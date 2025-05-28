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سفير موسكو لدى ستوكهولم: السويد تخدم أجندة الناتو العسكرية
سفير موسكو لدى ستوكهولم: السويد تخدم أجندة الناتو العسكرية
سبوتنيك عربي
صرح سفير روسيا لدى السويد سيرغي بيلييف، بأن ستوكهولم أصبحت منصة انطلاق لتنفيذ طموحات حلف شمال الأطلسي "الناتو" العسكرية، مشددا على أن روسيا سترد بشكل متناسب... 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T03:32+0000
2025-05-28T03:33+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيلييف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "مسار العسكرة الجامح لبلادهم والمنطقة الأوروبية بأكملها، الذي اختارته السلطات السويدية الحالية، يشكك في جهود أسلافهم التي استمرت لسنوات عديدة. كل هذا يشهد على فقدان السويد نهائيا لمكانتها كقوة محايدة، ويحولها إلى منصة انطلاق لتنفيذ طموحات الناتو العسكرية".وأضاف أن روسيا "ستستخلص جميع الاستنتاجات اللازمة، مع مراعاة درجة مشاركة السويد في الناتو، وسترد بشكل متناسب لضمان أمنها، منذ انضمامها للحلف في 7 مارس/ أذار 2024".وفي مارس الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول حلف "الناتو" تنظر إلى أقصى الشمال كنقطة انطلاق لصراعات محتملة، مشددا على أن روسيا سترد على مشاركة السويد وفنلندا في أنشطة "الناتو"، وأنها لن تسمح بأي مساس بسيادتها وستحمي مصالحها.وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sarabic.ae/20221027/البحرية-السويدية-تؤكد-وجود-سفينة-تحمل-علما-روسيا-قرب-الجزء-المخرب-من-التيار-الشمالي----1069538149.html
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سفير موسكو لدى ستوكهولم: السويد تخدم أجندة الناتو العسكرية

03:32 GMT 28.05.2025 (تم التحديث: 03:33 GMT 28.05.2025)
© Getty Images / Anadolu / Contributorالسفارة الروسية في ستوكهولم
السفارة الروسية في ستوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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صرح سفير روسيا لدى السويد سيرغي بيلييف، بأن ستوكهولم أصبحت منصة انطلاق لتنفيذ طموحات حلف شمال الأطلسي "الناتو" العسكرية، مشددا على أن روسيا سترد بشكل متناسب لضمان أمنها بشكل موثوق.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيلييف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "مسار العسكرة الجامح لبلادهم والمنطقة الأوروبية بأكملها، الذي اختارته السلطات السويدية الحالية، يشكك في جهود أسلافهم التي استمرت لسنوات عديدة. كل هذا يشهد على فقدان السويد نهائيا لمكانتها كقوة محايدة، ويحولها إلى منصة انطلاق لتنفيذ طموحات الناتو العسكرية".
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27 أكتوبر 2022, 13:36 GMT
وأضاف أن روسيا "ستستخلص جميع الاستنتاجات اللازمة، مع مراعاة درجة مشاركة السويد في الناتو، وسترد بشكل متناسب لضمان أمنها، منذ انضمامها للحلف في 7 مارس/ أذار 2024".
وفي مارس الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول حلف "الناتو" تنظر إلى أقصى الشمال كنقطة انطلاق لصراعات محتملة، مشددا على أن روسيا سترد على مشاركة السويد وفنلندا في أنشطة "الناتو"، وأنها لن تسمح بأي مساس بسيادتها وستحمي مصالحها.
القوات المسلحة البولندية وأخرى مشاركة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
الخارجية الروسية: خطط السويد لإنشاء قاعدة للناتو في جزيرة غوتلاند "استفزازية"
5 أبريل 2024, 05:02 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
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