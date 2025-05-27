https://sarabic.ae/20250527/مباشر-لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-التركي-في-موسكو--1101006422.html
لافروف يجري محادثات مع نظيره التركي في موسكو... فيديو
لافروف يجري محادثات مع نظيره التركي في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال زيارة الوزير التركي لروسيا. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T08:48+0000
2025-05-27T08:48+0000
2025-05-27T10:06+0000
روسيا
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موسكو
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وصرح لافروف إن "الجانب الروسي يقدر المساعدة التي تقدمها تركيا، في تنظيم المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا".وقال الوزير في افتتاح المفاوضات مع نظيره التركي هاكان فيدان، في موسكو: "نحن نقدر الفرص، التي قدمتها الجمهورية التركية مرة أخرى للمرحلة التالية من المفاوضات المباشرة، بين الوفدين الروسي والأوكراني".وأفادت وزارة الخارجية التركية، يوم أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في موسكو.وجاء في بيان الخارجية التركية: "استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الخارجية هاكان فيدان. بدأ اللقاء الساعة 19:30 ويستمر".الكرملين: أمريكا تلعب الدور الأكثر نشاطا في الوساطة بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250525/الخارجية-الروسية-تكشف-أجندة-اللقاء-المرتقب-بين-لافروف-وفيدان-في-موسكو-1100951539.html
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لافروف يجري محادثات مع نظيره التركي في موسكو
سبوتنيك عربي
لافروف يجري محادثات مع نظيره التركي في موسكو
2025-05-27T08:48+0000
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, موسكو
روسيا, أخبار تركيا اليوم, موسكو
لافروف يجري محادثات مع نظيره التركي في موسكو... فيديو
08:48 GMT 27.05.2025 (تم التحديث: 10:06 GMT 27.05.2025)
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال زيارة الوزير التركي لروسيا.
وصرح لافروف إن "الجانب الروسي يقدر المساعدة التي تقدمها تركيا، في تنظيم المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا".
وقال الوزير في افتتاح المفاوضات مع نظيره التركي هاكان فيدان، في موسكو: "نحن نقدر الفرص، التي قدمتها الجمهورية التركية مرة أخرى للمرحلة التالية من المفاوضات المباشرة، بين الوفدين الروسي والأوكراني".
من جهته أعلن فيدان، أنه نقل خلال لقاء مع بوتين في الكرملين رسالة من أردوغان إلى الرئيس الروسي.
وأفادت وزارة الخارجية التركية، يوم أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في موسكو.
وجاء في بيان الخارجية التركية: "استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الخارجية هاكان فيدان. بدأ اللقاء الساعة 19:30 ويستمر".