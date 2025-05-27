https://sarabic.ae/20250527/دولة-عربية-تتصدر-مؤشر-البنية-التحتية-للاتصالات-في-العالم-1101009897.html
دولة عربية تتصدر مؤشر البنية التحتية للاتصالات في العالم
دولة عربية تتصدر مؤشر البنية التحتية للاتصالات في العالم
سبوتنيك عربي
حققت الإمارات مراكز متقدمة عالميا على مؤشرات المعرفة الرقمية والمحتوى الرقمي بصورة ساهمت في توفير أكثر من 530 مليون ساعة عمل وتقليل البصمة الكربونية بنحو 55... 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T10:24+0000
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جاء ذلك في تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يوم الإثنين، التي أشارت إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.ووفرت الحكومة الرقمية ما يزيد عن 328 مليار درهم (نحو 100 مليار دولار) للمتعاملين و20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) للحكومة، بفضل التحول الرقمي.وأشارت الوكالة إلى أن عدد المعاملات الرقمية بلغ 173 مليون معاملة لـ 131 مليون زائر للمواقع الإلكترونية، بينما بلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات 91 في المئة.التقرير تناول الإنجازات في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في اثني عشر قطاعاً من الاقتصاد إلى البيئة وشمل التحول الرقمي في الصحة والتعليم والخدمات المالية والموارد البشرية والمجتمع.ولفتت الوكالة إلى أن التطوير الحكومي الإماراتي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لتقليل البيروقراطية وتحسين الخدمات، التي تمثل محور أساسي في رؤيتها.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
دولة عربية تتصدر مؤشر البنية التحتية للاتصالات في العالم
حققت الإمارات مراكز متقدمة عالميا على مؤشرات المعرفة الرقمية والمحتوى الرقمي بصورة ساهمت في توفير أكثر من 530 مليون ساعة عمل وتقليل البصمة الكربونية بنحو 55 مليون طن.
جاء ذلك في تقرير حالة التحول الرقمي في دولة الإمارات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يوم الإثنين، التي أشارت إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للاتصالات
.
ووفرت الحكومة الرقمية ما يزيد عن 328 مليار درهم (نحو 100 مليار دولار) للمتعاملين و20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) للحكومة، بفضل التحول الرقمي.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد المعاملات الرقمية
بلغ 173 مليون معاملة لـ 131 مليون زائر للمواقع الإلكترونية، بينما بلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات 91 في المئة.
التقرير تناول الإنجازات في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في اثني عشر قطاعاً من الاقتصاد إلى البيئة وشمل التحول الرقمي في الصحة والتعليم والخدمات المالية والموارد البشرية والمجتمع.
ولفتت الوكالة إلى أن التطوير الحكومي
الإماراتي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لتقليل البيروقراطية وتحسين الخدمات، التي تمثل محور أساسي في رؤيتها.