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
بعد الرفض الدولي الواسع، هل فشلت خطة ترامب بشأن غزة قبل أن تبدأ؟
13:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا توقفت المساعدات الأمريكية ستكون الجبهة الأوكرانية في حالة كبيرة من الانهيار
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بيان مصري يحذر إسرائيل من عواقب تهجير الفلسطينيين، ساعر: غزة لا تملك أي مستقبل ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250207/طائرة-تسقط-على-طريق-عام-وتصطدم-بحافلة-فيديو-1097567916.html
طائرة تسقط على طريق عام وتصطدم بحافلة... فيديو
طائرة تسقط على طريق عام وتصطدم بحافلة... فيديو
سبوتنيك عربي
اصطدمت طائرة، صباح اليوم الجمعة، في مدينة ساو باولو الساحلية في البرازيل، بحافلة، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء المحلية، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 6 آخرين،... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T13:56+0000
2025-02-07T13:56+0000
مجتمع
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وقال وزير الأمن في ولاية ساو باولو، جيليرمي ديريت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "رجال الإطفاء تمكنوا بالفعل من السيطرة على النيران".ووقعت الحادثة في الصباح بعد أن غادرت الطائرة قبل خمس دقائق متجهة إلى بورتو أليجري، وأفاد شهود عيان أن الطائرة حاولت الهبوط اضطراريا، إلا أنها لم تتمكن من ذلك"نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو"مشهد مرعب"... علماء يقدمون محاكاة لاصطدام كويكب "بينو" بالأرض... فيديو
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طائرة تسقط على طريق عام وتصطدم بحافلة... فيديو

13:56 GMT 07.02.2025
© Sputnikسقوط طائرة في البرازيل
سقوط طائرة في البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
اصطدمت طائرة، صباح اليوم الجمعة، في مدينة ساو باولو الساحلية في البرازيل، بحافلة، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء المحلية، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 6 آخرين، حسبما أفادت وسائل الإعلام البرازيلية.
وقال وزير الأمن في ولاية ساو باولو، جيليرمي ديريت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "رجال الإطفاء تمكنوا بالفعل من السيطرة على النيران".
ووقعت الحادثة في الصباح بعد أن غادرت الطائرة قبل خمس دقائق متجهة إلى بورتو أليجري، وأفاد شهود عيان أن الطائرة حاولت الهبوط اضطراريا، إلا أنها لم تتمكن من ذلك
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