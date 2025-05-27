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الجيش الروسي يستهدف المنشآت العسكرية في أوكرانيا ردا على الهجمات بالطائرات دون طيار
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رئيس الوزراء الباكستاني: ندافع عن حق إيران في امتلاك طاقة نووية سلمية
رئيس الوزراء الباكستاني: ندافع عن حق إيران في امتلاك طاقة نووية سلمية
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن العلاقات بين باكستان وإيران عميقة ولها جذور تاريخية، مشددا على أهمية تطويرها لتحقيق تعاون جيد في مختلف المجالات. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T07:35+0000
2025-05-27T07:40+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في طهران، التي بدأ زيارة رسمية لها أمس الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وقال شريف إن إسلام أباد تدافع عن حق إيران في الحصول على الطاقة النووية السلمية.ولفت إلى أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاقيات في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع إيران.وتصنف باكستان ضمن الدول النووية الـ 9 الموجودة في العالم وتمتلك نحو 170 قنبلة نووية، لكنها لا تعترف رسميا بامتلاك السلاح النووي مثل إسرائيل والهند وكوريا الشمالية.وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.ومؤخرا بدأت مفاوضات ثنائية بين الدولتين في مسقط وروما، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية، بينما تصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي.
https://sarabic.ae/20250506/إيران-وباكستان-تراجعان-آلية-أمن-الحدود-المشتركة-1100197056.html
https://sarabic.ae/20240423/باكستان-وإيران-تتفقان-على-خطة-عمل-لمكافحة-الإرهاب-وزيادة-التعاون-في-المجال-الأمني-1088204651.html
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رئيس الوزراء الباكستاني: ندافع عن حق إيران في امتلاك طاقة نووية سلمية

07:35 GMT 27.05.2025 (تم التحديث: 07:40 GMT 27.05.2025)
© AP Photo / Sergei Gritsرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Sergei Grits
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قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن العلاقات بين باكستان وإيران عميقة ولها جذور تاريخية، مشددا على أهمية تطويرها لتحقيق تعاون جيد في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في طهران، التي بدأ زيارة رسمية لها أمس الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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وقال شريف إن إسلام أباد تدافع عن حق إيران في الحصول على الطاقة النووية السلمية.
ولفت إلى أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاقيات في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع إيران.
وتصنف باكستان ضمن الدول النووية الـ 9 الموجودة في العالم وتمتلك نحو 170 قنبلة نووية، لكنها لا تعترف رسميا بامتلاك السلاح النووي مثل إسرائيل والهند وكوريا الشمالية.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
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وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
ومؤخرا بدأت مفاوضات ثنائية بين الدولتين في مسقط وروما، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية، بينما تصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي.
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