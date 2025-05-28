بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا واليمن تتطور بنجاح... فيديو
12:29 GMT 28.05.2025 (تم التحديث: 14:50 GMT 28.05.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني
© Sputnik . POOL/
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا واليمن تتطور بنجاح وهناك مجالات واعدة، بما في ذلك استخراج المعادن.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: "السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أرحب بكم في موسكو. نحن سعداء للغاية بزيارتكم لموسكو".
وأضاف: "لدينا اتصالات عديدة، ومجالات واعدة، وأولاً وقبل كل شيء، نتحدث عن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية".
📹مشاهد من استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي في الكرملين. https://t.co/wsLr4WRYZt pic.twitter.com/VdNjcPYSxd— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 28, 2025
العلاقات مع اليمن تتطور بنجاح، وبشكل عام، لدينا حجم تبادل تجاري مرض، يبلغ نحو 400 مليون دولار، هناك مجالات جيدة وواعدة، أعني الزراعة، ومصايد الأسماك، واستخراج المعادن، والطاقة.
وتابع: "العلاقات بين بلدينا راسخة ووطيدة. أقمنا علاقات دبلوماسية عام 1928، والآن تستأنف سفارتنا في بلدكم عملها"، مشيرا إلى أن اليمن وروسيا تتعاونان بنشاط منذ ما يقرب من مئة عام.
🟠 بوتين يؤكد أن موسكو سعيدة بزيارة الرئيس اليمني إلى روسيا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 28, 2025
🔸العلاقات بين روسيا واليمن كانت دائما ودية. pic.twitter.com/9Wg2BZuijx
ودعا الرئيس بوتين نظيره اليمني إلى القمة العربية الروسية في روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول.
أود أن أبلغكم أننا نخطط لعقد قمة "روسيا والعالم العربي" في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، ونأمل أن تشاركوا شخصيًا. ويسعدنا رؤيتكم مرة أخرى في روسيا.
وتابع : "وافقت الغالبية العظمى من أصدقائنا في العالم العربي. كما نعمل مع جامعة الدول العربية. ويجري العمل على التحضير لهذه القمة بشكل مطرد، ونأمل أن يسهم ذلك في تطوير العلاقات مع أصدقائنا في العالم العربي".
ووصل رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، يوم أمس الثلاثاء، إلى روسيا في زيارة رسمية لبحث تنسيق المواقف بشأن الوضع في اليمن.