https://sarabic.ae/20250207/طائرة-تسقط-على-طريق-عام-وتصطدم-بحافلة-فيديو-1097567916.html
طائرة تسقط على طريق عام وتصطدم بحافلة... فيديو
طائرة تسقط على طريق عام وتصطدم بحافلة... فيديو
سبوتنيك عربي
اصطدمت طائرة، صباح اليوم الجمعة، في مدينة ساو باولو الساحلية في البرازيل، بحافلة، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء المحلية، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 6 آخرين،... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T13:56+0000
2025-02-07T13:56+0000
2025-02-07T13:56+0000
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وقال وزير الأمن في ولاية ساو باولو، جيليرمي ديريت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "رجال الإطفاء تمكنوا بالفعل من السيطرة على النيران".ووقعت الحادثة في الصباح بعد أن غادرت الطائرة قبل خمس دقائق متجهة إلى بورتو أليجري، وأفاد شهود عيان أن الطائرة حاولت الهبوط اضطراريا، إلا أنها لم تتمكن من ذلك"نوافير من الحمم"... مشهد مخيف لثوران بركان في هاواي... فيديو"مشهد مرعب"... علماء يقدمون محاكاة لاصطدام كويكب "بينو" بالأرض... فيديو
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نادي الفيديو
طائرة تسقط على طريق عام وتصطدم بحافلة... فيديو
اصطدمت طائرة، صباح اليوم الجمعة، في مدينة ساو باولو الساحلية في البرازيل، بحافلة، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء المحلية، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 6 آخرين، حسبما أفادت وسائل الإعلام البرازيلية.
وقال وزير الأمن في ولاية ساو باولو، جيليرمي ديريت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "رجال الإطفاء تمكنوا بالفعل من السيطرة على النيران".
ووقعت الحادثة في الصباح بعد أن غادرت الطائرة قبل خمس دقائق متجهة إلى بورتو أليجري، وأفاد شهود عيان أن الطائرة حاولت الهبوط اضطراريا، إلا أنها لم تتمكن من ذلك