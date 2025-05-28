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بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا واليمن تتطور بنجاح... فيديو
بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا واليمن تتطور بنجاح... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا واليمن تتطور بنجاح وهناك مجالات واعدة، بما في ذلك استخراج المعادن. 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T12:29+0000
2025-05-28T14:50+0000
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وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: "السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أرحب بكم في موسكو. نحن سعداء للغاية بزيارتكم لموسكو".وأضاف: "لدينا اتصالات عديدة، ومجالات واعدة، وأولاً وقبل كل شيء، نتحدث عن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية".وتابع: "العلاقات بين بلدينا راسخة ووطيدة. أقمنا علاقات دبلوماسية عام 1928، والآن تستأنف سفارتنا في بلدكم عملها"، مشيرا إلى أن اليمن وروسيا تتعاونان بنشاط منذ ما يقرب من مئة عام.ودعا الرئيس بوتين نظيره اليمني إلى القمة العربية الروسية في روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول.وتابع : "وافقت الغالبية العظمى من أصدقائنا في العالم العربي. كما نعمل مع جامعة الدول العربية. ويجري العمل على التحضير لهذه القمة بشكل مطرد، ونأمل أن يسهم ذلك في تطوير العلاقات مع أصدقائنا في العالم العربي".ووصل رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، يوم أمس الثلاثاء، إلى روسيا في زيارة رسمية لبحث تنسيق المواقف بشأن الوضع في اليمن.وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى موسكو لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسيمصدر يمني يكشف أهداف زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى روسيا
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بوتين يجري محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي
سبوتنيك عربي
بوتين يجري محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي
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روسيا, أخبار اليمن الأن, видео, العالم العربي
روسيا, أخبار اليمن الأن, видео, العالم العربي

بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا واليمن تتطور بنجاح... فيديو

12:29 GMT 28.05.2025 (تم التحديث: 14:50 GMT 28.05.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا واليمن تتطور بنجاح وهناك مجالات واعدة، بما في ذلك استخراج المعادن.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: "السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أرحب بكم في موسكو. نحن سعداء للغاية بزيارتكم لموسكو".
© Ruptly
وأضاف: "لدينا اتصالات عديدة، ومجالات واعدة، وأولاً وقبل كل شيء، نتحدث عن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية".

العلاقات مع اليمن تتطور بنجاح، وبشكل عام، لدينا حجم تبادل تجاري مرض، يبلغ نحو 400 مليون دولار، هناك مجالات جيدة وواعدة، أعني الزراعة، ومصايد الأسماك، واستخراج المعادن، والطاقة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع: "العلاقات بين بلدينا راسخة ووطيدة. أقمنا علاقات دبلوماسية عام 1928، والآن تستأنف سفارتنا في بلدكم عملها"، مشيرا إلى أن اليمن وروسيا تتعاونان بنشاط منذ ما يقرب من مئة عام.
ودعا الرئيس بوتين نظيره اليمني إلى القمة العربية الروسية في روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول.

أود أن أبلغكم أننا نخطط لعقد قمة "روسيا والعالم العربي" في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، ونأمل أن تشاركوا شخصيًا. ويسعدنا رؤيتكم مرة أخرى في روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع : "وافقت الغالبية العظمى من أصدقائنا في العالم العربي. كما نعمل مع جامعة الدول العربية. ويجري العمل على التحضير لهذه القمة بشكل مطرد، ونأمل أن يسهم ذلك في تطوير العلاقات مع أصدقائنا في العالم العربي".
ووصل رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، يوم أمس الثلاثاء، إلى روسيا في زيارة رسمية لبحث تنسيق المواقف بشأن الوضع في اليمن.
وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى موسكو لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي
مصدر يمني يكشف أهداف زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى روسيا
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